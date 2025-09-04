España

Ni salteadas ni con tomate: esta ensalada es la mejor receta para disfrutar de las judías verdes y aprovechar todos sus beneficios

El presentador y cronista culinario francés Laurent Mariotte recomienda esta ensalada de judías verdes con higos, una receta fresca y original para despedir el verano

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Receta con judías verdes (Adobe
Receta con judías verdes (Adobe Stock)

Salteadas con ajo, en salsa de tomate o simplemente al vapor. La judía verde es uno de los ingredientes por excelencia para aquellos que buscan seguir una alimentación saludable y baja en calorías. Pero no por ello tenemos que comerla a disgusto, en platos sin alegría ni sabor. Es cierto que, en una primera instancia, las opciones para cocinar con esta pueden parecer limitadas; no obstante, hay muchas maneras ricas y diferentes de incluir esta verdura en nuestra dieta y de disfrutarla como se merece.

Una idea estupenda nos la da el presentador y columnista culinario francés Laurent Mariotte en su programa Petits plats en équilibre. En uno de sus capítulos, el experto recomendaba una receta para preparar judías verdes de una manera diferente, una elaboración que no debería quitarnos más de 10 minutos de nuestro tiempo.

Para sacarle el máximo partido a las judías verdes, Laurent Mariotte las prepara en una ensalada con higos, queso y almendras, una combinación original y con mucho sabor que tiene este fruto otoñal como coprotagonista. “Esta fruta combina de maravilla con esta verdura”, asegura el presentador sobre esta ensalada, que combina sabores dulces y salados para un resultado exquisito.

Más allá de sus cualidades gastronómicas, las judías verdes destacan por su valor nutricional y sus múltiples beneficios para la salud. Aunque su contenido calórico es muy bajo (unas 30 kcal por cada 100 gramos), las judías verdes aportan una variedad de nutrientes esenciales. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), las judías verdes son una fuente destacada de proteínas vegetales, yodo, folatos, vitamina C y compuestos polifenólicos, lo que les confiere propiedades interesantes para el organismo.

Receta de ensalada de judías verdes con higos y queso

Ensalada de judías verdes con
Ensalada de judías verdes con higos, queso y almendras (Adobe Stock)

El secreto del éxito de esta ensalada radica en el punto de cocción de las judías, que quedarán muy crujientes gracias a la técnica del choque térmico. Además, prepararemos un delicioso aderezo que añadiremos justo antes de servir para potenciar al máximo el sabor y la frescura de esta receta.

Tiempo de preparación

  • Preparación y corte de los ingredientes: 10 minutos
  • Cocción de las judías: 8 minutos (+ 3 minutos en agua helada)
  • Montaje y acabado: 5 minutos
  • Tiempo total: 20-25 minutos

Ingredientes

  • 500 g de judías verdes frescas
  • 6 higos frescos
  • 120 g de queso de oveja (curado o semicurado)
  • 40 g de almendras enteras naturales

Para el aliño:

  • 1 cucharadita de miel (7 g)
  • 1 cucharada de vinagre balsámico (15 ml)
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra (45 ml)
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra recién molida al gusto

Cómo hacer ensalada de judías verdes, paso a paso

  1. Corta y recorta las puntas de las judías verdes y lávalas muy bien.
  2. Hierve agua con sal en una cazuela. Añade las judías y cuécelas durante 8 minutos.
  3. Escúrrelas y sumérgelas en un bol con agua helada durante 3 minutos para conservar el color y cortar la cocción.
  4. Mientras se enfrían las judías, mezcla la miel, el vinagre balsámico y el aceite de oliva en un bol pequeño hasta emulsionar. Reserva el aderezo.
  5. Dora las almendras en una sartén sin grasa a fuego medio. Cuando estén doradas y fragantes, retíralas, deja templar y tritúralas; puedes picarlas con cuchillo o machacarlas en mortero.
  6. Lava los higos, sécalos y córtalos en cuartos.
  7. Corta el queso de oveja en bastones o dados.
  8. En una ensaladera, mezcla las judías verdes escurridas y secas con los higos, el queso y las almendras. Añade pimienta molida a tu gusto.
  9. Añade el aliño justo antes de servir y mezcla bien para que se impregne toda la ensalada.
  10. Distribuye en platos y termina con un punto de sal.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como entrante o 2 como plato único para una comida ligera.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Proteína: 9 g
  • Grasas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 18 g
  • Azúcares: 7 g
  • Fibra: 4 g
  • Sodio: 230 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Mejor consumir justo tras aliñar. Sin aderezo, la mezcla de judías, higos y queso puede guardarse en nevera hasta 24 horas, en recipiente hermético.

Temas Relacionados

Recetas SaludablesRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La número dos de Reino Unido, señalada por la compra fraudulenta de una vivienda: pagó menos impuestos y usó la indemnización sanitaria de su hijo con discapacidad

La ministra de vivienda, Angela Rayner, atribuye este error a un mal asesoramiento legal. La ministra insiste en que notificó a Hacienda su disposición a abonar los impuestos pendientes

La número dos de Reino

Montoya regresa a Telecinco, dos meses después de su retiro voluntario: su papel en ‘Supervivientes All Stars 2′

El que fuera concursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ regresará a Mediaset tras haber desaparecido de los medios de comunicación

Montoya regresa a Telecinco, dos

Pablo Barrecheguren, neurocientífico, sobre la importancia del sueño: “El alcohol es malísimo para dormir. La calidad del sueño es un desastre”

El experto resalta en una charla la importancia de un buen descanso nocturno

Pablo Barrecheguren, neurocientífico, sobre la

Save the Children alerta de que 260.000 adolescentes podrían abandonar la ESO este curso: la pobreza repercute en su rendimiento y permanencia

España mantiene una de las tasas más altas de abandono escolar temprano en la Unión Europea con un 13%, cifra que apenas ha mejorado desde 2021

Save the Children alerta de

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Varios helicópteros Pegasus de la

Varios helicópteros Pegasus de la DGT no están en funcionamiento y este es el motivo

Una avería en el Falcon deja a Sánchez en tierra: no llegará a la reunión de la coalición de los voluntarios en París

Jaume Giró abandona la política: deja su escaño por diferencias con Junts

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica todo lo que debes saber sobre los cacheos: “Se realizarán siempre respetando la dignidad de la persona”

Un hospital de Indonesia realiza la autopsia de Matilde Muñoz tras su presunto asesinato

ECONOMÍA

José Elías, empresario y emprendedor,

José Elías, empresario y emprendedor, sobre el mercado laboral: “Un abogado de un gran despacho no vive mejor que un electricista”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Francisco Rodríguez, economista, sobre la crisis de la vivienda en España: “Los precios están en máximos y recuerdan a 2008”

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 29 de agosto

DEPORTES

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal de TV y dónde ver la semifinal del US Open 2025

La selección busca plantar la bandera en terreno inexplorado: España nunca ha jugado en Bulgaria

Un piloto de Aston Martin se burla de las palabras de Toto Wolff y sus 400 km/h en 2026: “Nosotros vamos a 500”

Nick Kyrgios, sobre su partido de exhibición ante Sabalenka: “Me hace gracia que ella piense que puede ganar”

Las protestas pro Palestina contra el equipo Israel-Premier Tech obligan a suspender la etapa en Bilbao de la Vuelta