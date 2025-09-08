Sebastián Ramírez, abogado: “Hasta que el hijo no alcanza la independencia económica se le debe seguir manteniendo”

Un hijo joven le pide a su madre dinero (Montaje Infobae con imágenes de @leyesconsebas / TikTok)

La obligación de los padres de mantener a sus hijos económicamente no termina de forma automática cuando estos alcanzan la mayoría de edad. Así lo aclara el abogado Sebastián Ramírez, conocido como @leyesconsebas en TikTok, quien insiste en que “hasta que el hijo no alcanza la independencia económica se le debe seguir manteniendo”. Esta afirmación, lejos de ser una mera opinión personal, se basa en los principios recogidos por la ley española.

Mayoría de edad no significa fin de la manutención

Ramírez explica que existe una creencia errónea muy extendida: al cumplir los dieciocho años, los padres dejan de estar obligados a pagar la pensión de alimentos. “Lo que dice la ley es que la patria potestad y los derechos asociados acaban y se extinguen cuando se alcanza la mayoría de edad, es decir, a los dieciocho años”, matiza el abogado. Sin embargo, añade: “Aunque tu hijo cumpla los dieciocho años, lo tienes que seguir manteniendo”.

Esta excepción responde a una realidad social innegable: alcanzar la independencia económica no es inmediato para la mayoría de los jóvenes. “Mientras los hijos no sean independientes económicamente, es decir, mientras estén estudiando, buscando trabajo o no tengan ingresos suficientes para mantenerse por sí mismos, los padres deben seguir ayudando”, detalla el abogado.

Casos en los que continúa (o cesa) la obligación

Según Ramírez, la pensión de alimentos debe mantenerse mientras el hijo siga formándose o esté en proceso de acceder al mercado laboral. Como ejemplo, señala: “Si el hijo sigue estudiando con más de dieciocho años, hasta que no acabe estos estudios, la universidad y no empiece a trabajar, se debe seguir manteniendo esta pensión de alimentos”.

No obstante, la obligación de aportar económicamente a los hijos adultos no es eterna ni incondicional. Ramírez explica que “existen excepciones, como aquellos hijos que no quieren ni trabajar, ni estudiar, ni nada, o que, por ejemplo, se ha independizado con su pareja o sus amigos. En esos casos, el juez lo suele valorar y determina que no se debe seguir pagando la pensión de alimentos, pero siempre supervisado por un juez”. Así, cuando el hijo comienza a trabajar y es capaz de cubrir sus propios gastos, la manutención puede cesar.

Garantías legales para un futuro estable

El abogado recalca que la principal finalidad de esta protección es que los jóvenes dispongan de tiempo y recursos para construir su futuro con dignidad. “La ley protege esta situación porque entiende que llegar a la independencia no siempre es inmediato”, señala Ramírez, quien subraya la importancia de que tanto padres como hijos conozcan sus derechos y obligaciones en este ámbito.

Con ello, Ramírez avisa a todas las familias que, ante la duda o el conflicto, es fundamental informarse y recurrir a la vía legal para aclarar situaciones particulares. “Cumplir los 18 años no significa que automáticamente dejen de tener derecho a recibir ayuda económica”, resume el abogado. La supervisión judicial garantiza que cada caso se estudie de manera individualizada, para evitar abusos pero también para no dejar a ningún joven sin respaldo durante su proceso de emancipación.