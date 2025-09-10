Espana agencias

Sánchez ve "inaceptable" la violación del espacio aéreo de Polonia y recalca el compromiso con la seguridad en Europa

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "inaceptable" la violación del espacio aéreo de Polonia por parte drones rusos que se ha producido durante la madrugada y ha recalcado el compromiso firme de España con la seguridad europea.

"La violación del espacio aéreo europeo por parte de Rusia es inaceptable", ha escrito Sánchez en su cuenta en la red social 'X', después de que Polonia haya derribado casi una veintena de drones rusos e invocado el artículo 4 del Tratado de la Alianza Atlántica.

"Expresamos toda nuestra solidaridad con Polonia, que siempre podrá contar con España en la defensa de nuestra paz y seguridad comunes", ha asegurado el jefe del Ejecutivo.

Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "violación flagrante" del espacio aéreo de Polonia la entrada de drones rusos, al tiempo que ha apostado por "no precipitarse" en la respuesta y en la coordinación en el seno de la UE y la OTAN.

"Es evidente que estamos asistiendo a una escalada que ya ha tenido un precedente con ataques que no habíamos visto hasta ahora en los últimos días contra Ucrania", ha señalado en ministro en declaraciones en los pasillos del Congreso, en referencia al ataque sufrido durante el fin de semana por el edificio del Gobierno ucraniano en Kiev.

Albares ha indicado que la información facilitada por Polonia, que ha procedido al derribo de varios drones rusos, confirma que se trata de una "violación flagrante" de su espacio aéreo, al tiempo que ha trasladado la "solidaridad" del Gobierno a Varsovia.

Así las cosas, ha indicado que España, junto al resto de aliados de la OTAN, están analizando lo ocurrido en detalle para poder hacer una valoración de la situación.

En este sentido, ha defendido la importancia que tanto a nivel de la UE como de la Alianza Atlántica se actúe con unidad. "Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que es más eficaz", ha esgrimido, subrayando que "este es un momento en el que es necesario firmeza pero también claridad de ideas y no precipitarse".

Albares ha querido dejar claro que "España quiere la paz y trabaja por la paz, por la desescalada, por el alto el fuego incondicional pero también trabajamos por la seguridad, en particular la de Europa y los europeos".

