Un incendio de nivel 2 entre Zamora y Ourense obliga a confinar al municipio de Castromil, una zona que ya se quemó en agosto

Imagen del incendio de Castromil. (Brif Tabuyo/Europa Press)

El fuego ha vuelto a atacar una de las zonas que se vio más afectadas durante la ola de incendios que asolaron al país en el mes de agosto: la comarca de Sanabria. Cerca de las 11.00 horas de la mañana de este sábado 6 de septiembre, se declaraba un incendio en la localidad de Castromil, ubicado entre las provincias de Zamora (Castilla y León) y Ourense (Galicia).

Dos horas después de que los medios terrestres y aéreos comenzasen a trabajar en la zona, el Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León elevaba a nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio por suponer una amenaza seria para la población, que ha tenido que ser confinada de forma inmediata.

En el lugar de las llamas, situado en el límite entre ambas provincias, trabajan dos técnicos, cinco agentes forestales, dos cuadrillas terrestres y cinco brigadas especializadas, dos autobombas, cuatro retener de maquinaria y 13 medios aéreos de extinción.

Preocupación por la previsión del viento

Según los datos del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), hasta ayer por la noche solamente quedaban activos en Castilla y León los incendios de Igueña y Fascar, ambos en la provincia de León. Sin embargo, a partir de las 21.30 horas del pasado viernes 5 de septiembre, se declaró un nuevo incendio en El Espino (León). Además, durante la jornada de este sábado, los servicios de extinción trabajan en otra serie de incendios actualmente activos y declarados durante el día: Mantinos, en Palencia; Topas, en Salamanca; Valtuille de Abajo, en León; Garaño, en León; Polvoredo, en León, y Garcibuey, en Salamanca, en nivel 1 del IGR.

Del fuego en Castromil, en el término de Hermisende, todavía se desconocen las causas, aunque fuentes de la Junta de Castilla y León han explicado a EFE que las llamas podrían haberse trasladado desde el vecino municipio de A Mezquita, en la provincia gallega de Ourense, donde el fuego se habría originado el viernes en torno a las 15.30 horas.

Especialmente preocupa la previsión del viento, ya que son rachas de más de 40 kilómetros por hora las que han contribuido a que las llamas, que han alcanzado una zona de matorral, se hayan avivado. El operativo de extinción de la Junta de Castilla y León, por tanto, se mantiene alerta, ya que se prevé que estas condiciones meteorológicas continúen hasta las 20.00 horas de la tarde.

Vídeos y fotografías aéreas que muestran las zonas verdes y hectáreas que han sido consumidas por el fuego (Fuente: Greenpeace).

Así, existe peligro de que el incendio forestal se convierta en convectivo, un término utilizado para los fuegos que se propagan rápidamente por la gran cantidad de combustible disponible y la inestabilidad atmosférica. Esto podría ocurrir si aumenta el viento y las llamas alcanzan zonas de mayor concentración de material vegetal y mayor combustión.

Los vecinos de la localidad de Castromil permanecen actualmente confinados por la cercanía del incendio, ya que el nivel 2 del IGR indica una amenaza seria a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia. Por este motivo, no se descarta su posible evacuación si el fuego continúa avanzando en tales condiciones.

*Con información de EFE