La competencia para alquilar una habitación bate récords: 22 personas por cada oferta

Aunque el número de personas interesadas se ha reducido un 2% a nivel nacional, en 34 capitales de provincia ha aumentado la competencia por habitación disponible

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

La oferta de habitaciones en piso compartido crece un 24% y los precios aumentan un 5%, según Idealista. (Europa Press)

El acceso a la vivienda se está convirtiendo en uno de los mayores problemas para miles de personas en nuestro país. Los elevados precios en el mercado inmobiliario y las dificultades para reunir el dinero necesario para la entrada de una casa, hacen que muchos españoles no puedan plantearse vivir solos y se tengan que buscar otras alternativas más asequibles.

Entre ellas, se encuentra el alquiler de habitaciones en pisos compartidos, una tendencia que cada vez está más consolidada, marcada por una presión de la demanda que ha alcanzado cifras históricas, aunque sea una opción que complique la independencia y el desarrollo vital de las personas. Sin embargo, actualmente, incluso el mercado del alquiler de habitaciones está saturado y tiene una alta demanda y mucha competencia.

La batalla por una habitación: Palma de Mallorca y san Sebastián, las ciudades donde más crece la presión

Este año, de media, unas 22 personas solicitan cada habitación ofertada en España, un dato que resume el escenario al que se enfrentan quienes buscan un lugar donde vivir cuando económicamente no son capaces de alquilar un piso completo. Estos datos, publicados por Idealista, ponen en evidencia el desequilibrio cada vez mayor entre la oferta y la demanda de alojamientos asequibles.

Por zonas, hay algunas ciudades que experimentan una presión todavía mayor. Palma de Mallorca lidera el ranking con unos 65 interesados por cada anuncio, seguida de San Sebastián con 62, Tarragona con 46 y Vitoria con 39. Otras ciudades por encima del promedio nacional son Girona, Málaga, Bilbao y Cádiz. En grandes urbes como Barcelona, la cifra coincide con la media nacional, mientras que Madrid se sitúa en 20 personas interesadas por anuncio.

El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

En el extremo opuesto, las ciudades donde resulta más sencillo acceder a una habitación, con solo nueve personas interesadas por cada anuncio, son Córdoba, Salamanca y Castellón. Otras capitales, como Melilla o Soria, registran entre 10 y 11 contactos por habitación.

Suben las habitaciones disponibles, pero también la competencia

En los últimos meses, el mercado ha variado considerablemente. A nivel nacional, la oferta de habitaciones ha aumentado un 24% durante el segundo trimestre de 2025. Esto ha permitido aliviar un poco la presión sobre la demanda, ya que el número de personas interesadas se ha reducido un 2%. No obstante, 34 capitales de provincia han visto crecer la competencia por habitación disponible, especialmente Logroño (114%), Lleida (106%) y Melilla (103%).

Entre las grandes ciudades, la competencia ha aumentado en Sevilla (48%) y Alicante (8%), mientras que ha bajado en zonas como Madrid (-13%), Bilbao (-10%), Málaga (-19%) y San Sebastián (-3%). Pero las caídas más pronunciadas se han registrado en Palma, Barcelona y Valencia, con una disminución del 28% respecto al año anterior.

Los precios del alquiler de habitaciones mantienen su escalada y se concentran en grandes ciudades

Y no parece que la situación vaya a mejorar, ya que el coste de alquilar una habitación sigue una tendencia al alza: el precio medio nacional ha llegado a 420 euros mensuales, con una subida del 5% respecto al segundo trimestre de 2024. Barcelona es la ciudad más cara, con una media de 570 euros por habitación, mientras que Madrid alcanza los 527 euros, San Sebastián los 475 euros y Palma los 450 euros. En ciudades como Málaga y Pamplona, la media se sitúa en 425 euros, mientras que en Bilbao es de 412 euros y en Valencia de 400 euros.

En el extremo opuesto, Jaén se ha convertido en la ciudad con el alquiler más asequible: una habitación cuesta 240 euros mensuales. A esta ciudad le siguen Cáceres, Badajoz y Ciudad Real, donde el alquiler de una habitación ronda los 250 euros.

Una mujer mudándose a una habitación en alquiler (Canva)

El repunte de precios ha sido especialmente acusado en Zamora (18%), Segovia (16%) y Palencia (15%). Varias ciudades han registrado incluso caídas de precio, como Palma y Ceuta (-10%), Cáceres (-4%) y Castellón de la Plana (-3%).

Además, la distribución de habitaciones disponibles en alquiler no es homogénea en el territorio nacional. Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla concentran cerca de la mitad de la oferta del país, según la plataforma inmobiliaria. Estas cuatro ciudades suman más del 50% del total de habitaciones, mientras que las 40 capitales con menos oferta apenas aportan el 13% del parque disponible.

