Una mujer pide en un restaurante que le carguen el móvil y le cobran 1 euro: “Creo que con esto hemos tocado fondo”

La polémica se suma al malestar por los precios del verano en Italia, donde cobran desde las tumbonas en la playa hasta un simple enchufe para el teléfono

Clara Arias

Por Clara Arias

El tique que le dieron
El tique que le dieron a la clienta con el cargo de un euro (Monica Fox / Facebook)

A unos 30 kilómetros del centro histórico de Roma, el barrio costero de Ostia, en el mar Tirreno, se ha convertido en epicentro de una nueva polémica que mezcla hostelería y redes sociales. Si en las últimas semanas los romanos discutían por el precio de las tumbonas en las playas privadas, ahora la controversia tiene que ver con un servicio tan cotidiano como cargar el teléfono móvil.

La historia salió a la luz gracias a la publicación de una clienta en el grupo de Facebook “Infernetto Casalpalocco y alrededores”. La mujer compartió una foto del tique que recibió en el restaurante Urbinati, situado en el paseo marítimo Toscanelli de Ostia, donde figuraba el concepto “Charge”. Según explicó, mientras permanecía en el local le advirtieron de que el coste era de 50 céntimos cada media hora de carga. Cuando regresó a por su dispositivo, 42 minutos después, la factura ascendía a un euro, redondeada al alza.

“Creo que con esto hemos tocado fondo”, escribió la clienta en su mensaje. La denuncia se viralizó en pocas horas y desató un aluvión de críticas hacia el establecimiento, con comentarios que tachaban la práctica de “vergüenza” o “abuso”.

Reacciones encontradas en redes sociales

Aunque la indignación fue mayoritaria, no faltaron defensores del local. Una usuaria relató que a su marido nunca le habían cobrado nada por enchufar el teléfono, y que incluso habían dejado cinco euros de propina en agradecimiento a la amabilidad del personal.

Un teléfono móvil cargando (Freepik)
Un teléfono móvil cargando (Freepik)

Otros apelaron a la comprensión hacia el negocio. “Yo diría a la romana ‘a poracci’ —pobres—, pero si os ponéis en su lugar, imaginad cuántas personas al día piden lo mismo, quizá no siempre con buenas maneras”, comentó un vecino identificado como Marco.

Las opiniones se dividieron, entre quienes ven en el cobro un abuso hacia los clientes y quienes lo consideran un modo de disuadir a personas que podrían aprovecharse del servicio sin consumir.

El diario italiano La Repubblica intentó recabar declaraciones del restaurante Urbinati tras la polémica, pero los responsables declinaron hacer comentarios. Su silencio no ha hecho más que avivar la discusión.

En el mismo hilo de Facebook aparecieron incluso sugerencias de cómo evitar futuros cargos. “Pregunta si tienen licencia para ofrecer el servicio de recarga, ya verás cómo la próxima vez lo hacen gratis”, ironizaba un usuario.

Debate más allá de Ostia

El caso ha reabierto un debate que trasciende la costa romana: ¿qué servicios deberían estar incluidos de forma gratuita en un restaurante? Muchos clientes consideran que disponer de un enchufe es un mínimo detalle de hospitalidad, mientras que algunos hosteleros apuntan a la dificultad de dar respuesta gratuita a decenas de peticiones diarias en temporada alta.

Noticias del día 02 de septiembre del 2025.

Además, el episodio se produce en un contexto de malestar por el encarecimiento del ocio de verano en Italia. Los precios de sombrillas, hamacas y consumiciones en zonas de playa han provocado un aluvión de quejas en las últimas semanas. El cobro por cargar un móvil se percibe así como un nuevo símbolo de hasta dónde puede llegar la lógica del “todo se paga”.

Temas Relacionados

RestaurantesRestaurantes EspañaItaliaConsumoRecargo en HosteleríaClausulas AbusivasTeléfono móvilBateríaEspaña-SociedadEspaña Noticias

