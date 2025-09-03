España

Huevos divorciados: un desayuno tradicional mexicano alto en proteína

Empieza el día con este clásico de la cocina mexicana que combina color, sabor y tradición en cada bocado

Huevos divorciados. (Adobe Stock)
Despierta con el sabor de México en tu mesa: los huevos divorciados son uno de los desayunos más emblemáticos del país. Su presentación dual y colorida representa lo mejor de la gastronomía mexicana, pues cada huevo va cubierto con una salsa diferente, una roja y una verde, creando un contraste visual y de sabores absolutamente inconfundible. Este platillo es un imprescindible en las fondas y hogares mexicanos, especialmente durante las mañanas de fin de semana.

Originarios de la cocina popular, los huevos divorciados se sirven con frijoles refritos, tortillas y a menudo se acompañan con queso fresco, aguacate y un toque de cilantro. Es ideal para quienes disfrutan de combinaciones explosivas y auténticas, y marida perfectamente con café de olla o zumos frescos de la región. Existen muchas variantes locales, pero la esencia siempre está en el delicado equilibrio entre el picante y el sabor suave del huevo.

Receta de huevos divorciados

La receta tradicional de los huevos divorciados consiste en dos huevos estrellados servidos sobre tortillas, separados por una generosa porción de frijoles refritos. Uno de los huevos se baña con salsa roja y el otro con salsa verde, asegurando que cada bocado ofrezca matices diferentes. Por lo general, se prepara con ingredientes frescos y sencillos, priorizando la calidad de las salsas y la textura cremosa del huevo.

El secreto está en asar bien los jitomates y los tomates verdes para las salsas, y freír las tortillas hasta que queden apenas crujientes como base. El resultado ofrece una experiencia donde la acidez, el picor y la suavidad se unen en un plato visualmente atractivo y muy completo para comenzar el día.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación de salsas: 15 minutos
  • Preparativos generales (tortillas y frijoles): 5 minutos
  • Cocción de huevos: 5 minutos
  • Montaje y decoración: 10 minutos

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 1 taza de frijoles refritos
  • 4 tortillas de maíz
  • Aceite vegetal
  • Sal al gusto

Para la salsa roja:

  • 2 jitomates medianos
  • 1/4 de cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 1 chile serrano (opcional)
  • Sal al gusto

Para la salsa verde:

  • 4 tomates verdes (tomatillos)
  • 1/4 de cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 1 chile serrano o jalapeño
  • Sal al gusto

Sugerencias de decoración:

  • Queso fresco desmoronado
  • Cilantro picado
  • Aguacate en rebanadas

Cómo hacer huevos divorciados, paso a paso

Huevos divorciados. (Adobe Stock)
  1. Asa los jitomates, la cebolla, el ajo y el chile para la salsa roja hasta que tomen color. Licúalos con sal y sofríe la mezcla en un poco de aceite durante cinco minutos.
  2. Hierve los tomates verdes, la cebolla, el ajo y el chile para la salsa verde hasta que los tomates cambien de color. Licua, añade sal y sofríe durante cinco minutos.
  3. Fríe ligeramente las tortillas en una sartén con aceite y déjalas escurrir sobre papel absorbente.
  4. Cocina los huevos estrellados en sartén con aceite, cuidando que la yema quede a tu gusto. Un consejo crucial es romper el huevo suavemente sobre la sartén caliente para mantener la forma y evitar que la yema se rompa.
  5. Unta los frijoles refritos en el centro de cada plato, separando el área de cada huevo.
  6. Coloca dos tortillas por plato, pon un huevo estrellado sobre cada una.
  7. Baña un huevo con salsa roja y el otro con salsa verde. Utiliza cucharones diferentes para evitar mezclar los sabores de las salsas.
  8. Decora con queso fresco, cilantro y rebanadas de aguacate. Sirve inmediatamente para que las tortillas se mantengan crujientes y los huevos, calientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para dos porciones completas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía aproximada: 380 kcal
  • Proteínas: 16 g
  • Grasas: 18 g
  • Carbohidratos: 36 g
  • Fibra: 7 g
  • Sodio: 660 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los huevos divorciados deben consumirse inmediatamente después de su preparación. No se recomienda almacenar los huevos ya montados, pero las salsas pueden conservarse por hasta dos días en refrigeración, en recipiente hermético.

