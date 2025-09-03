España

La multa de hasta 6.000 euros que te pueden poner por no presentar o informar falsamente sobre el certificado energético en compraventa de viviendas

La normativa divide las sanciones en tres categorías: leves, graves y muy graves, y estas abarcan desde la omisión de datos relevantes hasta la falsificación del documento

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Edificio de viviendas en el
Edificio de viviendas en el centro de Madrid (Montaje Infobae)

El certificado energético en un requisito indispensable en el mercado inmobiliario español desde el año 2013. Tanto para quienes desean vender como para quienes buscan alquilar una vivienda, este documento resulta obligatorio y su omisión puede implicar multas de hasta 6.000 euros. Las normativas nacionales y europeas son cada vez más exigentes en materia de eficiencia energética, con el objetivo de impulsar un parque inmobiliario más sostenible y alineado con las políticas climáticas comunitarias.

Obligaciones y exigencias del certificado energético

El certificado de eficiencia energética acredita la calificación obtenida por una vivienda o edificio en función de su consumo y eficiencia. Para determinarlo, se asigna una letra que oscila entre la A, para los inmuebles más eficientes, hasta la G, que señala el menor rendimiento energético.

Según ha informado recientemente Voz Pópuli, cualquier propietario que desee vender o alquilar su vivienda está obligado a disponer de este certificado, cuya vigencia habitual es de diez años. Además, la normativa atribuye exclusivamente al propietario la responsabilidad de obtener, renovar y mantener actualizado este documento, debiendo entregarlo en el momento en que se formalice la operación de compra o alquiler.

La presión normativa seguirá aumentando: a partir de 2030, la Unión Europea obligará a que todas las viviendas que se vendan o alquilen cuenten con una calificación mínima de clase E, lo que endurecerá aún más los controles, las exigencias y el régimen sancionador.

La compraventa de viviendas se disparó en junio un 17,9% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 59.021 operaciones, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (Fuente: INE / Europa Press).

Multas por no presentar o informar incorrectamente

El régimen de sanciones relacionado con el certificado energético presenta tres categorías principales: infracciones leves, graves y muy graves. Cada una conlleva distintas multas, de acuerdo a la gravedad de los hechos y el posible perjuicio ocasionado.

  • Infracciones leves

Como recoge Voz Pópuli, se consideran infracciones leves acciones como anunciar una vivienda en venta o alquiler sin incluir la calificación energética, omitir la renovación cuando el certificado ha caducado o no exhibir correctamente la etiqueta correspondiente en el inmueble. Por cualquiera de estas situaciones, el propietario puede ser sancionado con multas de entre 300 y 600 euros.

  • Infracciones graves

El siguiente escalón lo ocupan las infracciones graves, entre las que figuran actuaciones como no registrar el certificado en el organismo competente, facilitar datos erróneos sobre la calificación energética realmente obtenida o formalizar una venta o alquiler sin entregar el certificado válido al comprador o arrendatario. Estas infracciones implican sanciones de mayor cuantía, situadas entre 601 y 1.000 euros.

  • Infracciones muy graves

La cuantía más elevada corresponde a las llamadas infracciones muy graves. Estas hacen referencia, fundamentalmente, a la manipulación o falsificación del documento, así como a dar publicidad a una calificación energética sin que el certificado lo respalde. En este caso, la multa puede alcanzar entre 1.001 y 6.000 euros, lo que pone de manifiesto la dureza del régimen sancionador establecido por la legislación vigente.

Exenciones a la presentación del certificado

No todos los inmuebles están obligados a tramitar el certificado energético. Voz Pópuli aclara que la ley exime a determinados propietarios de cumplir con este requerimiento. Las exenciones afectan a:

  • Inmuebles de carácter religioso y monumentos históricos.
  • Viviendas que no se destinen al alquiler por más de 16 semanas al año.
  • Edificios agrícolas e industriales, en los que la actividad principal no sea residencial.
  • Inmuebles destinados a la demolición o construcciones de carácter provisional.

El endurecimiento gradual de la normativa europea y española muestra una intención clara de situar la eficiencia energética en el centro del mercado inmobiliario, imponiendo sanciones para garantizar el cumplimiento de estos requisitos en la compraventa y alquiler de inmuebles.

Temas Relacionados

Certificado energéticoEficiencia energéticaUnión EuropeaEspañaMercado inmobiliarioMultasPropietariosLegislaciónCalificación energéticaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una jueza de Cantabria abre diligencias contra tres hombres por la muerte de 25 vacas por asfixia: “Existen indicios racionales de criminalidad”

Los investigados encerraron a 28 animales en una cabaña con espacio reducido y cerraron los respiraderos, provocando que solo consiguieran sobrevivir tres

Una jueza de Cantabria abre

Murcia excluye a un aspirante a Guardia Civil por ser incapaz de manejar el estrés: “Se le hace hincapié en que se relaje, pero sigue muy nervioso”

El informe resalta que su “falta de autocontrol” estaba interfiriendo negativamente a la hora de comunicarse con los entrevistadores

Murcia excluye a un aspirante

Una cajera y una clienta se compinchan para no pagar la compra y son detenidas: este es el valor de los productos robados

Las dos mujeres han sido puestas bajo arresto domiciliario a la espera del juicio

Una cajera y una clienta

5 flores para cultivar este otoño y llenar tu casa y jardín de color: resistentes, fáciles y llenas de vida

El entretiempo está a la vuelta de la esquina y con él llegan estas floraciones que harán de tu hogar uno más acogedor

5 flores para cultivar este

Un médico recomienda usar medias de compresión en los viajes para reducir el riesgo de sufrir trombos: “Son cada vez más frecuentes, incluso en gente joven”

El doctor José Manuel Felices dar tres consejos para evitar esta afección que puede derivar en un ictus o un infarto

Un médico recomienda usar medias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una jueza de Cantabria abre

Una jueza de Cantabria abre diligencias contra tres hombres por la muerte de 25 vacas por asfixia: “Existen indicios racionales de criminalidad”

Murcia excluye a un aspirante a Guardia Civil por ser incapaz de manejar el estrés: “Se le hace hincapié en que se relaje, pero sigue muy nervioso”

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica cómo saber si una persona es un policía de incógnito o te está estafando

Así funciona la “estafa de los likes”, el nuevo método del que advierte la Policía Nacional: “Solo te quedarán deudas”

La Justicia confirma el desahucio de una familia con un menor con un 76% de discapacidad pese a su situación de vulnerabilidad

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de septiembre

Esto es lo que pasa si te pagan las horas extras como incentivos, según un abogado: “Te puede beneficiar”

Cambio de euro a dólar hoy 3 de septiembre: cómo está la cotización y previsiones

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no se puede negar a adaptar tu horario para el cuidado de tu hijo”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”