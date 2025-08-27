El previsible fracaso de la moción de confianza a Bayrou que deja a Francia ante un futuro incierto: las claves de una nueva crisis política

El primer ministro francés, Francois Bayrou, a 27 de febrero de 2025. (REUTERS/Abdul Saboor)

En el laboratorio político francés, una mezcla errónea puede hacer saltar todo por los aires. Y es previsible que esto ocurra el próximo mes, después de que el primer ministro francés, François Bayrou, se someta a una cuestión de confianza el 8 de septiembre ante un Parlamento ingobernable por la necesidad de recortar el enorme déficit presupuestario de Francia.

Bayrou definió el escenario de manera sencilla: “Si hay mayoría, el Gobierno se mantiene. Si no, el Gobierno cae”, al tiempo que subrayó que el mayor riesgo habría sido “no hacer nada en absoluto”. Y si fracasa, todo recaerá sobre el presidente de la República, Emmanuel Macron, quien debe decidir el futuro del país. Y aquí hay solo tres caminos: ¿un nuevo primer ministro, ir a las urnas, o dimitir?

Para entender cómo se ha llegado a esta situación crítica es necesario recordar que Francia tiene un problema de números rojos en sus cuentas: concretamente, es el tercer país de la Unión Europea con la deuda pública más alta, superando los 3,3 billones de euros en el tercer trimestre de 2024, lo que representa más del 114 % del producto interior bruto del país, según los últimos datos de Eurostat.

Por eso llegase quien llegase, el objetivo del inquilino de Matignon tras las pasadas elecciones era reducir ese número para evitar el hundimiento de sus bolsas y las sanciones de Bruselas por incumplir el Pacto de Estabilidad Financiero.

El plan Bayrou: recortes drásticos y eliminar festivos

El primer ministro francés anunció el pasado mes de julio un paquete de medidas drásticas para recortar 43.800 millones de euros en 2026 porque, según afirmó, la deuda en Francia “aumenta en 5.000 euros cada segundo”. Alertó que su descontrol podría provocar un colapso similar al de Grecia en 2015.

Este martes, el ministro de finanzas francés, Éric Lombard, añadió un grado más de preocupación deslizando que el país “podría necesitar ayuda del Fondo Monetario Internacional” si no se logra controlar la crisis. “No puedo asegurarles que el riesgo de intervención del FMI no exista”, declaró en una entrevista en la radio francesa, aunque luego matizó que, a día de hoy, Francia no ha llegado a ese escenario y puede seguir financiando su deuda “sin problemas”.

El plan de Bayrou incluyó limitar las exenciones fiscales para los ricos, reducir empleos en la administración pública y recortar miles de millones de dólares en atención médica. Pero la medida que retumbó en cada rincón del país ha sido la eliminación de dos días festivos —el día de Pascua y el Día de la Liberación, que marca el final de la invasión de la Alemania Nazi— para aumentar la productividad y reducir la carga de deuda. Era una idea difícil de defender y, como era de esperar, enfureció a los ciudadanos franceses y a la extrema derecha e izquierda, que le pidieron someterse a una moción de censura.

Las cuentas (políticas)

¿Qué pretende Bayrou con este movimiento? Se trata de un órdago para tratar de recuperar el control de un Parlamento haciendo que los políticos asuman sus responsabilidades. Pero la Cámara legislativa está totalmente rota. Actualmente, la Asamblea Nacional se divide en tres bloques: la extrema derecha, una coalición de partidos centristas (donde se incluye el partido de Macron) y el bloque de la izquierda. El partido de Bayrou, MoDem, pertenece a la coalición presidencial (166 escaños entre los tres partidos), pero cuenta con apenas 36 asientos en la Asamblea Nacional.

Ninguno de los bloques cuenta con la mayoría de votos y Bayrou necesita negociar si quiere sacar adelante medidas legislativas: su coalición de gobierno solo cuenta con 210 de los 577 escaños de la Asamblea.

El político centrista, un viejo aliado de Macron, aseguró este martes en una entrevista al medio L’Express que “peleará como un perro” su propuesta de presupuestos. Bayrou ha sobrevivido a varias mociones de censura desde su nombramiento a finales del año pasado gracias a las abstenciones tanto de la Agrupación Nacional como de los socialistas. Pero el escenario es distinto y Bayrou tiene ahora todas las de perder.

El gobierno francés reveló la verdad sobre el video viral de Macron, Starmer y Merz en el tren a Ucrania: la intervención de Putin

La izquierda radical de La Francia Insumisa lleva tiempo pensando en derrocar al actual Gobierno. En el otro extremo, el presidente de la ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, señaló como únicas vías para resolver la actual inestabilidad política en Francia la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas o la renuncia del presidente Emmanuel Macron, según una entrevista concedida a la cadenaTF1.

Por el momento, La Francia Insumisa, Agrupación Nacional, los Verdes y el Partido Comunista han manifestado su intención de votar no —suma 264 diputados—. Por su parte, todavía es incierta la postura de los socialistas, aunque ya han adelantado que su paciencia se ha acabado y no apoyarán al premier sin una importante —e improbable— revisión presupuestaria.

El negociador del Brexit no consiguió unir a la izquierda y la derecha

Bayrou no ha sido el primero en afrontar esta tarea, y tampoco sería el único en caer por su fracaso. Ni un gran negociador como el conservador Michel Barnier —negoció la salida del Reino Unido en nombre de la Comisión Europea—logró poner de acuerdo a izquierda y derecha, ni siquiera haciendo concesiones a ambas partes.

Casi dos meses después de especulaciones y vetos tras las elecciones legislativas francesas, el presidente francés optó por al ex comisario europeo de Los Republicanos para primer ministro. En realidad, Macron trató de poner fin a una parálisis política que él mismo agravó, al negarse a que la formación con más representantes en la Asamblea Nacional, el Nuevo Frente Popular, pudiese siquiera presentar un candidato a Matignon.

Los tres caminos de Macron

La caída de Bayrou provocará traerá nueva incertidumbre a la economía, según un estudio del banco francés ING Bank. “Con un crecimiento del PIB previsto de tan solo el 0,8 % este año, la economía ya se encontraba débil, y la crisis política añade una nueva capa de incertidumbre”, señalan en su publicación.

El presidente Macron ha estado centrado en mantener un papel de líder global, negociando con Trump y liderando la coalición de los voluntarios, un grupo de 52 países creado para garantizar un hipotético futuro acuerdo de paz en Ucrania. Pero el problema está internamente y podría volver a tener que tomar la difícil decisión el 8 de septiembre.

Por un lado, podría nombrar a un tercer primer ministro. Lo ideal para Macron sería nombrar, de nuevo, a un político centrista. El diario Politico menciona al ministro de Defensa, el Sébastien Lecornu, como posible sucesor al trono. Por una parte, la lógica diría que es un error volver a optar por el centro-derecha, dado el fatídico destino de Barnier. Por la otra, Macron aspira a la reelección en las elecciones presidenciales de 2027, por lo que tratará de mantener un partido aliado hasta entonces.

¿Y si Macron decide disolver la Asamblea y convocar elecciones? La Constitución francesa impedía hacerlo antes del mes de julio, y esa fecha ya ha expirado, por lo que sí sería posible. Y si por algo se conoce a Macron es por ser un estratega imprevisible en este tipo de cuestiones. De hecho, la situación política de Francia llegó tras el sorpresivo adelanto electoral anunciado por Macron tras el batacazo de su partido en las elecciones europeas.

Pero lo cierto es que el resultado electoral podría no cambiar. El bloque de la izquierda se encuentra profundamente dividido y no está del todo claro si podrían repetir la maniobra de acudir a las urnas aglutinados en un Nuevo Frente Popular. La extrema derecha, con su líder Marine Le Pen inhabilitada y sumida en varios escándalos de corrupción, tampoco lograría, a priori, la mayoría absoluta. Menos oportunidad tendría la coalición presidencial, de acuerdo con las encuestas. En definitiva, Francia se arriesga a caer, de nuevo, en el Día de la Marmota.

El escenario más improbable sería el más radical: la dimisión de Macron. El presidente francés ha desechado tajantemente esta idea, manteniendo su intención de agotar el mandato. Pero la supervivencia del país depende de que salgan las cuentas adelante. Y esto, todavía no se ha conseguido.