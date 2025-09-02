Benita (Maestro Joao) anuncia que ha completado su transición a mujer: “Me he operado la vagina”

Hace poco más de un año, concretamente en mayo de 2024, Benita, conocida públicamente como Maestro Joao, anunció en el programa Baila como puedas la decisión más importante de su vida, tras 60 años sintiéndose en un cuerpo que no era realmente el suyo. De esta manera, la vidente afirmó que iniciaría su transición a mujer y que, a partir de entonces, se llamaría Benita, como su madre.

“He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre. Me llamaré Benita como ella”, expresó entonces, muy emocionada, confirmando que pronto comenzaría a dar los primeros pasos para cumplir su sueño. A medida que pasaba el tiempo, ella misma ha ido detallando cómo ha ido cambiando su cuerpo respecto a la transición, a través de diferentes intervenciones en televisión o por medio de sus redes sociales.

De esta manera, se conoció que el pasado mes de julio, Benita se sometió a una operación de pecho. Un gran paso al frente en su transición sobre el que se sinceraba en su reaparición en el plató de D Corazón con Anne Igartiburu. “El pecho no te hace más mujer. Podría no habérmelo puesto y sería igual mujer. Me queda cambio y además cada vez lo necesito más. Es buscarle más la forma a la mujer que yo quería” confesó.

El Maestro Joao en una imagen de archivo (Europa Press)

Benita (Maestro Joao) completa su transición a mujer

Ahora, se sabe que ha dado un paso más la frente. Quince meses después de haber anunciado que comenzaría su transición, nada queda de lo que conocíamos del popular vidente. Y es que, tras dejarse crecer el pelo, ponerse extensiones y lucir look cada vez más femeninos, la colaboradora de televisión ha finalizado su transición.

Este martes, 2 de septiembre, el que fuera concursante de Gran Hermano VIP en su séptima edición, ha revelado en el espacio radiofónico AndaYa de Los40 que se ha sometido a una operación de vaginoplastia. Se trata de una intervención que sustituye el aparato reproductor masculino por el femenino.

El Maestro Joao ya ha iniciado la transición a Benita como anunció hace unos meses (Europa Press)

“He estado en Barcelona. Se me vio sola y en silla de ruedas porque venía de hacerme la operación de vagina“, ha anunciado, completamente feliz. ”Me la he operado, estoy ya toda tuneada, toda terminada, ya no me queda más que voy a ir a hacerme los pies la semana que viene", ha bromeado entre risas, haciendo referencia a que un año y medio después de iniciar el proceso ya ha terminado su transición a mujer.

Además, ha dejado claro que se siente muy bien de haber dado estos grandes pasos en su vida. “Me siento muy bien, me siento muy yo”, ha manifestado, visiblemente emocionada por todo lo que ha pasado hasta llegar a ser quien realmente es. “Ahora que he terminado la transición, pero en realidad Benita estaba siempre, yo estaba disfrazada del Maestro Joao, haciendo transformismos sin darme cuenta. Ahora soy yo”, se ha sincerado, asegurando que los cambios son significativos y que “me ha cambiado hasta el carácter, discuto menos. Me da una rabia...”.