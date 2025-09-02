El entrenador de Jennifer López revela cuál es el ejercicio que ofrece mejores resultados en menos tiempo: “Es el más efectivo y sencillo”

Mega/The Grosby Group

Aunque no lo parezca, Jennifer López ya tiene 56 años y sigue demostrando que la edad no es un obstáculo cuando se trata de estar en forma. La cantante, actriz y empresaria es un ejemplo vivo de disciplina y esfuerzo, con un abdomen plano y firme que no es fruto de la genética ni de soluciones rápidas. Su entrenador de confianza, Jay Cardiello, revela los secretos detrás de su impresionante físico y cómo podemos aplicar sus rutinas de entrenamiento en casa.

Según Cardiello, el ejercicio clave que ha sido fundamental en la rutina de Jennifer Lopez es la plancha. “Es el ejercicio más efectivo y sencillo para fortalecer el core”, asegura el entrenador. Pero, contrariamente a lo que muchos piensan, los abdominales clásicos no son la clave. El verdadero enfoque está en trabajar el abdomen en diferentes planos y con movimientos que involucren no solo la zona media, sino también los glúteos, brazos y espalda.

La rutina de J.Lo incluye ejercicios como planks dinámicos, mountain climbers y lanzamientos rotacionales con balón medicinal, movimientos que activan el core y elevan la frecuencia cardíaca. Además, Cardiello integra entrenamientos funcionales que combinan fuerza y cardio, proporcionando un enfoque integral que trabaja todo el cuerpo.

Plancha. Rutina de ejercicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejercicios favoritos de Jennifer López

Cardiello ha diseñado un entrenamiento que va más allá de los abdominales. Algunos de los ejercicios favoritos de Jennifer López incluyen:

Planchas dinámicas con cambios de apoyo, que trabajan el core y mejoran la estabilidad.

Elevaciones de piernas, que activan el abdomen inferior.

Rotaciones de tronco con carga ligera para fortalecer los oblicuos.

Circuitos HIIT, que combinan saltos, burpees y ejercicios de fuerza para quemar grasa y aumentar la resistencia.

Fortalecer el Cuerpo y Mejorar la Postura

Este enfoque no solo tiene un impacto estético, sino también funcional. La clave está en fortalecer todo el cuerpo y mejorar la postura, lo que se vuelve esencial a medida que avanzamos en edad. A partir de los 40, cuidar la postura y mantener una musculatura fuerte se vuelve esencial para prevenir lesiones y mejorar el bienestar general.

Cardiello enfatiza que la rutina de J.Lo no se trata solo de verse bien, sino también de sentirse bien. “Jennifer es la prueba viviente de que la edad no es una barrera para mantener un abdomen plano y definido”, asegura.

Jennifer López en concierto. (Europa Press)

Los tres pilares del método de J.Lo

El éxito de Jennifer Lopez radica en su enfoque equilibrado, que se basa en tres pilares fundamentales:

Fuerza: Entrenar el core y trabajar el cuerpo con ejercicios funcionales.

Movilidad: Ejercicios de estabilidad como los bird-dogs o los dead bugs, que protegen la espalda y mejoran la coordinación.

Recuperación: El descanso y la gestión del estrés juegan un papel crucial. “Dormir bien, gestionar el estrés y llevar una buena nutrición son más importantes que cualquier rutina exprés”, recuerda el entrenador.

Jennifer López cuida no solo sus entrenamientos, sino también sus hábitos diarios. Ella evita el alcohol y la cafeína, bebe mucha agua y sigue una dieta rica en proteínas y verduras. El descanso también es esencial en su rutina. Dormir lo suficiente es clave para reducir la grasa abdominal y mejorar el rendimiento físico.