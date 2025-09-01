España

Las audiencias de agosto: Telecinco mira ya a septiembre tras firmar un nuevo mínimo histórico

Antena 3 sigue dominando la televisión y es la cadena que más crece, mientras que La 1 se consolida en la segunda plaza gracias a la crisis que atraviesa la cadena de Mediaset

Noé Guzmán

Que no corren buenos tiempos para Telecinco es un titular que lleva tiempo dándose, pero lo cierto es que la cadena de Mediaset sigue sin ver visos de entrar en la senda de la recuperación de la crisis de audiencia que atraviesa. Tras firmar un mínimo histórico en julio, la situación no ha mejorado en agosto y ha anotado el peor dato mensual de su historia, con cifras que le alejan cada vez más de la batalla por la segunda posición, en la que La 1 se acomoda ante el dominio de Antena 3.

La cadena de Atresmedia ha consolidado su posición como cadena líder de audiencias en España durante agosto de 2025, alcanzando un 12,3% de cuota y sumando trece meses consecutivos en la cima del ranking televisivo nacional. Este resultado, el mejor agosto de la cadena en los últimos tres años, refuerza el dominio del grupo. Además, laSexta ha logrado un hito histórico al superar a Cuatro, su principal competidor, durante 50 meses seguidos, mientras los canales temáticos del grupo han registrado sus mejores cifras en un año.

Antena 3 (12,3%) ha experimentado el mayor crecimiento anual entre las cadenas, con un aumento de 1,2 puntos en el total del día y de 1,7 puntos en prime time. La cadena aventaja a Telecinco por 4,3 puntos, la mayor distancia en 27 años, mientras que La 1 (10,4%) se mantiene en la segunda plaza a 1,9 puntos. Por su parte, La1 es la cadena líder en la mañana y late night, mientras que Energy es la cadena más vista en la madrugada.

Es precisamente la situación de Telecinco la que ha permitido a la cadena pública instalarse en la segunda posición del ranking de audiencias, una plaza que mantiene este agosto pese a haber cedido siete décimas con respecto a julio y al mismo mes del año pasado.

Dominio de Atresmedia

El liderazgo de Atresmedia se refleja en una cuota de pantalla del 25,4% durante agosto, lo que supone una subida de 1,1 puntos respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado permite al grupo encadenar 28 meses consecutivos como líder. La distancia con Mediaset se ha ampliado a 1,6 puntos, la mayor diferencia registrada en un mes de agosto desde 2004.

Entre los hitos de los que puede presumir Antena 3 en el mes del cierre del verano se encuentra el hecho de contar con los dos programas más vistos de la televisión. La ruleta de la suerte (22,3% de cuota y 1.531.000 espectadores) y Pasapalabra (20,5% y 1.423.000) se encuentran en lo más alto del top. Por su parte, Telecinco ha sufrido la ausencia de sus grandes marcas de entretenimiento en la temporada estival y su mirada ya está puesta en septiembre, cuando lleguen algunas de sus grandes bazas para remontar en el nuevo curso televisivo.

Capturas del concurso 'La ruleta
Capturas del concurso 'La ruleta de la suerte'. (Atresmedia)

Un mes más, Antena 3 Noticias ha encadenado 68 meses como el informativo más visto, con una media de 2,4 millones de espectadores únicos y una ventaja histórica de 10,8 puntos sobre su principal competidor. La edición de sobremesa ha registrado un 22,2% de cuota y 1,9 millones de espectadores, su mejor agosto en 18 años, superando a Informativos Telecinco por casi 13 puntos. Las ediciones de prime time y fin de semana también han mantenido su liderazgo, con crecimientos destacados respecto al año anterior. Los informativos de La1 (932.000 de audiencia media y 11,5% de cuota) obtienen la segunda plaza por delante de Telecinco (676.000 de audiencia media y 8,3%).

El dominio de Antena 3 Noticias se observa también en el ranking de las emisiones más vistas del mes, pues los informativos de la cadena de Atresmedia monopolizan los 25 primeros puestos de la lista.

