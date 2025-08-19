Mundo

Macron advirtió sobre la amenaza que Putin representa para Europa: “Es un depredador, un ogro ante nuestras puertas”

El mandatario francés instó a los países del viejo continente a no subestimar el riesgo que implica confiar en el Kremlin, mientras se intensifican los esfuerzos diplomáticos para definir garantías de seguridad para Ucrania y contener la influencia rusa

Macron advirtió sobre la amenaza que Putin representa para Europa (REUTERS/Yves Herman)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, elevó el tono este martes en sus advertencias dirigidas a los países europeos sobre el riesgo de confiar en el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El mandatario francés lo calificó como “un depredador, un ogro ante nuestras puertas y una fuerza desestabilizadora” en medio de un clima de inquietud internacional por el futuro de la guerra en Ucrania.

Durante una entrevista con la cadena LCI, Macron denunció el historial de políticas y acciones internacionales del Kremlin: “Putin rara vez ha cumplido sus compromisos. Ha sido una fuerza desestabilizadora constante y ha tratado de redefinir fronteras para incrementar su poder”.

Según el mandatario, la postura agresiva de Rusia responde a intereses de supervivencia política por parte de su líder. “Incluso para su propia supervivencia, él necesita seguir alimentándose. Por eso es un depredador, es un ogro ante nuestras puertas”, afirmó. El presidente francés sostuvo que, aunque no prevé un ataque inmediato contra Francia, considera que la amenaza a la seguridad europea es concreta y no debe subestimarse.

Macron participó en la reunión de líderes europeos celebrada este lunes en Washington (REUTERS/Al Drago)

Macron se pronunció tras la reunión, celebrada en Washington, en la que participaron el presidente estadounidense Donald Trump, su homólogo ucraniano Volodimir Zelensky y representantes de diversas naciones europeas. El encuentro puso sobre la mesa la posibilidad de un cara a cara directo entre Zelensky y Putin, lo que podría marcar un giro en la dinámica diplomática después de más de tres años de guerra abierta en territorio ucraniano.

El escepticismo de Macron respecto a una solución cercana en el conflicto de Ucrania ha sido reiterado en otros medios internacionales. En una entrevista con NBC News, el dirigente francés subrayó: “Cuando miro la situación y los hechos, no veo que el presidente Putin quiera la paz ahora, pero quizá soy demasiado pesimista”.

A la par de la escalada verbal, la diplomacia europea refuerza su coordinación. Este martes, Macron y el primer ministro Keir Starmer de Reino Unido copresiden una reunión virtual de la Coalición de Voluntarios, una plataforma compuesta por aliados clave de Ucrania. Según comunicó el Elíseo, la videoconferencia tiene el objetivo principal de evaluar los resultados de las discusiones del lunes en Washington entre los líderes europeos y Donald Trump, y avanzar en los trabajos para definir garantías de seguridad para Ucrania.

La Coalición de Voluntarios, copresidida por Francia y Reino Unido, refuerza la coordinación internacional en apoyo a Ucrania (REUTERS/Alexander Drago)

El respaldo internacional a Ucrania recibió un nuevo impulso tras la participación activa de Estados Unidos, cuyo gobierno manifestó su disposición a integrarse en un eventual acuerdo de garantías de seguridad si se alcanza un cese de hostilidades entre Kiev y Moscú, informó AFP. La posibilidad de una cumbre histórica entre Zelensky y Putin se analiza ahora en círculos diplomáticos. Fuentes europeas explicaron a Reuters que de concretarse, sería la primera reunión bilateral entre ambos mandatarios desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Fuentes diplomáticas señalaron a AFP que la Coalición de Voluntarios continuará sus trabajos en las próximas semanas para coordinar los pasos siguientes en el ámbito de las negociaciones y el apoyo material a Ucrania. Mientras se discute el posible marco de seguridad, los países europeos activan canales de comunicación para anticipar escenarios y fortalecer su postura frente a Rusia.

