España

La Aemet activa las alertas en el este por lluvias y tormentas que ponen en “riesgo extremo” a Tarragona: “Puede haber inundaciones y crecidas repentinas”

El mapa de alertas se tiñe en el este del país ante la previsión de “chubascos tormentosos, localmente muy fuertes y persistentes, que estarán acompañados de granizo y rachas muy intensas de viento”

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Mapa de alertas de la
Mapa de alertas de la Aemet para el lunes, 8 de setiembre de 2025.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este lunes los avisos por condiciones meteorológicas adversas en el este del país ante la previsión de “chubascos tormentosos, localmente muy fuertes y persistentes, que estarán acompañados de granizo y rachas muy intensas de viento”, conforme detalla el portavoz del organismo, Rubén del Campo. Los Pirineos, el sur de Cataluña y de Aragón, así como norte de la Comunidad Valenciana y zonas del sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante se llevarán la peor parte.

A lo largo de la mañana, se espera que un frente deje cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en la mayor parte del tercio norte peninsular, pero será por la tarde cuando aumente la inestabilidad en la fachada oriental de la peninsular y Baleares. La Aemet espera fuertes tormentas y acumulaciones significativas de lluvia, especialmente a parir de las doce del medio día, cuando se empiezan a activar la mayoría de las alertas. En el caso del litoral de Tarragona, el nivel de aviso rojo -que implica “riesgo extremo”- se mantendrá entre las tres de la tarde y las nueve de la noche.

Mapa de alertas de la
Mapa de alertas de la Aemet en el litoral y prelitoral de Tarragona, para el 8 de septiembre de 2025.

90 litros por metro cuadrado en una hora

En Aragón, tienen aviso naranja -riesgo importante- las provincias de Huesca y Teruel por lluvias que dejarán 30 litros en una hora o 60 litros en 12 horas y aviso amarillo -riesgo- por tormentas, acompañadas de granizo y rachas de viento fuerte.

En Cataluña, la alerta naranja responde a la previsión de acumulaciones que oscilarán entre 30 y 60 litros por metro cuadrado en una hora. En este caso de Tarragona, la Aemet espera hasta 90 litros por hora o 120 litros por metro cuadrado en entre 3 y 6 horas. “Puede haber inundaciones y crecidas repentinas en la zona”, insiste en su cuenta de X el organismo, que pide extremar la precaución, especialmente en el sur de Cataluña.

La totalidad de la Comunidad Valenciana tiene nivel amarillo y naranja por fuertes tormentas con granizo grande e intenso viento y por precipitaciones que es probable que dejen hasta entre 40 y 60 litros en una hora. En Castellón tampoco se descarta que puedan acumularse 120 litros por metro cuadrado en un periodo de entre 3 y 6 horas.

Por su parte, el norte de la Región de Murcia, el centro y norte de la isla de Mallorca y el este de la provincia de Albacete están en amarillo por tormentas o por lluvias con acumulaciones entre 15 y 25 litros en una hora. Al otro extremo del país y lejos del frente, Lanzarote, Fuerteventura y la mitad sur de Gran Canaria tienen activo el nivel amarillo de alerta por polvo en suspensión

La inestabilidad se trasladará a Baleares

El martes, el frente se irá desplazando hacia el este y las condiciones más adversas se esperan en Baleares, “donde los chubascos podrían llegar a alcanzar intensidad torrencial, más de 60 litros por metro cuadrado en una hora y ser persistentes, con acumulados superiores a 140 litros por metro cuadrado en doce horas”, advierte del Campo. El miércoles continuaría la inestabilidad en el archipiélago balear y área mediterránea peninsular, pero se rebajará la intensidad y empezará a remitir por la tarde.

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo en EspañaMeteorologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pedro Sánchez anuncia 9 acciones “inmediatas” contra Israel por el “genocidio” en Gaza: “Esto no es defenderse, es exterminar a una población indefensa”

El presidente del Gobierno cuestiona a la comunidad internacional y aprobará medidas “para meter presión a Netanyahu”

Pedro Sánchez anuncia 9 acciones

Una pareja de estadounidenses gasta 20.000 euros en el “viaje de su vida” por ríos de Europa, pero termina en pesadilla: “No había forma de escapar, fue miserable”

La pareja sufrió una serie de desdichas que les llevó a pedir el reembolso de su dinero

Una pareja de estadounidenses gasta

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

El valor de las gasolinas se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

La gasolina más barata y

Una mujer es condenada a cadena perpetua por cocinar hongos venenosos para sus suegros: se inventó un cáncer para sentarlos a la mesa

Tres de los invitados de Erin Patterson murieron horas más tarde, solo un cuarto sobrevivió. Todos habían ingerido solomillo Wellington

Una mujer es condenada a

El piloto del vuelo más corto del mundo se retira: “Era el azafato y el capitán”

Tras una trayectoria que incluyó vuelos en África y Nueva Zelanda, Collin McAllister se despide de la ruta aérea más breve del planeta

El piloto del vuelo más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez anuncia 9 acciones

Pedro Sánchez anuncia 9 acciones “inmediatas” contra Israel por el “genocidio” en Gaza: “Esto no es defenderse, es exterminar a una población indefensa”

Juzgan en San Sebastián a una pareja acusada de intentar asesinar a su bebé zarandeándola

¿Son las interferencias en los aviones una amenaza real? Un experto explica que “es un mensaje simbólico, pero hay una disminución de la seguridad”

Asegurar un cajero automático en los pueblos o la gratuidad de las gafas: cinco leyes llegadas desde las comunidades autónomas se atascan en el Congreso

Feijóo difunde un vídeo cantando ‘Mi limón, mi limonero’ que acompaña con la frase ‘Me gusta la fruta’ que acuñó Ayuso

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

El piloto del vuelo más corto del mundo se retira: “Era el azafato y el capitán”

Cómo está el euro frente al dólar este 8 de septiembre

Una pareja australiana compra un palacio francés por 1,2 millones de dólares: ahora piden dinero a desconocidos para restaurarlo

Cómo ahorrar con un sueldo de 1.184 euros: estrategias prácticas para controlar los gastos y mejorar las finanzas

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”