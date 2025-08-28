El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 29 de agosto

La tarifa de la luz cambia diariamente (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio de la energía eléctrica en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de este viernes 29 de agosto, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Al cambiar todos los días, es importante mantenerse informado sobre los precios de la luz.

Precio de la luz

Día: 29 de agosto

Precio medio: 45.75 euros por megavatio hora

Precio más alto: 100.01 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este viernes 29 de agosto, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 82.7 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 79.64 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 72.2 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 60.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 54.43 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 54.6 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.01 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 80.2 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 70.09 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 42.47 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 5.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.83 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 53.55 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 81.8 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 100.01 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.14 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 86.17 euros por megavatio hora.