La televisión se da cita para revelar sus grandes apuestas del curso: de ‘Supervivientes All Stars’ a la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega

Eva González, Marta Flich, Gonzalo Miró y Jorge Javier Vázquez, en montaje de 'Infobae'.

La industria televisiva celebra esta semana la gran cita con la que se da el pistoletazo de salida al nuevo curso. El Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz (FesTVal) volverá a reunir a las principales cadenas, plataformas y productoras del panorama nacional para dar a conocer algunas de las apuestas que protagonizarán el arranque de la temporada 2025/2026.

RTVE, Atresmedia, Mediaset España, Movistar Plus+, Disney+, Prime Video, AMC Networks o las autonómicas ETB, TVG y 3Cat estarán presentes en este evento que durante una semana convierte a la ciudad alavesa en la capital de la televisión española.

Entre las apuestas que este año forman parte del programa se encuentran programas como Directo al grano, el magacín de actualidad presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró en RTVE, Las hijas de la criada, adaptación de Atresmedia de la novela de Sonsoles Ónega que ganó el premio Planeta 2023, o la nueva edición de Supervivientes All Stars en Telecinco.

Atresmedia

Atresmedia, consolidada como grupo líder de la televisión, presentará en Vitoria los principales títulos que forman parte del arranque de curso de Antena 3, laSexta y atresplayer.

La Voz regresa en septiembre a Antena 3 con una nueva temporada. El exitoso talent musical seguirá teniendo a Eva González como conductora, mientras que en esta edición el equipo de coaches estará formado por Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika.

Mika, Sebastián Yatra, Malú y Pablo López, en el tráiler de 'La Voz'. (Atresmedia)

Otro de los programas que vuelve esta temporada es Emparejados, el espacio presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido, que estarán presentes en la ciudad alavesa para contar las novedades. Además, la cadena reunirá al elenco y parte del equipo de la serie Las hijas de la criada, adaptación televisiva de la novela con la que Sonsoles Ónega se convirtió en ganadora del Premio Planeta 2023.

Por su parte, atresplayer presentará la nueva edición de Drag Race España con la presentadora del talent, Supremme de Luxe, la ganadora de la anterior temporada, Le Cocó, la exconcursante Samantha Ballentines y la diseñadora Ana Locking, jueza del programa. La plataforma también llevará a Vitoria la serie Mar Afuera, adaptación del fenómeno italiano Mare Fuori protagonizada por Gabriel Guevara.

laSexta también tendrá presencia en el festival con Salvados, que estrena su temporada 19 de la mano de Gonzo.

RTVE

La cadena pública inicia una nueva temporada en la que busca seguir afianzando su buena racha en audiencias después de que La 1 arrebatase la segunda plaza a Telecinco en el curso que ahora termina.

En la estrategia del ente por captar el interés de la audiencia, el entretenimiento ha tenido un gran protagonismo y parece que así seguirá siendo en esta temporada. Entre las cartas que mostrará en Vitoria se encuentra el concurso Cuánto, cuánto, cuánto, presentado por Eva Soriano, o la décima edición de MasterChef Celebrity.

Aspirantes de 'MasterChef Celebrity 10'. (RTVE)

Además, RTVE presentará Directo al grano, el nuevo magacín de actualidad que conducirán Marta Flich y Gonzalo Miró en las tardes de La 1, la comedia Sin Gluten y el documental Generación Cannabis, que busca concienciar sobre los estragos del consumo de marihuana entre los jóvenes.

Mediaset

Telecinco sigue intentando encontrar la senda para abandonar la crisis de audiencia en la que está sumida desde hace varios años. La cadena de Fuencarral buscará remontar el nuevo mínimo histórico de agosto sacando algunas de sus apuestas para la nueva temporada, entre las que se encuentran las nuevas ediciones de Supervivientes All Stars o Bailando con las estrellas.

Además de esos dos formatos, Mediaset presentará en Vitoria las novedades de Mediaset Infinity, la plataforma que sustituye a Mitele PLUS, así como el formato El precio de..., presentado por Santi Acosta, o la serie La Agencia, adaptación de la ficción francesa Call my agent.

Jorge Javier Vázquez volverá a estar al frente de 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset España)

Premios FesTVal 2025

Trece programas y series, junto a destacados profesionales del sector audiovisual, recibirán reconocimiento en la 17ª edición del FesTVal. La ceremonia de clausura tendrá lugar el sábado 6 de septiembre y distinguirá a los que han sido considerados los trabajos y creadores más relevantes de la temporada.

Entre los espacios premiados, el jurado ha puesto en valor el impacto mediático de De viernes (Telecinco), así como la aportación al entretenimiento informativo de El Intermedio, emitido en La Sexta y dirigido por Wyoming: “su capacidad de combinar humor y actualidad política con un estilo único” ha sido clave en la decisión, según destacaron los responsables del certamen.

Dentro de la programación de RTVE, La Revuelta logra reconocimiento sobre todo por su forma de acercarse a la audiencia joven con un enfoque “fresco, innovador y arriesgado”. El humor vasco también tiene representación con Vaya semanita (EITB), al que el FesTVal describe como “un referente cuya vigencia no se agota con el tiempo”.

'La Revuelta'. (RTVE)

Otras producciones premiadas incluyen Alaska revelada (Movistar Plus+) por su retrato de la artista desde la niñez hasta la actualidad, y Mihiluze (EITB), señalada por su aportación didáctica realizada “de forma divertida”. La visión particular sobre el género de abogados de Perdiendo el juicio (atresplayer), así como la “mirada sensible” de Celeste (Movistar Plus+) completan la relación de galardonados en el apartado de ficción y factual.

Entre los programas de entretenimiento, Late Xou protagonizado por Marc Giró (RTVE) fue destacado por la “originalidad y amenidad” de sus charlas. La isla de las tentaciones (Telecinco) sobresalió, en palabras del comité, por saber “reinventarse para seguir impactando al público joven”. Buenafuente, con Futuro imperfecto (RTVE), fue reconocido por su aproximación humorística y actual a temas sociales, mientras que No tenéis ni idea. Luis Enrique (Movistar Plus+) permitió, según el acta, un retrato “más allá del fútbol” del técnico asturiano.

El capítulo de reconocimientos individuales incluye el Premio Fundación AISGE al joven actor Gabriel Guevara, cuya proyección se considera “referencial en la nueva generación de intérpretes”. Guevara, que ha intervenido en series como Culpa mía, HIT o Ni una más, afronta ahora lo que describe el FesTVal como uno de sus mayores desafíos: Mar Afuera, futuro lanzamiento de atresplayer.

En la ceremonia se otorgarán asimismo galardones por parte de diferentes organismos. EITB premiará a Alfonso Sánchez Izquierdo por su labor al frente de la radiotelevisión pública gallega, mientras que FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos) distinguirá a Atrápame si puedes, Andalucía Directo y En compañía como espacios de referencia en las televisiones autonómicas. Finalmente, el reconocimiento FesTVal de Lanzarote será recibido por el periodista José Fernández.

En esta edición los premios Joan Ramón Mainat recaerán en los presentadores Klaudio Landa, Risto Mejide y Vicente Vallés, así como la directora de Producción de Contenidos de RTVE y jefa de la delegación española de Eurovisión, Ana María Bordas. Por su parte, el Premio Constantino Romero reconocerá la trayectoria del periodista Antonio Pelayo.