Por qué el precio del alquiler no deja de subir en España, según un inversor inmobiliario: “Ya destinamos más del 40% del sueldo, otros países ni el 25%”

Un cartel de ‘se alquila’ en el portal de un edificio de Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

En España, alquilar una vivienda se ha convertido en un esfuerzo económico que supera con creces el de muchos países europeos. Según ha explicado el inversor inmobiliario Pau Antó en su canal de Youtube, hoy se destina de media más del 40 % del salario al pago del alquiler, una proporción que en otros países no llega ni al 25 %. La situación, explica, no obedece a conspiraciones de bancos o grandes tenedores, sino a un fenómeno mucho más sencillo: cada vez hay más personas que quieren alquilar y menos viviendas disponibles.

Antó sostiene que este desequilibrio entre oferta y demanda es la raíz del problema. En su opinión, la escasez de pisos en el mercado es el resultado de varios factores que se han ido acumulando en los últimos años. Por un lado, la fuerte demanda impulsada por quienes no pueden acceder a una vivienda en propiedad y ven en el alquiler la única opción viable. Por otro, la retirada de numerosos inmuebles del mercado por parte de propietarios que desconfían de la seguridad jurídica actual.

El experto cita datos de portales inmobiliarios como Fotocasa, que apuntan a que más del 30 % de los arrendadores han optado por retirar sus viviendas ante el temor a impagos o a procesos judiciales largos y costosos. Medidas legales pensadas para proteger a los inquilinos, asegura, pueden tener el efecto contrario si no se acompañan de incentivos y garantías para los propietarios, generando así un círculo vicioso: menos oferta, más competencia y precios al alza.

Cartel de 'se alquila' en un edificio de la calle Segovia de Madrid (Irene G. Domínguez / Infobae España)

Un mercado cada vez más tensionado

La presión sobre el mercado del alquiler no es un fenómeno nuevo, pero en los últimos años se ha intensificado. Entre 2022 y 2024, los precios han subido cerca de un 30 %, y solo en 2024 el incremento interanual fue del 10,3 %. La consecuencia es que cada vez más hogares están en lo que los expertos llaman “sobreesfuerzo” económico: dedicar más del 40 % de los ingresos brutos a vivienda y suministros, un porcentaje muy superior al de países como Francia, Alemania o Italia.

Antó recuerda que hace unas décadas el alquiler era visto como una etapa temporal, generalmente asociada a la juventud o a periodos de transición. Ahora, para muchas familias y trabajadores, se ha convertido en una situación permanente. Esto multiplica la competencia por cada inmueble disponible, especialmente en las grandes ciudades y zonas turísticas, donde la oferta se ve aún más reducida por la conversión de pisos a alquiler vacacional.

Falta de vivienda y consecuencias sociales

El déficit estructural de viviendas en España es otro factor clave. El Banco de España estima que serían necesarias entre 450.000 y 600.000 unidades para cubrir la demanda actual. Sin embargo, la construcción de nueva vivienda no avanza al ritmo necesario y, mientras tanto, los alquileres siguen subiendo.

Esta situación tiene efectos que van más allá de lo puramente económico. El encarecimiento del alquiler limita la capacidad de ahorro de las familias, retrasa la emancipación de los jóvenes y obliga a muchos a buscar vivienda cada vez más lejos de sus lugares de trabajo o estudio. En paralelo, la tensión del mercado y la falta de opciones asequibles incrementan el riesgo de exclusión residencial para los hogares más vulnerables.

El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

Un problema sin soluciones rápidas

Para Antó, no existe una fórmula mágica que detenga de inmediato la escalada de precios. A su juicio, la clave está en incrementar la oferta de forma sostenida y garantizar un marco legal que proteja tanto a arrendadores como a inquilinos. Sin ese equilibrio, cualquier intervención corre el riesgo de agravar el problema.