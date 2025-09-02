España

El entrenador de Jennifer López revela cuál es el ejercicio que ofrece mejores resultados en menos tiempo: “Es el más efectivo y sencillo”

Esta rutina diaria consigue que la cantante y actriz mantenga una vitalidad y forma física impresionantes con el paso de los años

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Mega/The Grosby Group
Mega/The Grosby Group

Aunque no lo parezca, Jennifer López ya tiene 56 años y sigue demostrando que la edad no es un obstáculo cuando se trata de estar en forma. La cantante, actriz y empresaria es un ejemplo vivo de disciplina y esfuerzo, con un abdomen plano y firme que no es fruto de la genética ni de soluciones rápidas. Su entrenador de confianza, Jay Cardiello, revela los secretos detrás de su impresionante físico y cómo podemos aplicar sus rutinas de entrenamiento en casa.

Según Cardiello, el ejercicio clave que ha sido fundamental en la rutina de Jennifer Lopez es la plancha. “Es el ejercicio más efectivo y sencillo para fortalecer el core”, asegura el entrenador. Pero, contrariamente a lo que muchos piensan, los abdominales clásicos no son la clave. El verdadero enfoque está en trabajar el abdomen en diferentes planos y con movimientos que involucren no solo la zona media, sino también los glúteos, brazos y espalda.

La rutina de J.Lo incluye ejercicios como planks dinámicos, mountain climbers y lanzamientos rotacionales con balón medicinal, movimientos que activan el core y elevan la frecuencia cardíaca. Además, Cardiello integra entrenamientos funcionales que combinan fuerza y cardio, proporcionando un enfoque integral que trabaja todo el cuerpo.

Plancha. Rutina de ejercicios. (Imagen
Plancha. Rutina de ejercicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejercicios favoritos de Jennifer López

Cardiello ha diseñado un entrenamiento que va más allá de los abdominales. Algunos de los ejercicios favoritos de Jennifer López incluyen:

  • Planchas dinámicas con cambios de apoyo, que trabajan el core y mejoran la estabilidad.
  • Elevaciones de piernas, que activan el abdomen inferior.
  • Rotaciones de tronco con carga ligera para fortalecer los oblicuos.
  • Circuitos HIIT, que combinan saltos, burpees y ejercicios de fuerza para quemar grasa y aumentar la resistencia.
  • Fortalecer el Cuerpo y Mejorar la Postura

Este enfoque no solo tiene un impacto estético, sino también funcional. La clave está en fortalecer todo el cuerpo y mejorar la postura, lo que se vuelve esencial a medida que avanzamos en edad. A partir de los 40, cuidar la postura y mantener una musculatura fuerte se vuelve esencial para prevenir lesiones y mejorar el bienestar general.

Cardiello enfatiza que la rutina de J.Lo no se trata solo de verse bien, sino también de sentirse bien. “Jennifer es la prueba viviente de que la edad no es una barrera para mantener un abdomen plano y definido”, asegura.

Jennifer López en concierto. (Europa
Jennifer López en concierto. (Europa Press)

Los tres pilares del método de J.Lo

El éxito de Jennifer Lopez radica en su enfoque equilibrado, que se basa en tres pilares fundamentales:

  • Fuerza: Entrenar el core y trabajar el cuerpo con ejercicios funcionales.
  • Movilidad: Ejercicios de estabilidad como los bird-dogs o los dead bugs, que protegen la espalda y mejoran la coordinación.
  • Recuperación: El descanso y la gestión del estrés juegan un papel crucial. “Dormir bien, gestionar el estrés y llevar una buena nutrición son más importantes que cualquier rutina exprés”, recuerda el entrenador.

Jennifer López cuida no solo sus entrenamientos, sino también sus hábitos diarios. Ella evita el alcohol y la cafeína, bebe mucha agua y sigue una dieta rica en proteínas y verduras. El descanso también es esencial en su rutina. Dormir lo suficiente es clave para reducir la grasa abdominal y mejorar el rendimiento físico.

Temas Relacionados

Jennifer LópezEjercicioRutina de ejerciciosDeporteEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un empresario condenado por estafar casi 90.000 euros a una mercantil con la compra de pescado y marisco durante las navidades de 2016

El autor del delito compró los productos, ocultando su mala situación financiera, y nunca los pagó, vendiéndolos a terceros para llevarse el dinero

Un empresario condenado por estafar

Los motivos que llevaron a Irene Rosales a separarse de Kiko Rivera: de las humillaciones del DJ a la guerra familiar con el clan Pantoja

El hijo de Isabel Pantoja y su expareja han puesto fin a sus nueve años de matrimonio, en el que pasaron por altas y bajas

Los motivos que llevaron a

Batería social o la urgencia de estar solo después de socializar demasiado: “Algunos necesitan aislamiento para recargarla”

El psicólogo Ángel Macías explica por qué ciertas personas tienen más energía que otras para quedar y hacer planes con gente

Batería social o la urgencia

Primeras palabras de Anabel Pantoja tras confirmar su regreso a la televisión con un ambicioso proyecto

La sobrina de Isabel Pantoja vuelve a Mediaset con ‘Bailando con las estrellas’, programa que marca su reconciliación con la audiencia, después de atravesar una etapa personal complicada

Primeras palabras de Anabel Pantoja

Un restaurante de lujo en Mallorca publica en sus redes sociales la cuenta de unos clientes: más de 63.000 euros entre vinos y pescados

El acontecimiento ha generado debate entre los usuarios y diferentes restaurantes, quienes critican la falta de ética del establecimiento

Un restaurante de lujo en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un empresario condenado por estafar

Un empresario condenado por estafar casi 90.000 euros a una mercantil con la compra de pescado y marisco durante las navidades de 2016

El verano deja 228 muertos en las carreteras: se reduce un 6% la cifra desde 2024

Una estudiante descubre en plena mudanza que el supuesto propietario había alquilado el apartamento en Airbnb

Un año de prisión y prohibición de entrar a un estadio de fútbol durante tres años al autor de los insultos racistas contra Iñaki Williams

Desarticulado un grupo criminal especializado en el método del vishing que estafó más de 100.000 euros a 42 víctimas

ECONOMÍA

El SEPE publica miles de

El SEPE publica miles de ofertas de trabajo para la vuelta al cole: puestos en colegios para los que no se necesita opositar

Víctor Arpa, abogado laboralista, aclara cuánto hay que cotizar para pedir la incapacidad permanente: “Mucha gente lo confunde con la jubilación”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Un empresario multimillonario revela lo que supone para él irse a vivir a Andorra: “Me cuesta unos 200 millones”

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”