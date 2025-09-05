Receta de bullabesa: la sopa de pescados y mariscos típica del sur de Francia perfecta para este otoño

Bullabesa, sopa de pescados típica del sur de Francia. (Adobe Stock)

Descubre el auténtico sabor de la bullabesa, la sopa de pescados más emblemática del sur de Francia. Esta preparación, conocida como bullabesa o bouillabaisse, cautiva por su combinación de pescado fresco, mariscos y especias, un plato intenso que representa la esencia de la cocina portuaria de Marsella.

La bullabesa tiene su origen en la región mediterránea de Francia, principalmente en la ciudad de Marsella, aunque existen variantes de la receta en la frontera vasco-francesa. Tradicionalmente era una comida humilde de pescadores, quienes elaboraban esta sopa contundente con los pescados menos cotizados y hierbas locales. Hoy se considera una receta gourmet, ideal para ocasiones especiales. Marida perfectamente con vinos blancos secos de Provenza o un rosado afrutado.

Noticias del día 05 de septiembre del 2025.

Receta de bullabesa vasca

La receta original de la bullabesa presenta varias formas, pero todas comparten una técnica base: un caldo aromático de pescados frescos, enriquecido con pan, especias y, a veces, crustáceos. El resultado es una sopa perfumada, robusta y ligeramente picante, perfecta para los amantes de los sabores marinos.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Total: 50 minutos

Ingredientes

200 g de merluza

200 g de salmonetes

200 g de arañas de mar

200 g de rape

200 g de bacalao fresco

200 g de pescadilla

2 dientes de ajo

1 hojita de laurel

Un poco de tomillo

1 cebolla

Harina

Mantequilla

4 trozos de pan tierno

Agua

Sal

Cómo hacer bullabesa, paso a paso

Bullabesa, sopa de pescado típico del sur de Francia. (Adobe Stock)

Limpia los pescados a conciencia y retira la espina central y la cabeza (si utilizas el pescado entero). Con los despojos, la cebolla, un diente de ajo picado, laurel, tomillo, sal y agua, prepara un caldo que después deberás colar. Saltea ligeramente el pescado limpio y con sal en mantequilla durante pocos minutos, evitando que se deshaga. Incorpora los pescados al caldo y deja que se cocinen por 10 a 15 minutos hasta que estén tiernos. Si quieres, puedes añadir un poco de jugo de carne para dar color. Frota los trozos de pan con ajo y hornéalos hasta que queden dorados; estos costrones irán en el fondo de la sopera. Sirve la sopa muy caliente, colocando el pan en el fondo y vertiendo encima la bullabesa. Evita remover la sopa con cuchara para conservar la textura de los pescados; en su lugar, agita la cazuela por las asas para mezclar. Sirve inmediatamente, decorando con perejil fresco.

Consejos:

Utiliza pescado fresco de diferentes tipos para lograr un sabor auténtico y profundo.

Dorar el pan en horno y no en sartén aporta una textura ideal y evita que se empape demasiado rápido.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente para cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal por porción aproximadamente

Proteínas: 23 g

Grasas: 12 g

Carbohidratos: 19 g

Fibra: 2 g

Sodio: 730 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La bullabesa puede conservarse refrigerada en un envase hermético hasta dos días. Recalentar a fuego bajo previamente a consumir. No se recomienda congelar, ya que el pescado puede perder textura.