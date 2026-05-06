La ruta del Papa León XIV junto a la familia real española: del recibimiento de los reyes con la princesa y la infanta a la oración con la reina Sofía

Los reyes de España y León XIV han mantenido un encuentro de 50 minutos en la Santa Sede, en la primera audiencia que el pontífice ofrece a Felipe VI y Letizia (EFE/Vatian Media/Simone Risoluti)

La visita de el Papa León XIV a España ha provocado una intensa movilización de la familia real española, que asumirá un papel central a lo largo de los siete días que dura el viaje pontificio, repartidos entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. La Casa Real ha hecho pública la agenda de Felipe VI y la reina Letizia, que participarán en diversos actos institucionales y religiosos junto a la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía.

Según el programa, el sábado 6 de junio los reyes recibirán al Pontífice en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:30 horas y después, a las 11:30, le darán la bienvenida oficial en el Palacio Real, acompañados por sus hijas. Durante la visita pastoral de León XIV, la presencia de los reyes de España se repartirá en actos de bienvenida, celebraciones religiosas y citas de relevancia institucional.

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El calendario público divulgado por la Casa Real detalla que el encuentro de llegada en el aeropuerto se producirá el sábado 6 de junio a las 10:30, seguido por una recepción oficial en el Palacio Real una hora más tarde. Además, la agenda incorpora la participación destacada de la reina Sofía, quien asistirá al acto de oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María la Real el lunes 8 de junio a las 18:00 horas, y será la última representante de la Familia Real en despedir al Pontífice el viernes 12 de junio a las 14:30 en Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.

Los reyes de España y León XIV han mantenido un encuentro de 50 minutos en la Santa Sede, en la primera audiencia que el pontífice ofrece a Felipe VI y Letizia, previa al viaje que el papa realizará el próximo mes de junio a España (EFE/Vatian Media/Simone Risoluti)

Los reyes Felipe y Letizia acompañarán al Papa León XIV

Este despliegue institucional viene acompañado de una de las citas de mayor simbolismo: la Santa Misa que tendrá lugar el domingo 7 de junio en la Plaza de Cibeles a las 10:00 horas, en la que Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas compartirán acto con el Papa en un entorno multitudinario y solemne.

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Los compromisos se extienden a otros enclaves significativos. El miércoles 10 de junio, los reyes viajarán a Barcelona para asistir a la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia a las 19:30 horas, en una ceremonia marcada por la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la conclusión de la Torre de Jesucristo, hecho que ha situado al templo como la iglesia más alta del mundo.

Los reyes Felipe y Letizia con el Papa León XIV (EFE)

El papel de la reina Sofía con el Papa León XIV

Será en Barcelona donde, tras la celebración religiosa, los monarcas y sus hijas se despedirán del Pontífice, que continuará su itinerario oficial. Posteriormente, la reina Sofía asumirá el rol institucional y participará en la ceremonia de despedida en Tenerife, acto que pondrá fin a la participación de la familia real en la agenda papal. La Casa Real ha subrayado la intensidad de estos días, con actos de naturaleza tanto civil como religiosa en el marco del viaje.

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La presencia de los reyes Felipe y Letizia en la agenda papal resulta relevante no solo por el carácter institucional de los encuentros, sino también por el peso simbólico que ha ido adquiriendo desde el inicio del pontificado. La familia real compartirá escenario con el papa León XIV en hitos como la recepción y encuentro con autoridades y diplomáticos en el Palacio Real y la Misa multitudinaria en Cibeles. Esta última, que tendrá lugar el domingo, está prevista como una expresión pública de la colaboración de la Corona y la Iglesia en actos masivos de fe.

Los monarcas españoles llegaron al Patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano este viernes, 20 de marzo, acompañados por el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa (Imágenes de EFE)

La relación de los reyes y el Papa

La vinculación de los reyes con el papa León XIV cuenta con precedentes significativos. Don Felipe y doña Letizia acudieron a la ceremonia inaugural celebrada el 8 de mayo de 2025, un acto de especial trascendencia tras el fallecimiento del anterior pontífice, que supuso el primer saludo con el nuevo Papa.

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Posteriormente, la reina Letizia viajó sola a Roma para asistir al Día Mundial de la Alimentación en la sede de la FAO, donde coincidió nuevamente con León XIV en un ámbito de dimensión internacional y humanitaria. El encuentro más sobresaliente se produjo en febrero, cuando el Papa recibió a los Reyes en una audiencia privada de 50 minutos en la biblioteca pontificia.

El papa León XIV se reúne con el rey de España, Felipe VI, y la reina Letizia, en la Ciudad del Vaticano (EFE/EPA/VATICAN MEDIA)

Esta cita ha sido calificada como la primera reunión formal entre los monarcas españoles y el líder de la iglesia católica. En ese encuentro, la reina Letizia utilizó el exclusivo “privilegio de blanco”, reservado únicamente a determinadas mujeres. Los reyes entregaron como obsequios al Papa una manta de lana merina y seda natural elaborada por el taller Ábbatte y un facsímil del libro de horas de Felipe II, una pieza destacada por su carga histórica.

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