FACUA denuncia a un restaurante por cobrar tres euros por servir agua del grifo: qué dice la ley sobre esta práctica

La organización FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Comercio y Consumo de Cantabria contra un restaurante que cobraba tres euros por servir agua del grifo a los clientes. El establecimiento, El Mexicano de Noja, según podía observarse en la carta, ofertaba el producto como “Agua del grifo gratis. Servicio 3 €“. Así, pese a que indicaba que el agua en sí no tenía coste, los consumidores debían abonar tres euros por el servicio.

La práctica ha sido puesta en conocimiento de FACUA-Consumidores en Acción gracias a varias denuncias de usuarios de la organización, que ahora solicita a la Dirección General de Comercio y Consumo de Cantabria que investigue los hechos y abra el correspondiente expediente sancionador al establecimiento.

¿Pueden cobrarte por el agua del grifo en los restaurantes?

La denuncia de FACUA-Consumidores en Acción se debe a que dicha práctica es contraria a lo establecido en la legislación actual. En la Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular se establecer que los establecimientos de restauración están obligados a servir el agua del grifo a sus clientes sin ningún tipo de coste.

En el artículo 18.3 se indica que “en los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento”.

Así, la norma se aplica independientemente del tratamiento que se pueda realizar al agua del grifo, el envase o el formato en el que se sirva, impidiendo que se cobre por llevar el producto a la mesa o utilizar un vaso.

Además, FACUA-Consumidores en Acción recuerda que estos establecimientos de restauración deben incluir en su carta todos los servicios que supongan un coste para el consumidor: por ejemplo, si se cobra por ofrecer agua embotellada, osmotizada o que haya sido tratada de una forma especial. Sin embargo, si el cliente solicita agua no envasada, no pueden cobrarle por ella indicando que la que sale del grifo está tratada.

Otras denuncias de FACUA

No es la primera vez que la organización FACUA-Consumidores en Acción presenta una denuncia contra establecimientos de restauración por este tipo de prácticas. En mayo de este año, uno de los abogados de la asociación acudió a comer al restaurante Sibaritas Klub de Valladolid y comprobó que se le había cobrado por un servicio de agua, igual que en el negocio cántabro.

Según señalaba Pablo Gerbolés, abogado de la asociación, uno de los comensales había pedido un vaso de agua para tomar una pastilla y el camarero había traído una botella rellenada con agua del grifo. Al llegar la cuenta, se reflejaba un coste de un euro por ese “servicio de agua”.

Pese a que la legislación actual establece que los restaurantes deben servir agua del grifo sin ningún tipo de coste, todavía muchos establecimientos intentan buscar estrategias para seguir obteniendo un pequeño beneficio por este tipo de prácticas.