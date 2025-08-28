Los hospitales franceses deben prepararse para un eventual conflicto armado: la carta del Ministerio de Salud

The Georges Pompidou hospital, viewed from the Ballon Generali de Paris hot air research balloon during air quality checks, over the Park Andre-Citroen in Paris, France, April 29, 2025. REUTERS/Benoit Tessier

El pasado 18 de julio, el Ministerio de Sanidad de Francia ha enviado una instrucción a los directores de las agencias sanitarias regionales recomendando a los hospitales a prepararse para un posible “gran compromiso” de Francia antes de marzo de 2026. El documento, revelado por el periódico satírico francés Le Canard Enchaîné, ha detallado la necesidad de anticipar escenarios de crisis, entre los que se incluye una eventual guerra de gran escala en Europa.

El texto ministerial, firmado por la titular de la cartera de Salud, Catherine Vautrin, plantea la creación de centros médicos destinados a recibir a pacientes extranjeros heridos en combate. Según la información publicada por este periódico, se estima que entre 10.000 y 50.000 hombres podrían requerir hospitalización durante periodos que oscilarían entre 10 y 180 días en caso de conflicto. Además, el ministerio ha convocado al personal sanitario, sin distinción de sector, a integrarse en el Servicio de Salud del Ejército.

La instrucción subraya la importancia de que las Agencias Regionales de Salud sensibilicen a la comunidad médica sobre las restricciones propias de un contexto bélico, como la escasez de recursos, el incremento de la demanda y la posibilidad de que surjan repercusiones directas en territorio francés. Entre las medidas contempladas figura la construcción de centros médicos próximos a estaciones de autobuses o puertos, para facilitar la recepción de pacientes en caso de conflicto armado. El documento ministerial precisa: “En el contexto internacional que vivimos, es necesario anticipar las modalidades de apoyo sanitario en situaciones de conflicto de alta intensidad”.

La ministra de salud francesa confirma el escrito, pero niega una amenaza inminente

Le Canard Enchaîné aportó documentación que respalda la advertencia del gobierno. Después del revuelo causado, la cadena francesa BFMTV preguntó por esta cuestión este miércoles a Vautrin, quien defendió la iniciativa como una “medida de prevención” ante eventuales crisis, y no como una respuesta directa a una amenaza inminente de guerra. La ministra declaró: “Es perfectamente normal que el país anticipe las crisis, las consecuencias de lo que está sucediendo. Esto forma parte de la responsabilidad de las administraciones centrales”.

En la misma entrevista, Vautrin comparó esta preparación con la gestión de reservas estratégicas o la respuesta ante epidemias, recordando las críticas recibidas por la falta de previsión durante la pandemia de COVID-19. El gobierno, por su parte, ha optado por un discurso prudente, evitando el uso explícito del término “guerra” y refiriéndose a la preparación para “crisis”. Esta línea se refleja también en la elaboración de un folleto titulado “Totalmente resiliente”, que se distribuirá en otoño y que, según una fuente citada por RMC, incluirá una sección dedicada a la guerra.

Al mismo tiempo, el Gobierno francés anunció el pasado marzo que estaba preparando un “manual de supervivencia” para todos los ciudadanos ante cualquier clase de catástrofe. De acuerdo con las declaraciones de una portavoz del primer ministro François Bayrou a la cadena CCNN, el objetivo principal del manual es fomentar la resiliencia de la población. Se trata de una iniciativa que ya está siendo implementada desde hace meses por otros países europeos como Suecia y Finlandia.