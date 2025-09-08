España

Sebastián Ramírez, abogado: “Hasta que el hijo no alcanza la independencia económica se le debe seguir manteniendo”

La ley española establece que la obligación de manutención no termina al cumplir los 18 años, sino cuando los jóvenes logran emanciparse a nivel financiero

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Un hijo joven le pide
Un hijo joven le pide a su madre dinero (Montaje Infobae con imágenes de @leyesconsebas / TikTok)

La obligación de los padres de mantener a sus hijos económicamente no termina de forma automática cuando estos alcanzan la mayoría de edad. Así lo aclara el abogado Sebastián Ramírez, conocido como @leyesconsebas en TikTok, quien insiste en que “hasta que el hijo no alcanza la independencia económica se le debe seguir manteniendo”. Esta afirmación, lejos de ser una mera opinión personal, se basa en los principios recogidos por la ley española.

Mayoría de edad no significa fin de la manutención

Ramírez explica que existe una creencia errónea muy extendida: al cumplir los dieciocho años, los padres dejan de estar obligados a pagar la pensión de alimentos. “Lo que dice la ley es que la patria potestad y los derechos asociados acaban y se extinguen cuando se alcanza la mayoría de edad, es decir, a los dieciocho años”, matiza el abogado. Sin embargo, añade: “Aunque tu hijo cumpla los dieciocho años, lo tienes que seguir manteniendo”.

Esta excepción responde a una realidad social innegable: alcanzar la independencia económica no es inmediato para la mayoría de los jóvenes. “Mientras los hijos no sean independientes económicamente, es decir, mientras estén estudiando, buscando trabajo o no tengan ingresos suficientes para mantenerse por sí mismos, los padres deben seguir ayudando”, detalla el abogado.

La incorporación al mundo laboral más tardía de los jóvenes, con una tasa de empleo entre los 16 y los 29 años 15 puntos porcentuales inferior a la de 2007, hará que los que se jubilen en 2065 y que solo hayan podido cotizar 30 años deban compensar sus menores cotizaciones demorando la jubilación hasta los 71 años si quieren mantener el nivel de vida previo.

Casos en los que continúa (o cesa) la obligación

Según Ramírez, la pensión de alimentos debe mantenerse mientras el hijo siga formándose o esté en proceso de acceder al mercado laboral. Como ejemplo, señala: “Si el hijo sigue estudiando con más de dieciocho años, hasta que no acabe estos estudios, la universidad y no empiece a trabajar, se debe seguir manteniendo esta pensión de alimentos”.

No obstante, la obligación de aportar económicamente a los hijos adultos no es eterna ni incondicional. Ramírez explica que “existen excepciones, como aquellos hijos que no quieren ni trabajar, ni estudiar, ni nada, o que, por ejemplo, se ha independizado con su pareja o sus amigos. En esos casos, el juez lo suele valorar y determina que no se debe seguir pagando la pensión de alimentos, pero siempre supervisado por un juez”. Así, cuando el hijo comienza a trabajar y es capaz de cubrir sus propios gastos, la manutención puede cesar.

Garantías legales para un futuro estable

El abogado recalca que la principal finalidad de esta protección es que los jóvenes dispongan de tiempo y recursos para construir su futuro con dignidad. “La ley protege esta situación porque entiende que llegar a la independencia no siempre es inmediato”, señala Ramírez, quien subraya la importancia de que tanto padres como hijos conozcan sus derechos y obligaciones en este ámbito.

Con ello, Ramírez avisa a todas las familias que, ante la duda o el conflicto, es fundamental informarse y recurrir a la vía legal para aclarar situaciones particulares. “Cumplir los 18 años no significa que automáticamente dejen de tener derecho a recibir ayuda económica”, resume el abogado. La supervisión judicial garantiza que cada caso se estudie de manera individualizada, para evitar abusos pero también para no dejar a ningún joven sin respaldo durante su proceso de emancipación.

Temas Relacionados

ManutenciónEspañaUniversidadPensión de alimentosIndependencia económicaEmancipaciónFinanzasPadresHijosFamilias EspañaLeyes EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Receta de albóndigas de merluza en salsa, un clásico sencillo y delicioso para añadir pescado a tu menú semanal

Las albóndigas son una receta muy común en España, siendo más frecuente que se preparen con algún tipo de carne, aunque aquí utilizaremos un pescado blanco como base

Receta de albóndigas de merluza

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

El contexto económico internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Cuál es el precio máximo

María del Monte reclama a 28 años de cárcel para su sobrino Antonio Tejado por el asalto sufrido en su vivienda

La defensa de la cantante solicitó en julio de 2024 las condenas para los acusados en un documento revelado por ‘El diario de Sevilla’

María del Monte reclama a

Un estudio español logra frenar la recaída del cáncer de pulmón, el más mortal del mundo

El tratamiento conjunto de quimio-inmunoterapia redujo un 46% la reaparición del cáncer

Un estudio español logra frenar

El datáfono de un restaurante se estropea y el dueño dice a 70 clientes que se vayan a casa y le paguen después: “Confiaba en su honestidad”

Ante la imposibilidad de cobrar con tarjeta, el propietario permitió que los comensales abandonaran el local sin abonar el importe en el momento

El datáfono de un restaurante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un español de 25 años,

Un español de 25 años, entre los muertos en el atentado de Jerusalén

Esto es lo que tienes que hacer si tus rosas se llenan de manchas negras, según un experto en jardinería

“He hecho esta elección por pasión y llegaré hasta el final”: a los 55 años, termina sus estudios de medicina tras una carrera como enfermero

Gonzalo Miró defiende que los manifestantes paren la Vuelta a España y hace saltar a Juanma Castaño: “¿A ti te gustaría que no te dejaran trabajar en TVE?”

El pueblo en el que nadie quería vivir ahora da 10.000 euros para habitarlo: “Tendremos cuidado con los estafadores”

ECONOMÍA

Cuál es el precio máximo

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

El datáfono de un restaurante se estropea y el dueño dice a 70 clientes que se vayan a casa y le paguen después: “Confiaba en su honestidad”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 8 septiembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 8 septiembre

Un hombre gana un premio de 5.000 dólares a la semana de por vida en 2012 y ahora está a punto de perder su casa: “Es como una pesadilla”

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”