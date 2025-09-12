España

España lidera las infecciones en Europa por un peligroso hongo que se contagia en los hospitales: “La mortalidad es muy alta”

España carece de vigilancia nacional ante el avance de Candidozyma auris en hospitales

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
España lidera Europa en infecciones
España lidera Europa en infecciones por el hongo hospitalario Candidozyma auris. (Imagen: Instituto de Salud Carlos III)

España se ha convertido en el país europeo más afectado por Candidozyma auris, un hongo resistente a tratamientos que amenaza la vida de pacientes críticos y se propaga rápidamente en hospitales.

Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), entre 2013 y 2023 se notificaron 1.807 casos en España, casi la mitad de los 4.012 registrados en toda Europa.

De caso aislado a endemia regional

Candidozyma auris, antes conocida como Candida auris, fue identificada por primera vez en Japón en 2009. Desde entonces, ha demostrado una notable capacidad para resistir desinfectantes y tratamientos antifúngicos habituales.

“C. auris se ha extendido en solo unos pocos años, desde casos aislados hasta convertirse en una epidemia en algunos países, lo que muestra con qué rapidez puede establecerse en los hospitales”, advirtió Diamantis Plachouras, jefe de la Sección de Resistencia a los Antimicrobianos e Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria del ECDC.

España detectó su primer brote en 2016 en el Hospital General Universitario de Valencia, donde más de 200 personas resultaron colonizadas. “Desarrollaron candidemias un 20% de los casos, de los cuales fallecieron entre el 40% y el 60%, unos 8 o 10 pacientes”, explicó Concepción Gimeno, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

Actualmente, la situación en España se describe como una “endemia contenida”, concentrada principalmente en hospitales de la Comunidad Valenciana.

Riesgos para pacientes críticos

La transmisión del hongo ocurre principalmente en pacientes hospitalizados, a través del contacto con fluidos corporales o material médico contaminado. El riesgo es especialmente alto en unidades de cuidados intensivos, donde los pacientes están más vulnerables.

Concepción Gimeno detalló: “En el momento en que hay una invasión por catéteres o intubaciones, penetra en el cuerpo y muestra su patogenicidad. Cuando alcanza la sangre y los órganos, la mortalidad es muy alta, del 30% al 80%”.

Fluctuaciones en los casos y control de brotes

La evolución de los casos en España ha mostrado altibajos. Tras el primer brote, se registraron 266 infecciones en 2017, que descendieron en los años siguientes, aunque volvieron a aumentar durante la pandemia, alcanzando un pico de 331 casos en 2021.

“Los aislamientos solo se hacían por coronavirus, así que pudieron mezclarse pacientes colonizados y otros que no. No se pudo hacer un aislamiento por cada patógeno”, relató Gimeno. Hoy, gracias a protocolos de vigilancia específicos y medidas de control hospitalario, los brotes se han reducido.

El Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, acumula ya un mes de retraso en el diagnóstico de pruebas clave. En general, la Comunidad de Madrid es una de las regiones que menos sustituciones cubre por vacaciones en verano, lo que se traduce en un peor servicio en la sanidad pública.

Falta de vigilancia nacional

A pesar de la gravedad, España carece de una red nacional de vigilancia específica para este hongo. La notificación depende de hospitales que colaboran con laboratorios de referencia en micología. En la última encuesta del ECDC, solo nueve centros notificaron casos, cinco de ellos en la Comunidad Valenciana.

El ECDC advierte: “El control sostenido, si la propagación sigue como hasta ahora, cada vez será más difícil” y urge a los sistemas de salud a reforzar la prevención y el control de las infecciones.

“Los esfuerzos nacionales para la detección precoz, la vigilancia y la rápida aplicación de medidas de prevención y control para contener o retrasar la propagación de C. auris aún pueden mitigar su impacto en los pacientes hospitalizados en Europa”, concluye el informe del organismo europeo.

Temas Relacionados

HongoPatógenoInfeccionesHospitales EspañaSuecesosSucesos EspañaComunidad ValencianaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno lanzará un portal de vivienda asequible con 100.000 pisos de alquiler: los primeros se ubicarán en los territorios más tensionados

En concreto, 40.000 propiedades llegarán desde Sareb, la gestora de activos procedentes de bancos rescatados, y 55.000 se levantarán en suelos públicos que administrará directamente SEPES

El Gobierno lanzará un portal

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del

Rocío Flores da marcha atrás y levanta el veto a Terelu Campos: su primer cara a cara en televisión

La joven, recomendada por la productora de ‘¡De viernes!’, finalmente sí ha aceptado que la periodista, íntima amiga de su madre, esté presente en plató durante su entrevista

Rocío Flores da marcha atrás

Una española que vive en Argentina estalla: “Basta de las influencers que promueven los TCA”

Valu critica en su vídeo las exigencias estéticas de las mujeres

Una española que vive en

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares convoca a la encargada

Albares convoca a la encargada de negocios de Israel tras las declaraciones de Netanyahu

Una broma que acaba mal: un camionero es apuntado con una pistola de balines y el acusado termina detenido

Esta fruta tiene efectos antidepresivos y previene problemas cardiovasculares, según un estudio de la Universidad de Verona

Quién es Gan Pampols, el exmilitar destituido por Mazón tras su trabajo en la reconstrucción de la dana

Carlos Jaramillo, médico: “Estas grasas son fundamentales para la función celular y la absorción de vitaminas”

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Rescinden el contrato y ordenan el desalojo de la inquilina de una vivienda social: la acusan de no usarla como hogar principal

Adriana Carvajal, experta en empleo y extrabajadora de LinkedIn: “Si te preguntan por expectativas salariales no des un número cualquiera”

Embargos, sanciones y pérdida de voto: cómo deben actuar las comunidades de propietarios contra los vecinos morosos

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

DEPORTES

Sevilla recibe al Elche en

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Previa de LaLiga: Getafe vs Real Oviedo

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia