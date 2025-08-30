Hazte Oír coloca una pancarta gigante en la puerta del hotel en el que se hospedan Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra: “Corrupto”

Hazte Oír coloca una pancarta con la palabra "Corrupto" ante el hotel en el que se hospedan Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra (Hazte Oír/X)

La organización ultracatólica y de extrema derecha Hazte Oír se ha desplazado hasta Andorra en un nuevo capítulo de la ofensiva propagandística que está llevando a cabo en contra del Ejecutivo central. Frente al hotel Hermitage, en el que Pedro Sánchez y Begoña Gómez ultiman sus vacaciones antes del inicio del nuevo curso político, el grupo ha desplazado una pancarta de grandes dimensiones con la palabra “Corrupto” y una imagen del presidente del Gobierno.

“Hazte Oír ya está en Andorra. Ahora mismo, en la entrada del hotel de lujo en el que se hospeda Sánchez”, compartía a través de la red social X la organización, que se ha presentado como acusación popular en los casos judiciales que rodean a la familia de Sánchez. Junto al texto, una imagen en la que dos integrantes del grupo sostienen la lona, frente al establecimiento hotelero.

En el vídeo que ha compartido Hazte Oír a través de esta misma vía, se puede observar cómo dos agentes de seguridad se acercan a quienes llevan la pancarta, mientras estos están situados sobre una rotonda que conecta la salida Andorra-España. “El equipo de Hazte Oír desplazado a Andorra para plantar cara a Pedro Sánchez ha sido retenido esta tarde por a policía andorrana. Sánchez no quiere ver la lona ni en pintura”.

Hazte Oír también en Lanzarote

Antes de llegar al Principado de Andorra, el presidente del Gobierno y su mujer viajaron a La Mareta (Lanzarote), donde pasaron parte de sus vacaciones. También hasta allí se desplazó la organización de ultraderecha.

En una playa de la isla cerca de la residencia en la que se hospedaron Sánchez y Gómez, Hazte Oír colocó decenas de sombrillas con la misma palabra, “Corrupto”, y una imagen del presidente del Gobierno. Junto a esta acción, llevaron por las calles de Lanzarote varios vehículos con el mismo lema: “Al ser una isla y contar con poco tiempo, nos ha sido imposible traer el bus del CORRUPTO a Lanzarote. No pasa nada. Tiramos de ingenio. A falta de bus o camiones LED, improvisamos una furgoneta y una caravana de coches con la que ayer recorrimos toda la isla".

La organización Hazte Oír coloca decenas de sombrillas en las que tacha de "corrupto" a Pedro Sánchez (Hazte Oír/X)

Una batalla propagandística

Pegatinas, lonas gigantes, sombrillas y vehículos con mensajes que se repiten. La organización Hazte Oír ha desplegado un sinfín de estrategias para intentar llevar su lucha contra Pedro Sánchez a todos los rincones del país.

El grupo ultracatólico y de extrema derecha también se ha desplegado incluso por el aire: con una avioneta decorada con la imagen del presidente del Gobierno caracterizada como si fuese Vito Corleone, el protagonista de El Padrino, y la palabra “Corrupto” junto a una rosa marchita, Hazte Oír ha querido llevar su campaña a todas las playas de España.

El Juzgado de Instrucción Número 12 de Madrid ya investiga la colocación de una de estas lonas publicitarias en un edificio frente al Congreso de los Diputados en el pasado mes de mayo. La magistrada María Dolores Baeza, según informó El Confidencial a principios de agosto, concedió el permiso para que Pedro Sánchez participe como acusación particular y recibir una copia de “todo lo actuado” en el proceso hasta la fecha.