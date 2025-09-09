El hallazgo en Siria del fósil de una tortuga marina extinta adelanta en millones de años el origen de la especie

El fósil de tortuga marina más antiguo de su grupo redefine la evolución de los reptiles acuáticos en Siria (Imagen ilustrativa Infobae)

El hallazgo de Syriemys lelunensis, una especie de tortuga extinta, redefine el origen evolutivo de los Stereogenyini y marca la primera descripción científica de un fósil vertebrado en Siria, de acuerdo con la revista Muy Interesante.

El fósil se localizó en 2010 durante una explosión controlada en la cantera de Al-Zarefeh, situada en el flanco occidental del monte Semaan, cerca de Afrin. El propietario de la cantera reconoció la relevancia potencial de los restos y los entregó a la Dirección General de Geología y Recursos Minerales (GEGMR) en Alepo.

Sin embargo, el ejemplar permaneció almacenado más de una década hasta que, en 2023, el geólogo Hassan Naser notificó su existencia a la paleontóloga sirio-brasileña Wafa A. Alhalabi, quien lideró el equipo internacional encargado del estudio.

Un fósil que reescribe la evolución de las tortugas marinas

Syriemys lelunensis, la nueva especie extinta, es el primer fósil vertebrado descrito científicamente en Siria (Papers in Palaeontology)

La descripción formal de Syriemys lelunensis, publicada en Papers in Palaeontology, representa un avance considerable. Los autores del estudio destacaron: “El nuevo material descrito representa la primera tortuga fósil bien identificada de Siria, y la primera nueva especie de un vertebrado extinto, descrita para el país”.

El análisis del fósil incluyó tomografías computarizadas para reconstruir su anatomía interna en tres dimensiones. El espécimen, catalogado como GEGMRD 0002, incluye un molde interno del caparazón, fragmentos del plastrón, la pelvis y ambos fémures, lo que permitió a los científicos examinar cada detalle morfológico.

La datación resultó posible gracias a foraminíferos planctónicos presentes en la roca, situando el fósil en el Eoceno temprano, entre 56 y 54,4 millones de años atrás.

Características únicas y relevancia evolutiva

El hallazgo en la cantera de Al-Zarefeh aporta claves sobre la diversificación de tortugas marinas en el Eoceno temprano (Papers in Palaeontology)

Syriemys lelunensis pertenece al grupo de las tortugas de cuello lateral (pleurodiras), clasificándose en la subfamilia extinguida Stereogenyini que habitó medios marinos o costeros. Mientras que las pleurodiras actuales viven en agua dulce en Sudamérica, África y Madagascar, los Stereogenyini eran marinos, con registros fósiles en América, África, Asia y el Caribe.

La nueva especie se distingue por rasgos únicos en su caparazón y esqueleto: siete huesos neurales extendidos hasta el séptimo costal, un hueso nucal angosto y una escotadura anal poco profunda conformada por procesos xifiplastrales cortos.

Estas particularidades justifican su definición como género y especie inéditos, señalaron los autores: “Syriemys lelunensis puede ser asignada con confianza como un nuevo género y especie dentro del grupo”.

Syriemys lelunensis pertenece a las tortugas de cuello lateral y presenta características únicas en su caparazón y esqueleto (Papers in Palaeontology)

El análisis filogenético posicionó a Syriemys lelunensis como pariente cercano de Cordichelys antiqua, especie egipcia del Eoceno tardío, lo que convierte a la tortuga siria en el miembro más antiguo confirmado de su grupo y adelanta el origen evolutivo de los Stereogenyini en más de diez millones de años.

El caparazón de este ejemplar mide 53 cm de largo y 44 cm de ancho, con forma ovalada y estrechamiento posterior. Su conservación es excepcional, con huesos pélvicos y fémures completos, un hecho raro en fósiles de tortuga, donde suele preservarse solamente el caparazón.

Un símbolo de ciencia y perseverancia cultural

El hallazgo proporciona información clave sobre la historia geológica y biogeográfica de la región. Durante el Eoceno, el norte de Siria correspondía a un mar poco profundo y cálido, que favoreció la presencia de tortugas marinas especializadas.

El fósil sitúa el origen de los Stereogenyini en la región mediterránea y adelanta su evolución en más de diez millones de años (Europa Press/UNIVERSIDAD DE TUBINGA)

El equipo investigador sostiene que los Stereogenyini probablemente se originaron en la región mediterránea y que Siria habría sido un centro inicial de diversificación antes de la dispersión hacia África, el Caribe y el océano Índico. Las condiciones ambientales del Eoceno, con altas temperaturas y mares elevados, facilitaron migraciones múltiples a lo largo del tiempo.

La dimensión humana y científica del descubrimiento añade un valor especial. Siria pasó por años de conflicto, lo que impactó gravemente la infraestructura y los proyectos de investigación. Pese a ello, el equipo encabezado por Alhalabi logró llevar adelante un proyecto paleontológico internacional.

Más allá de su trascendencia académica, este descubrimiento se convirtió en símbolo de perseverancia intelectual y cultural, una muestra de que el conocimiento puede avanzar incluso en los contextos más difíciles.