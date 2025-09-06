Rocío Flores abraza su nueva vida en Madrid: un exitoso negocio digital, una nueva faceta profesional y su regreso a la televisión

Rocío Flores en una imagen de archivo (Europa Press)

Casi tres años después de haber hecho su última aparición en televisión, concretamente en octubre de 2022, Rocío Flores ha iniciado una nueva etapa en su vida. Desde su retirada de los platós, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se centró en su faceta como empresaria de su propia página web, destinada a ofrecer consejos y herramientas para que las personas transformen sus proyectos en negocios viables, y su papel como influencer en redes sociales.

Tras su salida de la pequeña pantalla, la nieta de Rocío Jurado explicó que el entorno mediático le había resultado perjudicial. “Me desestabilizó mucho, mucho, y lo mejor que pude hacer fue tomar mi tiempo y seguir mi camino”, afirmó entonces. Después de dejar su puesto como colaboradora en El programa de Ana Rosa, la joven optó por una vida más reservada y alejada de la exposición diaria en diferentes formatos de Telecinco.

Desde entonces, su rostro dejó de ser el gran protagonista de los focos y las cámaras, pues la creadora de contenido optó por centrarse en su desarrollo profesional fuera de los platós de televisión. Así, la joven logró hacerse un hueco en el mundo de las redes sociales, logrando sumar más de 700 mil seguidores en Instagram. Precisamente, ha sido a través de esta plataforma digital el medio a través del cual Rocío Flores ha comunicado el significativo paso que ha dado en su vida.

Rocío Flores en una imagen de archivo (Europa Press)

A través de un story, la madrileña de 28 años anunció este miércoles, 3 de septiembre, que cambiaría temporalmente su residencia desde Málaga a Madrid. “Buenos días. Bueno, llevaba un montón de días desaparecida por aquí y me apetecía mucho hablaros un poco”, expresó Flores. La influencer mostró un gran entusiasmo con el inicio de septiembre y ha compartido algunos detalles de su verano. “Tenía muchísimas ganas de que llegara septiembre, os lo juro, porque he tenido un verano supermovido, sobre todo en agosto. Lo que llevo de septiembre también está siendo un jaleo, pero bueno, voy a actualizaros un poco sobre mi vida”, continuó diciendo.

La decisión de pasar una temporada en la capital responde, según sus propias palabras, a su deseo de vivir nuevas experiencias. “Ya os lo puedo contar: vamos a pasar una pequeña temporada más en Madrid que en Málaga. Vamos a estar un tiempecito aquí, así que ayer llegaron Manuel y Roma, y ahora nos estamos asentando y acostumbrando un poco a todo”, continuó detallando la que fuera concursante de Supervivientes 2017, reconociendo que “tenía muchas ganas de vivir una experiencia así, algo diferente, cambiar un poco, y la verdad es que estoy muy feliz”.

Rocío Flores en una imagen de archivo (Europa Press)

Tan solo unas horas después de este comunicado, se ha conocido que Rocío Flores retoma su actividad profesional en televisión, a punto de cumplirse tres años después de su última aparición. Y es que la joven será uno de los rostros que se sentará en el plató de ¡De Viernes! la noche del próximo viernes, 5 de septiembre. Aunque aún no se sabe con exactitud si esta retomará de manera gradual su paso por los medios de comunicación, es muy probable que esta se convierta en una colaboradora habitual de los formatos de Telecinco. De lo que no cabe duda es que su estancia en Madrid se encuentra respaldada por su vuelta a la televisión.

El fuerte encontronazo con su madre, Rocío Carrasco

Uno de los episodios más tensos que vivió Flores durante el verano de 2024 fue su reencuentro con su madre, Rocío Carrasco, después de cuatro años sin contacto. El cara a cara se produjo en la Audiencia Provincial de Madrid, donde ambas declararon como testigos en el juicio contra La Fábrica de la Tele por la difusión de información privada cuando Rocío Flores era menor de edad en el documental Rocío: contar la verdad para seguir viva. Al abandonar los juzgados, Carrasco simplemente señaló que todo había ido “bien”, sin añadir comentarios. Su hija, en cambio, compartió en redes su estado anímico: “De vuelta a casa después de haber pasado unos días muy difíciles para mí. Solo quiero intentar retomar mi vida con la ‘normalidad’ que me toca. Gracias por todo, por todos los mensajes de ánimo y apoyo, sabéis mi postura sobre este tema”.

Otra de las veces que la influencer acaparó todos los focos fue durante este verano cuando acudió al sepelio de Michu, madre de la única nieta de José Ortega Cano, quien falleció en Cádiz. Flores acudió a Arcos de la Frontera para despedirla y acompañar a su familia, especialmente a sus tíos José Fernando y Gloria Camila, con quienes mantiene un vínculo estrecho. Ahora, todo apunta a que Flores dejará atrás su retiro de los medios de comunicación y prueba de ello es el hecho de que haya aceptado acudir como invitada a ¡De Viernes!