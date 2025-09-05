Cómo hacer sepia a la plancha para que quede muy jugosa: una receta sencilla y muy ligera

Receta de sepia a la plancha (Adobe Stock)

La sepia es uno de los moluscos más utilizados en la cocina mediterránea, un producto que no solo es una excelente fuente de proteínas y ácidos grasos omega-3, sino que, además, presenta una menor composición de grasa que otros alimentos similares como el calamar. Estas características convierten en este molusco en el protagonista ideal para una cena ligera en casa, o incluso como tapa para compartir entre varios, acompañada con un poco de alioli casero.

Aunque la vemos muy a menudo servida en guisos, en arroces o incluso en platos de pasta, cocinada a la plancha es como mejor se disfruta su sabor y su textura, una receta extremadamente sencilla que tendremos lista en escasos 15 minutos. Solo necesitaremos una plancha o bien una sartén muy caliente, encargada de sellar y cocinar nuestra sepia hasta que consiga su versión más tierna y jugosa. Para disfrutar al máximo del sabor de este molusco, le añadiremos un sencillo aliño a base de aceite de oliva, ajo y perejil.

Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

Cuando cocinamos la sepia a la plancha, es habitual que quede dura o incluso con una desagradable textura chiclosa, desaprovechando así su exquisito sabor por culpa de una mordida nada apetitosa. Para evitar que la sepia te quede dura cuando la hagas a la plancha, hay algunos consejos que debes seguir. El primero será secar muy bien la sepia antes de cocinarla. Esto impide que el molusco se cueza con su propio jugo, pues contiene una gran cantidad de agua que irá expulsando durante la cocción. Limpiar y eliminar el máximo posible de esta humedad ayuda a lograr una textura dorada. Otra clave imprescindible es no sobre cocinar la sepia: dos minutos por lado, empleando un fuego fuerte que selle los jugos y potencie el sabor, son suficientes para mantenerla tierna.

Receta de sepia a la plancha

La clave para una sepia a la plancha perfecta está en elegir un producto fresco, secarlo bien antes de cocinar y trabajar con fuego fuerte. Así se consigue una carne jugosa y tierna, con ese característico aroma a parrilla que lo convierte en una auténtica delicatessen. El plato se completa con un aderezo suave a base de ajo, perejil y limón, ideal para realzar el gusto de este molusco sin opacarlo.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocinado: 5 minutos

Tiempo total: 15 minutos

Ingredientes

1 sepia entera y limpia (aproximadamente 400 g)

2 dientes de ajo

Unas ramitas de perejil fresco

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal gruesa

Limón (opcional, para servir)

Cómo hacer sepia a la plancha, paso a paso

Limpia y seca bien la sepia utilizando papel absorbente para evitar que suelte agua en la plancha. Calienta una plancha o sartén amplia a temperatura muy alta. Cuando esté bien caliente, añade una cucharada de aceite de oliva. Coloca la sepia sobre la plancha. Cocina uno o dos minutos por cada lado aproximadamente, hasta que empiece a dorarse y la carne se vuelva opaca y firme. Mientras se cocina, pica muy fino el ajo y el perejil. Mezcla con el resto del aceite de oliva en un pequeño bol. Retira la sepia de la plancha y córtala en tiras o dados, según preferencia. Sirve la sepia caliente, espolvorea sal gruesa por encima y riégala con la mezcla de ajo, perejil y aceite. Añade unas gotas de limón recién exprimido justo antes de comer para un toque fresco final.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde dos porciones como tapa o entrante, o una como plato principal ligero.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 100 kcal

Proteína: 18 g

Grasas: 4 g

Hidratos de carbono: 0,5 g

Azúcares: 0 g

Sodio: 0,6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda consumir la sepia recién hecha. Si sobra, consérvala en recipiente hermético en nevera hasta 24 horas. Calienta brevemente en plancha antes de servir.