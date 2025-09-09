Detenido un hombre por adelantar a un vehículo de forma temeraria y hacerle una peineta al conductor: era la jefa de la Policía

Un coche de la Policía Nacional francesa (Flickr)

Un hombre ha sido detenido en la localidad francesa de Tour por adelantar a un vehículo y hacerle una peineta al conductor, quien desafortunadamente resultó ser un alto rango de la Policía. La historia de esta detención es digna de comedia. El episodio tuvo lugar el pasado jueves 4 de septiembre. El conductor, cuya licencia había sido retirada por considerarse que ya no estaba “en capacidad de conducir”, circulaba en un pequeño automóvil que no requiere permiso de conducción.

Según una información del medio francés Ici Touraine, el hombre perdió la paciencia con el vehículo que le precedía, lo adelantó de forma arriesgada y, al pasar junto a él, lo rozó y realizó un gesto obsceno con la mano.

Lo que desconocía el hombre era que la persona al volante era la responsable máxima de la policía en la zona, concretamente Laurence Lairet, jefa de la policía nacional del departamento francés Indre y Loira, quien circulaba en un coche sin distintivos oficiales.

Al percatarse de la situación, la agente alcanzó al joven y le mostró su placa policial. Según una información del medio francés Midi Libre, el conductor, lejos de detenerse, optó por acelerar para intentar escapar. Lairet, junto con tres patrullas policiales adicionales, logró interceptar nuevamente al infractor.

El hombre fue finalmente detenido, aunque quedó en libertad a la espera de tener que explicar su comportamiento y su negativa a obedecer las órdenes de la autoridad. El incidente ya ha generado comentarios irónicos entre los habitantes de la ciudad, algunos de los cuales cuestionan la movilización de varios vehículos policiales y recursos para detener a un conductor de un coche sin permiso por un gesto ofensivo.

Qué multa acarrea insultar a un policía

Aunque muchos consideran que este tipo de conductas pueden pasar inadvertidas o quedar impunes, la legislación española vigente establece un marco claro para su tratamiento.

Mientras que la resistencia y la desobediencia a la autoridad se consideran delitos de mayor gravedad, la falta de respeto se clasifica como una infracción de menor entidad. La cuestión de si insultar a un policía constituye un delito penal o solo una infracción administrativa es una de las dudas más habituales. La respuesta es que este comportamiento está recogido en el Código Penal y, por tanto, puede ser perseguido penalmente.

Sin embargo, la Ley de protección de la seguridad ciudadana de 2015 lo califica como un delito leve. La sanción prevista para este tipo de conductas consiste en una multa que oscila entre 100 y 600 euros. Es fundamental precisar que esta consideración solo se aplica cuando la conducta se limita a los actos descritos, como insultos o palabras despectivas. Si la acción va más allá y se produce una agresión física o una amenaza, la calificación legal cambia. En estos casos, la persona responsable será juzgada por delitos de lesiones o amenazas a la autoridad, con las penas correspondientes a esas figuras delictivas.

Los especialistas legales de JR Abogados subrayan en una publicación en su blog que otro aspecto relevante para determinar la sanción es la identificación del sujeto pasivo de la infracción. En el caso de la falta de respeto, la víctima debe ser un agente de la autoridad que se encuentre en el ejercicio de sus funciones. Si el insulto o la expresión despectiva se dirige a un policía fuera de servicio, como podría ocurrir en un contexto cotidiano ajeno a su labor profesional, no se considerará falta de respeto a la autoridad, sino una ofensa entre particulares.