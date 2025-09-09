España

Detenido un hombre por adelantar a un vehículo de forma temeraria y hacerle una peineta al conductor: era la jefa de la Policía

El hombre quedó en libertad a la espera de tener que explicar su comportamiento y su posterior negativa a obedecer las órdenes de la autoridad

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Un coche de la Policía
Un coche de la Policía Nacional francesa (Flickr)

Un hombre ha sido detenido en la localidad francesa de Tour por adelantar a un vehículo y hacerle una peineta al conductor, quien desafortunadamente resultó ser un alto rango de la Policía. La historia de esta detención es digna de comedia. El episodio tuvo lugar el pasado jueves 4 de septiembre. El conductor, cuya licencia había sido retirada por considerarse que ya no estaba “en capacidad de conducir”, circulaba en un pequeño automóvil que no requiere permiso de conducción.

Según una información del medio francés Ici Touraine, el hombre perdió la paciencia con el vehículo que le precedía, lo adelantó de forma arriesgada y, al pasar junto a él, lo rozó y realizó un gesto obsceno con la mano.

Lo que desconocía el hombre era que la persona al volante era la responsable máxima de la policía en la zona, concretamente Laurence Lairet, jefa de la policía nacional del departamento francés Indre y Loira, quien circulaba en un coche sin distintivos oficiales.

Al percatarse de la situación, la agente alcanzó al joven y le mostró su placa policial. Según una información del medio francés Midi Libre, el conductor, lejos de detenerse, optó por acelerar para intentar escapar. Lairet, junto con tres patrullas policiales adicionales, logró interceptar nuevamente al infractor.

El hombre fue finalmente detenido, aunque quedó en libertad a la espera de tener que explicar su comportamiento y su negativa a obedecer las órdenes de la autoridad. El incidente ya ha generado comentarios irónicos entre los habitantes de la ciudad, algunos de los cuales cuestionan la movilización de varios vehículos policiales y recursos para detener a un conductor de un coche sin permiso por un gesto ofensivo.

Qué multa acarrea insultar a un policía

Aunque muchos consideran que este tipo de conductas pueden pasar inadvertidas o quedar impunes, la legislación española vigente establece un marco claro para su tratamiento.

Detención de dos fugitivos de Francia en un chalet en Benidorm, buscados por hasta cuatro órdenes de detención europeas

Mientras que la resistencia y la desobediencia a la autoridad se consideran delitos de mayor gravedad, la falta de respeto se clasifica como una infracción de menor entidad. La cuestión de si insultar a un policía constituye un delito penal o solo una infracción administrativa es una de las dudas más habituales. La respuesta es que este comportamiento está recogido en el Código Penal y, por tanto, puede ser perseguido penalmente.

Sin embargo, la Ley de protección de la seguridad ciudadana de 2015 lo califica como un delito leve. La sanción prevista para este tipo de conductas consiste en una multa que oscila entre 100 y 600 euros. Es fundamental precisar que esta consideración solo se aplica cuando la conducta se limita a los actos descritos, como insultos o palabras despectivas. Si la acción va más allá y se produce una agresión física o una amenaza, la calificación legal cambia. En estos casos, la persona responsable será juzgada por delitos de lesiones o amenazas a la autoridad, con las penas correspondientes a esas figuras delictivas.

Los especialistas legales de JR Abogados subrayan en una publicación en su blog que otro aspecto relevante para determinar la sanción es la identificación del sujeto pasivo de la infracción. En el caso de la falta de respeto, la víctima debe ser un agente de la autoridad que se encuentre en el ejercicio de sus funciones. Si el insulto o la expresión despectiva se dirige a un policía fuera de servicio, como podría ocurrir en un contexto cotidiano ajeno a su labor profesional, no se considerará falta de respeto a la autoridad, sino una ofensa entre particulares.

Temas Relacionados

FranciaPoliciaconduccion temerariamultasEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Muere un menor tras una agresión en Barcelona

Los Mossos investigan el suceso ocurrido la noche del lunes

Muere un menor tras una

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada

El clasismo no se desliga de la educación en España: la mayoría de universitarios son hijos de otros que lo fueron

Pese a los avances en reducción del abandono escolar y equidad de género, el sistema español mantiene brechas intergeneracionales y de financiación en comparación con la OCDE

El clasismo no se desliga

Mercadona publica nuevas ofertas de empleo: sueldos de 4.000 euros mensuales para el personal informático

La cadena de supermercados busca reforzar su departamento IT para continuar con la transformación digital de la empresa

Mercadona publica nuevas ofertas de

Las 5 frases que evitar para no convertir una charla en una discusión: “Sabotean la conexión con la otra persona”

La experta en gestión de la ira Sonia Díaz da sus claves para evitar peleas

Las 5 frases que evitar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Estás obligado a apartarte si

¿Estás obligado a apartarte si vas por el carril izquierdo a 120 km/h y alguien te quiere adelantar?: la DGT aclara esta duda

Radares carro, la nueva incorporación de la DGT que lleva 150.000 multas en Cataluña

Las fragatas F-110 de la Armada tendrán un nuevo sistema de combate: Navantia integrará una tecnología de radar

Una española que vive en Finlandia comparte cómo es su jornada laboral allí: “Si sales a las cuatro, a las cuatro y un minuto ya estás fuera y nadie te mira mal”

Un mecánico explica si es mejor la tracción trasera o la delantera para tu coche: “Es más económica”

ECONOMÍA

Mercadona publica nuevas ofertas de

Mercadona publica nuevas ofertas de empleo: sueldos de 4.000 euros mensuales para el personal informático

Andrés Millán, abogado, sobre el oro: “Se ha multiplicado su valor el triple que la vivienda”

Los cuatro errores típicos al pedir una hipoteca, según un abogado: “La gente se compra una casa sin tener ni idea”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 9 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”