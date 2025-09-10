España

Rutte, tras la incursión de drones rusos en Polonia: “Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN”

El secretario general de la OTAN destaca la rápida respuesta de las fuerzas aliadas y la coordinación entre Polonia, Países Bajos, Alemania e Italia

Clara Arias

Por Clara Arias

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (Europa Press)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha lanzado un mensaje contundente este miércoles tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia en la noche del martes. “Anoche demostramos que somos capaces de defender cada centímetro del territorio de la OTAN, incluido su espacio aéreo”, afirmó en una comparecencia en la sede de la Alianza Atlántica.

Rusia volvió a aprovechar la madrugada para lanzar un nuevo bombardeo contra Ucrania. Según detalló Rutte, en ese mismo contexto de ataque, varios aparatos no tripulados procedentes de Rusia penetraron en el espacio aéreo polaco, lo que activó inmediatamente las medidas de defensa. Participaron en la operación cazas F-16 polacos, F-35 neerlandeses, aviones italianos AWACS de apoyo y reabastecimiento, así como sistemas de defensa Patriot alemanes. La coordinación multinacional, remarcó Rutte, “aseguró que el territorio de la OTAN fuese defendido tal y como está diseñado”.

Solidaridad con Polonia y condena a Rusia

El incidente llevó a que el Consejo del Atlántico Norte, principal órgano de decisión de la OTAN, se reuniera de urgencia este miércoles a petición de Varsovia, que solicitó consultas al amparo del Artículo 4 del Tratado Atlántico. Dicho artículo contempla precisamente la convocatoria de consultas entre los aliados cuando la seguridad de uno de ellos se ve amenazada.

“Los aliados expresaron plena solidaridad con Polonia y denunciaron el comportamiento imprudente de Rusia”, indicó Rutte, quien aseguró que se está llevando a cabo una evaluación completa del episodio. Aunque todavía no se ha determinado si la incursión fue intencionada o fruto de un error, el secretario general recalcó que “en cualquier caso, se trata de un acto absolutamente temerario y peligroso”.

Rutte dirigió también un mensaje directo al presidente ruso, Vladímir Putin: “Mi mensaje es claro: detenga la guerra en Ucrania, deje de atacar infraestructuras civiles, deje de violar el espacio aéreo aliado y sepa que estamos preparados. Estamos vigilantes y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN”.

Refuerzo en el flanco oriental

El dirigente de la OTAN señaló que la violación del espacio aéreo polaco “no es un incidente aislado” y advirtió de que la Alianza seguirá reforzando su postura de disuasión y defensa a lo largo de toda su frontera oriental. “El comandante supremo aliado seguirá gestionando activamente nuestra presencia en el Este. Las defensas aéreas permanecerán en estado de alerta permanente”, subrayó.

El episodio, según Rutte, refuerza la necesidad de invertir más en defensa y aumentar la producción de armamento, una de las prioridades marcadas en la cumbre celebrada en La Haya a principios de este año. “Necesitamos tener lo necesario para disuadir y defender”, insistió.

La OTAN, además, ligó directamente la seguridad de la Alianza con la de Ucrania. “Debemos seguir apoyando a Kiev, cuya seguridad está entrelazada con la nuestra”, recalcó el secretario general, denunciando que Rusia está librando una “peligrosa guerra de agresión” que golpea de manera sistemática a civiles e infraestructuras críticas.

Éxito operativo, pero alerta constante

Preguntado por los periodistas sobre si la incursión revelaba debilidades en la defensa aérea frente a drones, Rutte defendió que la respuesta de la pasada noche fue “muy exitosa”. No obstante, reconoció que la Alianza debe seguir adaptándose a nuevas amenazas y mantenerse “un paso por delante”.

El secretario general alabó la actuación de los pilotos y de todo el personal implicado en la operación, a quienes calificó de “rápidos y hábiles”. “Estoy realmente impresionado”, afirmó, resaltando la coordinación entre países miembros y la interoperabilidad de sus sistemas de defensa.

Las tropas de Putin atacaron Ucrania pero sus aeronaves no tripuladas también cruzaron la frontera polaca

Pese a la satisfacción por la reacción, la OTAN mantiene la cautela y ha confirmado que seguirá de cerca la evolución de la situación en la frontera oriental, donde la tensión se ha incrementado en los últimos meses por los ataques rusos con misiles y drones contra objetivos en Ucrania, algunos de los cuales han terminado impactando en áreas cercanas a Polonia y Rumanía.

“Lo ocurrido es un recordatorio de la importancia de nuestra Alianza”, concluyó Rutte, “y de que estamos preparados para responder a cualquier amenaza que se cierna sobre el espacio euroatlántico”.

