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El entorno de Piqué estalla contra Shakira tras declararse “madre soltera”: “Gerard fue muy generoso al dejar que ella se fuera y se llevara a los niños”

Por su parte, el círculo cercano del exfutbolista le ha recomendado denunciar a la cantante por la exposición pública de sus hijos

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El entorno de Piqué estalla contra Shakira tras declararse “madre soltera” (Reuters)
El entorno de Piqué estalla contra Shakira tras declararse “madre soltera” (Reuters)

La reciente actuación de Shakira en Copacabana ha generado una reacción inmediata en el entorno de Gerard Piqué. Durante el concierto, la artista se ha autodefinido como “madre soltera” ante miles de asistentes, lo que ha reavivado la polémica sobre la gestión de su ruptura y el papel de Piqué como progenitor. Vanitatis ha recogido las impresiones del círculo cercano al exfutbolista, que no ha ocultado su malestar por esta exposición pública de los hechos familiares.

El entorno de Piqué ha subrayado ante el citado medio que el exjugador “viaja a Miami o donde haga falta para estar con sus hijos una vez al mes” y que incluso ha alquilado un apartamento en la ciudad estadounidense para poder acogerlos en un entorno familiar más cálido que el de un hotel. Fuentes próximas a Piqué han querido dejar clara la dedicación del empresario para reforzar la percepción de que la relación con sus hijos se mantiene activa pese a la distancia.

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En su intervención en Brasil, Shakira expresó: “En Brasil hay más de 20 millones de madres solteras. Mujeres que, sin ayuda, tienen que luchar cada día para mantener a su familia. Yo soy una de ellas.” Las declaraciones, que la cantante ya había reproducido en sus redes sociales, han generado malestar en el ámbito de Piqué, que interpreta sus palabras como un reproche público y una manera de cuestionar la implicación paterna del exfutbolista.

Más allá de las cifras de asistencia, el impacto cultural de Shakira en Brasil fue incuestionable - crédito Silvia Izquierdo/Foto AP
Más allá de las cifras de asistencia, el impacto cultural de Shakira en Brasil fue incuestionable - crédito Silvia Izquierdo/Foto AP

Gerard Piqué contra la exposición de sus hijos

Desde el entorno de Piqué, algunas voces critican que la colombiana haga partícipes a los hijos de la pareja tanto en entrevistas como en vídeos difundidos en redes o conciertos. La preocupación estriba, según ha podido saber Vanitatis, en que “no tiene un permiso expreso” para esa exposición, lo que les lleva a valorar la posibilidad de emprender acciones legales.

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Admiten que, aunque procuran mantener la prudencia públicamente, hay miembros del entorno que presionan para que Piqué adopte una estrategia judicial contra Shakira, centrando su demanda en la difusión de la imagen de los menores. Han recordado, no obstante, que el propio exfutbolista en su momento cometió un error similar: en enero de 2023, llevó a uno de sus hijos a participar en un debate de la Kings League ante millones de espectadores, lo que supuso una oleada de críticas.

Gerard Piqué asiste a una conferencia de prensa en Sao Paulo, Brasil, el 16 de enero de 2026. REUTERS/Amanda Perobelli/Foto de archivo
Gerard Piqué asiste a una conferencia de prensa en Sao Paulo, Brasil, el 16 de enero de 2026. REUTERS/Amanda Perobelli/Foto de archivo

Desde entonces, ha decidido evitar situaciones que pongan a sus hijos bajo el foco mediático, a fin de proteger su intimidad y preservar su vida cotidiana. A pesar de los intentos recientes por mantener una comunicación cordial y centrada en cuestiones familiares, fuentes próximas a Piqué han transmitido a Vanitatis que las últimas declaraciones y gestos públicos de la cantante habrían afectado negativamente a esa relación.

Tras las declaraciones de Shakira

Insisten en que “Gerard fue muy generoso al dejar que Shakira se fuera y se llevara a los niños, muchos le dijimos que no lo hiciera”, una posición que consideran injustamente invisibilizada por el relato mediático actual. Según recogen las fuentes del citado medio, la referencia de Shakira a su condición de madre soltera se interpreta en el círculo de Piqué como un intento reiterado de “dejar mal a Gerard, es como decir que no se preocupa por sus hijos”.

Shakira ha anunciado tres nuevas fechas y suma ya nueve conciertos en el 'Estadio Shakira', que la artista levantará en el espacio Iberdrola Music en el distrito de Villaverde de Madrid con motivo de su residencia europea. Las nuevas actuaciones tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de octubre que se suman a las noches del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre dentro de su gira 'Las mujeres ya no lloran'. (Fuente: europa press/instagram/rrss)

Estas personas ven en la actitud de la cantante una “incapacidad absoluta de ella de superar la ruptura, lo que le da la razón a Gerard y refuerza los motivos por los que se separó”. Subrayan, además, que la separación se precipitó cuando algunos medios desvelaron la relación paralela de Piqué con Clara Chía, acelerando el proceso.

No obstante, insisten en que el distanciamiento entre ambos ya era una realidad meses antes de la confirmación pública de la ruptura: recuerdan que Shakira llegó a solicitar a Piqué que volviera al antiguo tríplex familiar en Barcelona, alquiler que seguía en vigor y que la cantante trató de recuperar solicitando la marcha de los inquilinos para, supuestamente, alojar de nuevo a la familia.

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