España

“Es sencillamente vergonzoso”: un restaurante cobra 10 euros por persona por la reserva de una mesa y no los descuenta del precio de la comida

La Agencia Catalana del Consum investiga la práctica, considerada ilegal, tras múltiples quejas de clientes afectados por el cargo anticipado no reembolsable ni descontable del total final

Por Naroa Caro

Guardar
Un camarero trabaja en la
Un camarero trabaja en la terraza de un restaurante. (Freepik)

Un restaurante situado en la comarca del Cap de Creus, Girona, se ha enontrado en el centro de una polémica tras conocerse que aplica un cargo adicional de 10 euros por persona como “gasto de gestión” para formalizar reservas. Esta cantidad debe pagarse por adelantado y, según denuncian varios clientes, no se devuelve ni se descuenta del importe final de la factura, una práctica que la Agencia Catalana del Consumo considera ilegal para este tipo de establecimientos.

El caso salió a la luz a raíz de una queja recibida por el programa El matí de Catalunya Ràdio, que contactó con el establecimiento, aunque sin revelar su nombre. El restaurante defendió la medida argumentando que este cargo solo se aplica durante los dos meses de verano para cubrir los costes de una empresa externa que gestiona las reservas del local durante la temporada alta. Según explican, fuera de este periodo el importe anticipado sí se descuenta del precio final.

No obstante, la Agencia Catalana del Consum ha anunciado que abrirá una investigación para comprobar si el local cumple con la normativa vigente, que establece que el cobro por reservas debe ser claro, proporcional y descontarse del total a pagar. “Cobrar por un servicio de reserva sin descontarlo, aunque sea julio o agosto, no es válido legalmente”, declaró Isidor García, director de la Agencia.

Una práctica “vergonzosa”

Varios usuarios han manifestado su malestar en redes y reseñas en internet, donde califican el cargo adicional como “sencillamente vergonzoso” y aseguran que se sienten “estafados” por tener que pagar 10 euros por persona sin que este importe se reste de la cuenta final. Entre los comentarios, algunos clientes detallaron haber pagado anticipadamente hasta 90 euros para una reserva de 9 personas, incluyendo niños y bebés.

Esta situación ha generado debate sobre la transparencia y la legalidad de los cargos adicionales por reservas en establecimientos de restauración.

Normativa sobre reservas

La Agencia Catalana del Consumo recuerda que cualquier establecimiento que cobre por una reserva debe cumplir con ciertos requisitos legales. En primer lugar, el cliente debe ser informado de manera clara y previa sobre la existencia del cargo, si este importe será descontado de la factura final y cuáles son las condiciones en caso de no presentarse o cancelar.

Una camarera atiende a una
Una camarera atiende a una pareja en un restaurante. (Shutterstock)

Además, los locales pueden establecer penalizaciones por cancelación o incomparecencia, pero estas deben respetar criterios de proporcionalidad y siempre ser comunicadas previamente. Por ejemplo, el tiempo máximo de espera para que un cliente confirme su presencia suele oscilar entre 30 y 60 minutos desde la hora reservada. García enfatiza que estas medidas tienen como objetivo proteger los derechos de los consumidores y evitar prácticas abusivas que puedan perjudicar su confianza y experiencia.

Transparencia en la gestión de reservas

Este caso pone sobre la mesa la necesidad de que los restaurantes y negocios de hostelería comuniquen con total claridad sus condiciones para la reserva y cobros anticipados. La opacidad o las cláusulas abusivas pueden derivar en sanciones para los dueños y deteriorar la reputación del local.

Por ello, desde los organismos de consumo se insiste en que cualquier política de reserva que incluya pagos previos debe ser explícita, clara y justa para los clientes. De lo contrario, los usuarios tienen derecho a presentar reclamaciones y exigir el cumplimiento de la ley.

Temas Relacionados

RestaurantesConsumoRecargo En HosteleriaCClausulas AbusivasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El PP pide que el Tribunal de Cuentas fiscalice los contratos con Huawei y Hikvision

Según el partido Popular, los españoles necesitan saber “cuáles son los riegos y cuáles son los intereses de este Gobierno”

El PP pide que el

El “regaliz salado”: el nuevo color de algunos gatos que ha sorprendido a los científicos

El tono responde a una nueva mutación genética

El “regaliz salado”: el nuevo

La pelea entre una controladora aérea y un piloto desata la confusión en un vuelo de Nueva York a Atenas: “¿Qué estás haciendo?”

El tono y los reproches han desatado un debate en la comunidad de aviación

La pelea entre una controladora

Rafa Nadal y Xisca Perelló, padres de su segundo hijo: el significativo nombre que han elegido para el bebé

El extenista y su mujer se encuentran atravesando uno de los momentos más dulces de su vida tras dar la bienvenida a su segundo hijo

Rafa Nadal y Xisca Perelló,

La abuela que cazaba pedófilos y construyó un imperio de heroína: “Puedes ser una traficante de drogas y buena persona”

La BBC recupera en un podcast la historia de Big Mags, una celebridad local que fue condenada a 12 años de prisión

La abuela que cazaba pedófilos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite un concejal de Catarroja,

Dimite un concejal de Catarroja, investigado por una denuncia de agresión sexual a un menor

Se derrumba el techo de una de las capillas donde se generó el incendio en la Mezquita de Córdoba

Conflicto laboral en la base naval de Rota: paros, denuncias por vulneraciones sindicales y amenazas de nuevas protestas

Vox se fija en la extrema derecha europea para su lucha contra “la amenaza real del Islamismo”: de la vinculación con el terrorismo a la prohibición del velo

Desalojan a 40 personas por el incendio declarado en Aranjuez

ECONOMÍA

El PP pide que el

El PP pide que el Tribunal de Cuentas fiscalice los contratos con Huawei y Hikvision

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Un millonario recibe una multa de casi 100.000 euros por exceder el límite de velocidad en 27 km/h: la sanción se multiplica para los más ricos

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 9 agosto

DEPORTES

Álvaro Morata y Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española