Cortar balas, memorizar todo, escalar barrancos con los dedos o bucear a 70 metros de profundidad: los superpoderes reales del ser humano

Los superhéroes existen y los científicos explican por qué. (Imagen Composición Infobae)

Ser más rápido que una bala, resistir el aire enrarecido de las montañas o sumergirse durante minutos en las profundidades del océano parecen cosas sacadas de los cómics. Durante décadas, los superhéroes han habitado nuestro mundo imaginario. Sin embargo, la ciencia está demostrando que los superpoderes sí existen, aunque en formas más humanas: a través de la genética, la adaptación y el entrenamiento extremo.

Superintrépido: Alex Honnold

Basta con una foto de Alex Honnold colgado de un precipicio con los dedos para que cualquiera sienta escalofríos. Pero él no conoce el miedo de la manera que lo hacemos la mayoría de las personas.

Cuando los científicos escanearon su cerebro mediante resonancia magnética funcional, descubrieron que, ante imágenes que normalmente dispararían la actividad de la amígdala (vinculada al miedo), la de Honnold permanece silenciosa.

“Es posible que se haya condicionado a sí mismo para reprimir cierta actividad cerebral, centrándose en planificar meticulosamente cada movimiento”, explicó la seudocientífica Jane Joseph en la revista Popular Science.

Su valentía no es magia. Es entrenamiento mental. Psicólogos y seudocientíficos estudian este tipo de acondicionamiento para ayudar a las personas a superar fobias y traumas, demostrando que el miedo puede domarse.

Sin cuerdas, sin cascos, sin equipo de protección: Alex Honnold utiliza su fuerza para escalar las montañas y paredes más empinadas. (Imagen: X/Alex Honnold)

Superresilientes: los sherpas del Himalaya

En la altitud extrema del Himalaya, donde el oxígeno es un 40% menor que al nivel del mar, los sherpas han desarrollado lo que podrían considerarse un superpoder genético. “Los seres humanos seguimos evolucionando”, afirmó Tatum Simonson, de la Universidad de California de San Diego, que estudia la adaptación a la altitud.

Los sherpas no incrementan en exceso sus glóbulos rojos como lo haría cualquier otro humano expuesto a poca oxigenación. En cambio, sus mitocondrias utilizan el oxígeno con una eficiencia extraordinaria, permitiéndose ascender y trabajar donde otro caerían por mal de montaña.

A 8.850 metros, los sherpas del Himalaya sobreviven en condiciones por debajo de la mitad de oxígeno en el aire. (Imagen: X/@Capitan_Swing)

Supernadadores: los Bajau Laut

Si la altitud es un reto, el mar lo es aún más. Los Bajau Laut de Filipinas, Malasia e Indonesia pueden sumergirse hasta 70 metros y permanecer bajo el agua hasta 13 minutos sin ningún equipo.

Los científicos han descubierto que poseen un brazo inusualmente grande, capaz de almacenar glóbulos rojos oxigenados. Durante la inmersión, este órgano se contrae y libera su reserva al torrente sanguíneo, prolongando su capacidad de permanecer bajo el agua.

Una adaptación genética combinada con una tradición cultural que fomenta la práctica del buceo desde la infancia.

Los Bajau Laut de Filipinas, Malasia e Indonesia pueden sumergirse hasta 70 metros y permanecer bajo el agua hasta 13 minutos sin ningún equipo. (Imagen: X/@thepatriotsasia/@davidpladel)

Superágiles: Isao Machii

En Japón, Isao Machii ha llevado la destreza humana al límite. Este espadachín puede cortar una bala al vuelo con un solo golpe de espada. Su secreto no es solo la velocidad: es una coordinación y planificación motriz que desafía el tiempo de reacción promedio del cerebro humano.

El sistema nervioso central puede aprender a ejecutar movimientos complejos de forma casi automática. Estos “reflejos sobrehumanos” son el resultado de años de entrenamiento intensivo y de un talento genético excepcional.

Isao Machii puede cortar una bala a vuelo con un solo golpe de espada. (Imagen: Wiki)

Supermemoria: la mente como biblioteca infinita

Algunos humanos pueden memorizar el orden de una baraja en segundos o recordar nombres y rostros de cientos de desconocidos en minutos. Los campeones de memoria del Campeonato Anual de Memoria de EE. UU. atribuyen sus habilidades a la práctica sistemática y a técnicas de asociación y visualización.

“Con entrenamiento adecuado, cualquier persona puede mejorar significativamente su memoria en pocas semanas”, afirma Anthony Dottino, fundador del campeonato. Estudios publicados en Neuron muestran que estas técnicas crean redes neuronales que fortalecen los recuerdos y los hacen más accesibles.

La neuróloga Miriam Emil Ortíz ha redactado un curso con una serie de pautas para retrasar la enfermedad del Alzheimer

Superpoderes al alcance de todos

Lo extraordinario no siempre requiere una capa o un disfraz: a veces basta con conocer los límites de nuestro propio cuerpo y mente para superarlos. Desde la resiliencia de los sherpas hasta la memoria prodigiosa de los atletas mentales, estos casos revelan que el potencial humano es vasto y muchas veces inexplorado. Genes, entrenamiento y adaptación nos permiten acercarnos a lo que alguna vez solo existió en la ficción.