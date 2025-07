Avionetas, camiones y lonas gigantes contra Pedro Sánchez por nueve millones de euros: la factura de las campañas de Hazte Oír contra el Gobierno

La lona que desplegó frente al Congreso (EUROPA PRESS)

Hazte Oír tiene una misión: acabar con el Gobierno progresista. Así lo reconoce su presidente, Ignacio Arsuaga, a través de sus declaraciones y cartas anuales. Para dar “la batalla contra Sánchez”, la organización ha intensificado en los últimos años sus iniciativas, especialmente en los tribunales, pero también a través de polémicas campañas que tratan de asentar la imagen de un Ejecutivo mafioso.

Además de desplegar lonas gigantes y sacar a las calles camiones con mensajes contra Pedro Sánchez, unas acciones que ya investiga el Juzgado de Instrucción Número 12 de Madrid, la organización ultracatólica y de extrema derecha impulsó esta semana una nueva campaña para llegar a todas las playas de España. Se trata de una avioneta, decorada con la imagen de Sánchez caracterizada como Vito Corleone, el protagonista de El Padrino, y la palabra “corrupto” junto a una rosa marchita.

Desde Hazte Oír enmarcan la acción en el cumplimiento de su promesa a donantes y simpatizantes. “Nuestros benefactores deben saber que actuamos. Y lo hacemos con contundencia, porque el silencio ante la corrupción es complicidad”, aseguraron desde la organización ultra, que ha invertido en sus campañas propagandísticas más de nueve millones de euros desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, según los datos recabados por este medio.

Aunque se fundó en 2001 y ha desplegado acciones de todo tipo contra el aborto o la igualdad de género bajo el mantra de “la defensa de la vida, la familia y la libertad”, la organización, considerada una sucursal de El Yunque, ganó notoriedad mediática con su famoso “autobús del odio” dentro de su batalla contra las personas transexuales. No obstante, este lobby ultraderechista no solo opera en España, ya que cuenta con una red internacional bajo el nombre de CitizenGO.

Según destacó Público, este grupo, presente en 15 ciudades de cuatro continentes, recibió donativos por un importe superior a los 6,5 millones de euros en 2024, lo que supone la cifra más alta de ingresos en los últimos diez años. Más allá del notorio incremento por parte de este lobby internacional, Hazte Oír también ha experimentado en los últimos años una subida escalonada en los ingresos, que proceden de donativos y cuotas de socios. Si bien, en el caso de los primeros, su procedencia es un misterio, a pesar de que acumula más de ocho millones de euros desde 2013.

Aumento de casi medio millón de euros de 2023 a 2024

De los más de 12 millones adquiridos desde 2018, la organización presidida por Arsuaga (familiar del exvicepresidente del PP Rodrigo Rato) ha invertido más de nueve millones en sus polémicas campañas. En los últimos siete años, la asociación destinó 1,7 millones solo en 2019, año en el que centró sus esfuerzos en impedir la exhumación de Francisco Franco del actual Valle de Cuelgamuros o la tramitación de la ley de eutanasia, norma que vio la luz finalmente en 2021.

En ese año, el Ministerio del Interior también revocó a Hazte Oír su condición de utilidad pública por el autobús tránsfobo, en el que se leía “Los niños tiene pene; las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”. Según el informe del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, sus iniciativas “no aportan un valor añadido a la sociedad para que pueda valorarse que concurre la utilidad pública”. Asimismo, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad subrayó que la campaña del autobús puede estar “amparada por la libertad de expresión”, pero dicha actuación no puede ser promotora del interés general porque “la mera realización” de la misma incumple la Ley de asociaciones “al fomentar la intolerancia y menoscabar el principio de no discriminación por razón de orientación e identidad de género”.

En este margen temporal destaca el considerable aumento en propaganda del año 2023 al 2024, pasando de 855.000 a 1.300.000, esto es, casi medio millón de euros más. Y es que, tal como el propio presidente defendió en una carta, “2024 nos puso a prueba como pocas veces”. “Por un resultado ajustado, Pedro Sánchez pactó con quienes quieren trocear España. Había quien pensó que nos rendiríamos… pero tú y yo sabemos que la esperanza no se negocia. Seguimos firmes, hombro con hombro, defendiendo la verdad en la calle y en los tribunales. Gracias a tu empuje la justicia ya investiga a la esposa del presidente, a su hermano y a su círculo más cercano”, esgrimió Arsuaga para justificar el elevado gasto en campañas, un incremento que también se ha traducido en su acción ante la Justicia para tratar de derribar al Ejecutivo por todos los frentes posibles.