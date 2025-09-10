España

Un registro de los agentes de aduanas en este aeropuerto revela un insólito tráfico ilegal de tortugas: “Son para nuestros hijos”

En un episodio del programa belga ‘Aduaneros: en la frontera del riesgo’, la agente de aduanas Fabienne encuentra varias tortugas pequeñas en el equipaje de una pareja que volaba desde Marruecos

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Un registro de los agentes
Un registro de los agentes de aduanas en este aeropuerto revela un insólito tráfico ilegal de tortugas: “Son para nuestros hijos” (Montaje Infobae)

El aeropuerto de Charleroi, como tantos otros, registra cada día un flujo interminable de maletas y viajeros. Entre la multitud, la agente Fabienne aparca por un momento la rutina para revisar el equipaje de un pasajero holandés que acaba de llegar a Bélgica desde Marruecos. Así comenzó una escena que acabó protagonizando el primer episodio del programa Aduaneros: en la frontera del riesgo, emitido por la cadena RTL-TVI.

En el programa, las cámaras acompañan a los aduaneros en el ejercicio de sus funciones: son los encargados de frenar el contrabando y vigilar los movimientos de los pasajeros en los aeropuertos de Zaventem y Charleroi. Su labor consiste en observar, elegir a quién inspeccionar y confirmar o descartar cualquier sospecha.

Demasiados cigarros y tortugas pequeñas

Aquel día, todo empezó para Fabienne con la detección de seis cartones de cigarros en una maleta, cuando la normativa permite sólo uno por viajero. “Está cometiendo una infracción porque solo puede traer una cartuchera, 200 cigarrillos”, explicó la aduanera ante las cámaras. “Muy a menudo, el duty free sigue siendo un negocio para ellos. Luego las personas pueden declarar o no, arriesgarse a ver si pasa o no pasa. Aquí, no ha pasado".

Detectada una infracción, la revisión siguió su curso: bajo la ropa y entre otros objetos, Fabienne localizó varias tortugas pequeñas. En ese instante, la situación cambió de tono. “Está prohibido”, anunció la agente. El viajero y su pareja argumentaron: “Son para nuestros hijos”. Dio igual, claro, y la respuesta en la aduana fue inmediata: “Son especies protegidas que ya no se pueden traer. Nosotros vamos a contactar con el CITES. Lo más probable es que las tortugas sean trasladadas a un parque animal donde serán analizadas para comprobar si son especies protegidas o no", aclaró Fabienne, en referencia a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), que regula el tráfico internacional de fauna y flora bajo protección especial.

Noticias del día 09 de septiembre del 2025.

Al final, tanto los cigarrillos como las tortugas quedaron bajo custodia, y el matrimonio recibirá la correspondiente notificación oficial en su domicilio por las infracciones. Desde la aduana informaron que “de todos modos, se va a realizar una declaración para conocer la procedencia y averiguar dónde compraron las tortugas. En cualquier caso, habrá un informe anexado a este expediente”.

La intervención dejó a la vista la diversidad de situaciones a las que se enfrentan los funcionarios de las aduanas, que combinan controles por indicios o sospechas con su experiencia para detectar intentos de saltarse las normas. Cada registro puede derivar en sanciones administrativas, notificaciones oficiales o, como en este caso, hasta en la intervención de organismos internacionales encargados de proteger especies vulnerables.

La vigilancia fronteriza encierra mucho más que simples controles rutinarios y escáneres de metales: cada maleta puede albergar desde más cigarrillos de la cuenta hasta animales vivos cuya tenencia y transporte quedan prohibidos por acuerdos internacionales. Todo ello, mientras la cámara de RTL-TVI sigue los pasos del personal, que solo conoce el desenlace de cada escena al abrir la última cremallera.

Temas Relacionados

AduanasAeropuertosAnimalesMarruecosTortugasBelgicaTrafico De AnimalesTrafico AnimalSucesosEspaña SucesosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de septiembre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Cotización del euro frente al

Estas son las 5 rutinas diarias que debes hacer para que la casa esté siempre limpia y ordenada

Cuando se van aplazando las tareas, dejando que la suciedad se vaya acumulando, al final siempre requiere mucho más esfuerzo que si se dedican unos minutos cada mañana a cumplir una serie de objetivos

Estas son las 5 rutinas

Remolacha en frasco: diferentes recetas con esta conserva que podrás guardar hasta el invierno

Los encurtidos y conservas están llenos de vitaminas, minerales, y probióticos naturales: estas son tres recetas sencillas para hacer en casa con remolacha

Remolacha en frasco: diferentes recetas

Distintas asociaciones denuncian a un instituto de Logroño que impide la entrada a alumnas con hiyab

El IES Sagasta de Logroño ha explicado que esta medida se adapta al reglamento del centro, aunque no han informado a las familias cuando aprobaron esta decisión el curso pasado

Distintas asociaciones denuncian a un

Un nido de avispas se rompió en un club de golf en Bélgica: hay varios hospitalizados

La avispa asiática supone un problema tanto para los ecosistemas europeos como para la salud, ya que sus picaduras son de mayor gravedad para los humanos

Un nido de avispas se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué implica el embargo de

¿Qué implica el embargo de armas a Israel? España depende de la tecnología de Netanyahu y tiene contratos públicos con empresas

Koldo contactó con el ex jefe de gabinete de Ribera para la licencia a la empresa del ‘caso hidrocarburos’

El Congreso convalida el Real Decreto Ley que amplía los permisos parentales con apoyo de todos los grupos salvo Vox

Koldo García concertó una cita con Delcy Rodríguez tras la salida de Ábalos de Transportes: “Estaré el jueves ahí”

Junts aboca al fracaso la reducción de jornada de Yolanda Díaz: “Defendemos al mecánico que no es el dueño de Ferrari”

ECONOMÍA

Cotización del euro frente al

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de septiembre

Más suelo, bolsas de vivienda protegida y facilidades fiscales: las claves de la nueva Ley de Vivienda andaluza

El BCE mantendrá sin cambios los tipos de interés y los expertos vaticinan que el ciclo de recortes “puede haber concluido”

Los pensionistas están protegidos en España, las familias jóvenes no: uno de cada seis hogares monoparentales no puede permitirse los recursos básicos

España se asoma a una “trampa demográfica”: de 2,6 hoy a solo 1,6 trabajadores por jubilado en 2050

DEPORTES

La Rafa Nadal Academy tiene

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina