España

La demolición del Algarrobico, el hotel ilegal que acumula dos décadas de litigios, se puede alargar a 2026: Gobierno y Junta de Andalucía incumplen sus promesas

Construido en 2003 en la playa almeriense de Carboneras, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, es uno de los casos más paradigmáticos de especulación urbanística en el litoral español, según denuncia Greenpeace

María García Arenales

Por María García Arenales

Guardar
Imagen del El Algarrobico, el
Imagen del El Algarrobico, el hotel construido por Azata del sol en Carboneras, Almería. (EFE/ Carlos Barba)

Ocupa una superficie aproximada de 21.000 metros cuadrados en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en el municipio almeriense de Carboneras, desde que en 2003 la promotora Azata del Sol comenzó a construirlo. Se trata del hotel El Algarrobico, un mamotreto de hormigón de más de 400 habitaciones que sigue en pie junto al mar pese a haber sido declarado ilegal por la justicia y aunque el Gobierno aseguró que su demolición comenzaría el pasado mes de julio. Y es que la complejidad administrativa y la sucesión de recursos han hecho que el proceso se prolongue de forma indefinida.

El pasado mes de junio el Gobierno rechazó el recurso de la promotora contra la expropiación del hotel, lo que consolidaba el proceso de expropiación de ese suelo, pero el inmueble aún permanece intacto. La Ley de Costas impide construir en los primeros 100 metros desde la línea de costa, al tratarse de dominio público, y El Algarrobico se levanta a solo 14 metros del mar.

“Como el Ministerio para la Transición Ecológica rechazó las últimas alegaciones de la promotora, el proceso continúa. Ahora ambas partes deben pactar el justiprecio, es decir, la compensación económica por la expropiación, y si no logran un acuerdo, la valoración quedará en manos de un tribunal de expropiaciones, que tendrá que fijar la cantidad definitiva”, explica a Infobae España María José Caballero, responsable de la campaña de costas de Greenpeace, organización que lleva dos décadas luchando para exigir la demolición del inmueble y la restauración de ese paraje natural. Esta fase podría provocar nuevos retrasos, advierte, de forma que, en el escenario más optimista, la situación “podría resolverse a finales de año, aunque es más probable que se retrase a 2026″.

Desde Greenpeace aclaran que el Gobierno central solo demolería la parte inferior del inmueble que infringe la Ley de Costas, ya que se levantó en una zona de dominio público marítimo-terrestre. La parte superior del hotel, situada en terreno protegido al formar parte del parque natural, depende de una actuación similar por parte de la Junta de Andalucía. “Sin un acuerdo entre administraciones o una decisión firme de la Junta sobre esa zona, el derribo completo se complica”, sostiene Caballero. Para la organización ecologista, El Algarrobico representa uno de los casos más paradigmáticos de especulación urbanística en el litoral español.

Los gastos de la demolición del edificio, cifrados en algo más de siete millones de euros, se dividirían al 50% entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Mientras se materializa este proceso, el edificio de 21 plantas permanece cerrado y sin uso.

Activistas de Greenpeace en una
Activistas de Greenpeace en una lancha frente al hotel del Algarrobico, con la fachada pintada. (Pedro Armestre / Greenpeace)

Cronología del polémico inmueble

Cabe recordar que fue en el año 2006 cuando la justicia ordenó paralizar las obras del hotel ante denuncias de colectivos ecologistas y, en ese mismo año, el entonces presidente del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves, anunció su intención de demolerlo para restaurar el entorno.

En 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)rechaza los recursos del Ayuntamiento de Carboneras y de la promotora Azata del Sol, confirmando así la suspensión provisional de las obras. Además, un juzgado de Almería anula la licencia de obras, al considerar que se concedió en contra de la normativa urbanística y medioambiental.

Tres años más tarde, en 2011, el Tribunal Supremo rechaza el recurso presentado por el Gobierno andaluz contra la suspensión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 2008 en el área donde se localiza El Algarrobico. Una decisión con la que se mantiene la protección ambiental sobre la zona y se bloquea cualquier intento de legalizar el hotel.

En 2012, el TSJA ordena al Ayuntamiento de Carboneras que vuelva a clasificar el paraje como suelo no urbanizable en su Plan General tras un recurso interpuesto por Greenpeace. En 2014 hubo sentencias contradictorias del TSJA sobre la calificación del suelo, si bien finalmente la Junta impide que se retomen las obras.

En 2016 el Tribunal Supremo determina que el hotel se levantó sobre suelos no urbanizables y que los terrenos pertenecen al Ejecutivo autonómico, mientras que en 2022 dictaminó que el inmueble no podía ser demolido por tener licencia de obras. En este sentido, declaró que si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia que le obliga a calificar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables, hasta que el propio consistorio decidiera cumplir el veredicto y modificar sus normas urbanísticas.

El Gobierno aprueba la demolición del hotel El Algarrobico.

En 2023 y en 2024, Greenpeace pidió a la justicia que multara al alcalde de Carboneras con 700 euros cada 20 días hasta que cumpliera por completo la sentencia que declaraba el paraje como no urbanizable en el PGOU. Esta misma organización solicitó amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que decidió investigar las presuntas irregularidades en las decisiones judiciales españolas en torno al hotel.

Finalmente, en febrero de 2025 el Gobierno acordó la declaración de utilidad pública de los terrenos donde se asienta el hotel con el objetivo de expropiarlos e iniciar la demolición del edificio para después restaurar el espacio.

Temas Relacionados

Especulación inmobiliariaTurismoAlmeríaAndalucíaGobierno de EspañaJuanma MorenoMedioambienteEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce

Los datos reales de la inmigración irregular: las llegadas por la ruta canaria caen un 52% aunque España ya es el segundo país europeo en peticiones de asilo

La agencia europea Frontex revela que la ruta de Baleares se ha intensificado. Guinea-Bissau es ahora un punto de salida importamte de cayucos. En lo que va de año 93.467 personas han pedido asilo en España, la mayoría venezolanos

Los datos reales de la

Las viviendas vacías, una posible solución a la falta de oferta en el tensionado mercado inmobiliario español

Según los últimos datos del INE, en España hay más de 3,8 millones de propiedades sin habitar, aunque no todas se encuentran en las zonas más tensionadas

Las viviendas vacías, una posible

Uno de los restaurantes más bonitos del mundo está en Madrid: cocina castiza modernizada bajo las vidrieras de un edificio histórico

El restaurante Maché, en la calle Atocha, es uno de los finalistas de este año en los Restaurant & Bars Design Awards

Uno de los restaurantes más

El Gobierno de Moreno Bonilla gastará 59.996 euros en vinos de Jerez para poder servirlos en “atenciones protocolarias”

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural licita un contrato para adquirir 2.392 botellas de Manzanilla, Amontillado, Palo Cortado y brandy para promocionar los productos de Andalucía en sus actos oficiales

El Gobierno de Moreno Bonilla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los datos reales de la

Los datos reales de la inmigración irregular: las llegadas por la ruta canaria caen un 52% aunque España ya es el segundo país europeo en peticiones de asilo

El Gobierno de Moreno Bonilla gastará 59.996 euros en vinos de Jerez para poder servirlos en “atenciones protocolarias”

Una violación a una chica de 14 años y un ataque de encapuchados: el centro de menores de Hortaleza se convierte en arma arrojadiza para los discursos de odio

Un ingeniero español cuenta el gasto de volar un bombardero B2, con el que Trump recibió a Putin: supera los 100.000 euros la hora

La entrevista de Sánchez en 7 frases: “Soy incompatible con cualquier forma de corrupción”

ECONOMÍA

Las viviendas vacías, una posible

Las viviendas vacías, una posible solución a la falta de oferta en el tensionado mercado inmobiliario español

Conciliación entre vida laboral y personal: cuáles son las ciudades españolas que ofrecen más tiempo libre y mejor calidad de vida

Comprobar Lotería 6/49: resultados del 1 de septiembre

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 1 septiembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 1 septiembre

DEPORTES

El jefe de Mercedes, Toto

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”

El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”

Islam Makhachev quiere un combate contra Ilia Topuria: “Estoy interesado en hacer esa pelea”

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”

La Guardia Urbana detiene las obras del Camp Nou y denuncia a la constructora por trabajar en domingo sin licencia