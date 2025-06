Un abogado aconseja grabar las conversaciones en el trabajo: “El móvil preparado”

Persona grabando con el móvil (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

La grabación de conversaciones puede conllevar delitos y motivos que empujen a una demanda por parte de la persona afectada. Sin embargo, no siempre pueden tener estas consecuencias, e incluso hay situaciones en las que puede ser recomendable realizar estas grabaciones. Por lo menos, así lo asegura este experto.

El abogado laboralista Juanma Lorente señala que, ante situaciones de conflicto en el ámbito laboral, es legítimo grabar una conversación. En ciertos contextos esto puede realizarse, según la legislación española, y sin necesidad del consentimiento previo de la otra o las otras personas implicadas.

No obstante, es importante conocer los aspectos que permiten realizar legalmente esta práctica. Debes demostrar que se trataba de una situación de peligro y tener en cuenta varios factores que transforman un delito en una técnica legal y recomendable. Lorente asegura que en ciertos casos hay que tener “el móvil preparado”.

El Supremo pone límite a los despidos disciplinarios: no pueden realizarse sin que el trabajador tenga la posibilidad de defenderse.

Legal y “muy útil”

Esta posibilidad suele generar dudas entre los trabajadores, preocupados por las consecuencias legales que podría suponer. Sin embargo, como explica Juanma Lorente, el marco legal establece que, mientras el empleado forme parte directa de la conversación, puede dejar constancia sonora y puede llegar a ser “muy útil”.

El artículo 18.3 de la Constitución `protege el derecho al secreto de las comunicaciones frente a terceros ajenos, pero no impide a un interlocutor grabar la conversación. Además, la grabación puede utilizarse como prueba en juicio si cumple ciertos requisitos: el grabador tiene que ser parte activa, la grabación debe ser nítida y no manipulada, aportar relevancia al caso, y no haberse difundido sin consentimiento.

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (artículo 90.1) permite emplear medios de reproducción de la palabra, imagen o sonido como pruebas ante un tribunal en caso de juicio. De acuerdo con Juanma Lorente, estas grabaciones han resultado determinantes en la resolución de conflictos relacionados con casos de acoso laboral, amenazas, despidos improcedentes u otras situaciones similares en el entorno de trabajo.

Empleados de Mercadona denuncian acoso, despidos con testigos ficticios y maltrato a madres.

Asesoría profesional

Este especialista recomienda actuar con precaución y consultar con un especialista antes de usar grabaciones como prueba. Para empezar, si la persona implicada percibe un micrófono o móvil grabando durante una reunión, la reacción puede ser agresiva, especialmente en casos donde trata de demostrarse un acoso o abuso.

Además, hay que tener muy presentes los requisitos que convierten esta técnica en algo legal. Algunos de ellos pueden generar problemas inesperables, como realizar una difusión inadecuada al querer compartirlo con una persona de confianza, o realizar alguna edición que pueda entenderse como una manipulación.

De esta forma, su consejo más importante es contar con la ayuda de un profesional. Este Recurrir al asesoramiento de un profesional antes de decidir utilizar grabaciones como prueba en un conflicto laboral es determinante para saber si pueden ser útiles o pueden crear más problemas de los que soluciona.

En el contexto de una disputa, la presencia de un dispositivo de grabación puede alterar o tensar la situación. Por este motivo, el abogado recomienda que toda persona que se plantee grabar una conversación en el trabajo consulte previamente con un experto en derecho laboral para evitar complicaciones y garantizar que será válido en el juicio.