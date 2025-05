Antonia San Juan cuenta en ‘La Revuelta’ que se fue de LQSA por no “comerme una situación” y Jorge Morales de Labra explica (un poco) el apagón

Antonia San Juan presenta en 'La Revuelta' su nueva película, 'Lo carga el diablo'' (RTVE)

Semana nueva, invitados nuevos en La Revuelta. Y esta vez, como de costumbre, sin ningún tipo de conexión lógica entre ellos, aunque esa es la lógica del programa. Primero ha pasado por el sofá Antonia San Juan, que ha venido a presentar Lo carga el diablo, una película donde interpreta a una sicaria con corazón. Y justo después, cambiando de tema, ha subido Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y divulgador, para explicar por qué se fue la luz el 28 de abril. Lo normal.

Antonia San Juan presenta su nueva película

Antonia San Juan ha llegado tranquila, casi flotando, y con esa energía de persona que ya ha decidido no meterse en más líos de los necesarios. “Yo no me complico con nada, soy muy tranquila”, ha dicho. Está en un momento, según sus palabras, “muy zen”, y eso se nota en todo: en cómo habla, en cómo se mueve, en cómo esquiva polémicas. También ha explicado su visión sobre ciertas creencias populares, sin ánimo de molestar: “No quiero ofender a nadie, pero, cuando haces scroll en Instagram, ves en lo que cree la gente y…”. No ha terminado la frase, pero el mensaje ha quedado claro.

Sobre el trabajo, más de lo mismo: calma, pausa, selección. Después de pasarse “la vida currando mucho”, ahora quiere vivir “como una rica heredera”, ha soltado sin pestañear. Eso sí, actuar le sigue apasionando: “Me flipa, es lo más grande que me ha pasado”. Por eso no cierra la puerta, pero con una condición: Solo quiere hacerlo a cambio de una buena suma económica. Lo curioso es que no se marchó de La que se avecina por cuestión de dinero: “Me pagaban increíble”, ha asegurado. Lo dejó por no tener que “comerme una situación” que no quiso detallar. Broncano ha tirado un poco del hilo, sin éxito. La película que presenta, Lo carga el diablo, dirigida por Guillermo Polo, se estrenó el 25 de abril. En ella interpreta a una sicaria con corazón, una mezcla de dureza y ternura que, según ha contado, le atrajo desde que leyó el guion.

Jorge Morales de Labra explica el apagón y se sube a un tándem en 'La Revuelta' (RTVE)

El ingeniero Jorge Morales explica (un poco) del apagón

En el otro extremo del sofá, y del espectro temático, Jorge Morales de Labra. Una semana después del apagón que dejó a La Revuelta (y a toda la Península) a oscuras, ha venido a contar “exactamente” qué pasó (o al menos, lo que se sabe hasta ahora). Según cuenta, las incidencias son diarias y la red eléctrica está preparada para asumirlas a pequeña escala. El problema viene cuando se busca el porqué, ese que tan difícil parece de encontrar y que la U.E. ha dado al Gobierno tres meses para explicar. Según el ingeniero, en España se ha hecho todo del revés, porque asegura que lo primero es conocer las causas y ya luego se pueden depurar responsabilidades.

Director de Próxima Energía (empresa energética), Morales de Labra se ha convertido estos días en rostro habitual de la televisión, explicando lo mismo en distintos formatos: primero El Intermedio, luego La Roca y ahora a Broncano, en medio de bromas, focos y preguntas sin filtro. Su tono no ha cambiado: técnico, paciente, didáctico. Ya después se ha subido a un tándem con Broncano, Grison y Castella. Difícil, y eso que estaba enganchado al suelo. “Tan estable como red eléctrica”, ha bromeado el equipo.