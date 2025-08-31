España

Por qué las que las personas agradables acaban teniendo pocos amigos, según un psicólogo

Para Lachlan Brown, quienes siempre priorizan ayudar a otros y evitan confrontaciones suelen carecer de habilidades para el desarrollo de amistades auténticas y apoyo emocional verdadero

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Imagen ilustrativa de una persona
Imagen ilustrativa de una persona en un espacio vacío. (Adobe Stock)

Aunque la amabilidad suele asociarse con la facilidad para entablar relaciones, muchas personas genuinamente agradables experimentan una paradoja: a pesar de su disposición positiva, suelen carecer de amistades profundas. Esta observación, analizada por el psicólogo Lachlan Brown en un artículo para Global English Editing, revela que la tendencia a priorizar el bienestar ajeno puede, en ocasiones, dificultar la formación de vínculos auténticos y duraderos.

Para Brown, uno de los principales obstáculos radica en la dificultad para establecer límites claros. Las personas amables tienden a decir “sí” ante cualquier solicitud, lo que las convierte en dadoras empedernidos. Esta actitud, aunque bienintencionada, puede derivar en relaciones desequilibradas, donde la generosidad inicial se transforma en agotamiento. “Cuando siempre eres tú quien da y nunca el que pide, los demás pueden comenzar a darte por sentado inconscientemente”, advierte el psicólogo. La ausencia de reciprocidad impide que la intimidad genuina florezca, dejando a estas personas rodeadas de conocidos, pero sin verdaderos amigos que les brinden apoyo.

Miedo a los conflictos

La aversión al conflicto constituye otro rasgo característico. Quienes buscan evitar cualquier confrontación suelen callar sus molestias, lo que impide que los demás conozcan su verdadero yo. Brown sostiene que la honestidad es la base de las amistades profundas, y que eludir el conflicto solo conduce a vínculos superficiales. “Las verdaderas amistades no se construyen sobre un acuerdo interminable. Se basan en la honestidad”, señala en su análisis.

A merced de los “cogedores”

La amabilidad también puede atraer a individuos con tendencias egocéntricas, a los que se refiere como “cogedores”. Estos suelen gravitar hacia quienes no ponen límites, generando relaciones unilaterales en las que el apoyo y la energía emocional fluyen en una sola dirección. “La verdadera conexión requiere equilibrio. Cuando practicas el respeto por ti mismo junto con la amabilidad, naturalmente filtras a aquellos que solo toman y dejas espacio para relaciones que retribuyen”, escribe Brown.

La soledad, una pandemia silenciosa que genera monstruos: "Es un factor de riesgo enorme para la depresión"

Privar a los demás de la vulnerabilidad propia

Otra consecuencia de este patrón es la tendencia a minimizar las propias necesidades. Las personas agradables suelen interesarse por el bienestar ajeno, pero les cuesta admitir cuando necesitan apoyo. Este comportamiento, motivado por el deseo de no ser una carga, limita la posibilidad de establecer relaciones basadas en el cuidado mutuo. La investigación psicológica citada por Brown indica que la vulnerabilidad es uno de los impulsores más fuertes de la conexión humana. Al no permitirse ser vulnerables, estas personas impiden que los demás se acerquen a ellas de manera auténtica.

Sin tiempo para dedicar

El exceso de compromiso representa un desafío adicional. Al intentar estar presentes para todos —en el trabajo, la familia o los círculos sociales—, las personas amables dispersan su tiempo y energía, lo que dificulta el desarrollo de amistades profundas. “Las conexiones profundas requieren consistencia. Si estás demasiado disperso, terminas conociendo a mucha gente, pero no realmente cerca de nadie”, explica el psicólogo.

Una máscara que dificulta la conexión

La percepción social de la bondad puede jugar en contra. En ocasiones, la amabilidad se interpreta como debilidad, lo que lleva a que otros no reconozcan la complejidad de la personalidad de quien la ejerce. Esta visión limitada impide que se les considere como confidentes en situaciones de seriedad o desafío, relegándolos al papel de “conocidos ”. Es más, la tendencia a mostrar solo el lado agradable puede convertirse en una máscara que oculta emociones y rasgos menos aceptados, como la ira, la tristeza o las pasiones personales. Brown subraya que la autenticidad es esencial para la amistad, y que sin ella, la cercanía verdadera no se consolida.

Bondad, autenticidad y respeto a uno mismo, el equilibrio perfecto

Para las personas que se sientan identificadas, el psicólogo recomienda establecer límites y aprender a decir “no” sin culpa, ya que quienes valoran la relación lo respetarán. Además, sugiere ser honesto en el conflicto y expresar los verdaderos sentimientos, así como elegir cuidadosamente las amistades, invirtiendo energía en aquellas que ofrecen reciprocidad y dar espacio a la vulnerabilidad: “Deja que otros te apoyen. No te debilita, hace que el vínculo sea más fuerte”.

Temas Relacionados

AmistadPsicologíaRelacionesEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ecologistas tintan la fachada de la Sagrada Familia en protesta por la inacción contra los incendios

El colectivo Futuro Vegetal acusa a la industria ganadera de provocar el 70% de los incendios y denuncia “la complicidad de los distintos gobiernos”

Ecologistas tintan la fachada de

Así fue el crimen de Matilde Muñoz, la española asesinada en Indonesia: enterrada en la playa, la confesión de dos detenidos y dos meses desaparecida

Los dos detenidos admiten que planearon la muerte de la mujer de 72 años, cuyo cuerpo ha sido hallado enterrado en una playa cercana al hotel donde se hospedaba

Así fue el crimen de

Así fue el rescate por parte de los bomberos de un burro que quedó atrapado en un pozo en Robledo de Chavela, Madrid

Para poder llevar a cabo la maniobra, fue necesario colocarle arneses al animal

Así fue el rescate por

Una jubilada gana 71,5 millones de euros en la lotería, pero pierde todo su premio una semana después por culpa de una aplicación

Desde su casa y sin saber lo que le depararía la suerte y el destino, Jane Doe optó por comprar su entrada para la Lotto Texas desde la mencionada app, en lugar de acudir a un puesto físico

Una jubilada gana 71,5 millones

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue el rescate por

Así fue el rescate por parte de los bomberos de un burro que quedó atrapado en un pozo en Robledo de Chavela, Madrid

Condenada a dos años de prisión una directora financiera que estafó más de 154.000 euros a la empresa de fruta para la que trabajaba

La Guardia Civil detiene a un fugitivo de la lista de los más buscados de la Justicia italiana, líder de una mafia dedicada al tráfico de drogas y la extorsión

La DGT advierte: estas son las horas que recomienda para evitar atascos a la vuelta de vacaciones

La reducción de la jornada laboral, la reforma de la carrera judicial y la norma “anti-Montoro”: las prioridades del Gobierno a la vuelta de las vacaciones

ECONOMÍA

Una jubilada gana 71,5 millones

Una jubilada gana 71,5 millones de euros en la lotería, pero pierde todo su premio una semana después por culpa de una aplicación

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 31 agosto

Puente acusa a Ryanair de “ejercer presión” tras la subida de las tasas de Aena: “Creen que me pueden hacer daño a mí”

Iñaki Arcocha, experto en economía, sobre el ahorro moderno: “¿Necesitas todas esas plataformas de streaming? ¿Todos esos cafés? ¿Todos esos caprichos?”

DEPORTES

La mano derecha de Topuria

La mano derecha de Topuria se une a McGregor: “Me pidió si podíamos entrenar y le dije que me gustaría”

De San Sebastián a París: el viaje de dos jóvenes vascos de 810 kilómetros en patinete y un presupuesto de 100 euros

A qué hora y dónde ver la carrera de Fórmula 1 en el GP de Países Bajos: Fernando Alonso saldrá décimo y Carlos Sainz noveno

La tenista Coco Gauff tiene 21 años y ya sigue un plan para la longevidad: entrenamientos “aburridos”, ensalada de frutas y otros secretos

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”