Qué es el síndrome de Proteus, la rara enfermedad por la que los niños crecen excesivamente y de forma asimétrica

Esta afección genética no tiene cura, por lo que los tratamientos se centran en controlar el sobrecimiento

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Un niño en la consulta del pediatra

El síndrome de Proteus es una de las enfermedades genéticas más raras y enigmáticas a las que se enfrenta la medicina. Esta condición, que recibe su nombre del dios griego Proteo que podía cambiar de forma, se caracteriza por un crecimiento excesivo, desproporcionado y asimétrico de distintas partes del cuerpo, lo que significa que puede afectar de manera desigual a los lados derecho e izquierdo.

Aunque los recién nacidos suelen presentar pocos o ningún síntoma, los signos comienzan a manifestarse entre los seis y los dieciocho meses de vida y se intensifican con el paso de los años, recogen los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés). Este crecimiento progresivo no solo modifica la apariencia física, sino que también puede aumentar el riesgo de complicaciones graves como coágulos sanguíneos, tumores y problemas neurológicos.

El origen del síndrome de Proteus se encuentra en una mutación aleatoria del gen AKT1, ocurrida durante las primeras etapas del desarrollo embrionario. A diferencia de otras enfermedades genéticas, no es hereditaria, sino que aparece como un “error ortográfico” espontáneo en el código genético de una célula en formación. Este defecto provoca una proteína anormalmente activa que interfiere en la regulación natural del crecimiento y la muerte celular, lo que da lugar a una proliferación excesiva de tejidos en órganos y extremidades.

Dado que la mutación no afecta a todas las células, sino solo a algunas, se produce lo que los expertos denominan mosaicismo. De esta manera, cada paciente presenta manifestaciones clínicas distintas, lo que explica la enorme variabilidad entre las personas diagnosticadas.

Una científica investigando en un
Una científica investigando en un laboratorio

Diagnóstico y tratamiento del síndrome de Proteus

El diagnóstico de esta condición rara se basa en una combinación de criterios clínicos. Según el NIH, los médicos suelen identificar tres características generales clave: la distribución en mosaico, la aparición esporádica (es decir, sin antecedentes familiares) y el curso progresivo del crecimiento anormal.

Además, se valoran una serie de síntomas específicos que van desde lesiones cutáneas profundas, conocidas como nevus cerebriformes, hasta malformaciones vasculares, lipomas, deformidades esqueléticas, tumores benignos en órganos internos y rasgos faciales distintivos. Las pruebas genéticas permiten confirmar el diagnóstico en más del 90 % de los casos, lo que facilita la detección temprana y la planificación del tratamiento.

El tratamiento del síndrome de Proteus es complejo y requiere la participación de un equipo multidisciplinario de especialistas al afectar a varios partes del cuerpo, entre los que suelen encontrarse genetistas, pediatras, dermatólogos, ortopedistas y neurólogos. No existe una cura, pero los tratamientos buscan controlar el sobrecrecimiento, reducir las complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En muchos casos, se recurre a intervenciones ortopédicas para corregir deformidades óseas o frenar el crecimiento desproporcionado. También se recomienda un seguimiento exhaustivo para detectar y tratar a tiempo problemas vasculares graves, como trombosis venosa o embolias pulmonares, así como complicaciones respiratorias y lesiones cutáneas.

El síndrome de Proteus ha sido objeto de interés mediático por su extrema rareza y por casos documentados que han visibilizado la enfermedad. Sin embargo, para la comunidad médica y científica, representa un desafío constante. Mientras tanto, el acompañamiento temprano con programas de educación especial, el acceso a tratamientos individualizados y la investigación en curso constituyen las principales herramientas para ofrecer a los pacientes una vida más plena.

