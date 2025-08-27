España

William Li, médico, revela los beneficios del chocolate a nivel cardiometabólico: “Una simple cucharada de cacao puede hacer maravillas para la salud”

El reputado cardiólogo destaca los efectos del cacao puro en nuestra salud y advierte de que no cualquier tipo vale

Por David Otero Romero




Durante años, el chocolate ha sido utilizado como un premio ocasional, una recompensa dulce al final del día o un antojo infantil que los padres limitaban con firmeza. Cuántas veces habremos escuchado eso de “hoy te has quedado sin chocolate”. Las meriendas después del colegio y las tabletas comidas a escondidas han sido parte esencial de la memoria de varias generaciones.

Sin embargo, lo que antes se percibía como un capricho, hoy empieza a posicionarse como un alimento con interesantes beneficios para la salud. Con el respaldo de investigaciones científicas de renombre, ahora hasta los adultos están redescubriendo el chocolate desde otra perspectiva.

Y no como un simple antojo, sino como un aliado para el bienestar. Con estudios cada vez más sólidos y expertos como el doctor William Li (médico formado en Harvard y referente en medicina cardiovascular) defendiendo su valor, el cacao puro se está convirtiendo en un ingrediente casi indispensable en la cocina saludable del futuro.

El poder oculto del cacao

Según el cardiólogo William Li, una cucharada diaria de cacao de calidad puede marcar una diferencia real en nuestra salud. Y no es una exageración. El cacao puro es una fuente natural de hierro, magnesio, manganeso, fibra, teobromina, cafeína y, sobre todo, flavonoides. Unos compuestos antioxidantes con un potente efecto antienvejecimiento y antiinflamatorio. Estos flavonoides no solo combaten el estrés oxidativo, sino que también mejoran la sensibilidad a la insulina, reducen la presión arterial y protegen los vasos sanguíneos.

Tal como apunta el doctor Li, “tan solo dos tazas de chocolate caliente pueden duplicar el número de células madre en circulación y multiplicar por dos la resistencia de los vasos sanguíneos en un mes”. Pero hay una condición clave: no vale cualquier tipo de chocolate.

Cuáles son las propiedades del chocolate - Nutrición

Los beneficios solo son reales cuando se consume cacao puro o con un alto porcentaje, idealmente por encima del 80 %, y con una lista de ingredientes corta y comprensible. “Si la etiqueta te asusta, devuélvelo”, aconseja Li. Azúcares añadidos, aceites refinados y aditivos diluyen, y hasta anulan, las propiedades del cacao.

Diversos estudios respaldan estas afirmaciones

Recientemente, estudios como los realizados por la Universidad de Cambridge y The Journals of Gerontology han reafirmado estos hechos y han descubierto nuevos. Ambos destacan su capacidad para reducir la inflamación, mejorar la fuerza muscular después de los 50 y prevenir la sarcopenia.

El chocolate negro puro favorece
El chocolate negro puro favorece la regeneración celular y aporta beneficios en la prevención de enfermedades, gracias a su alto contenido de flavonoides (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de su efecto cardiometabólico, el chocolate también impacta positivamente en la función cognitiva. Un estudio publicado en Hypertension muestra que los flavonoides del cacao mejoran la circulación cerebral, especialmente en adultos mayores. Esta mejora es especialmente relevante para la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

De capricho a rutina saludable

El cacao está dejando de ser un simple placer para convertirse en parte de una rutina saludable. Incorporar una cucharada diaria de cacao puro en el café, la leche o en una receta casera, puede ser una decisión sencilla con un impacto real.

Si el chocolate fue durante años un pecado permitido, ahora, con la ciencia como escusa, puede ser un hábito saludable. Eso sí, siempre que se consuma en su forma más pura, sin añadidos innecesarios y sin excesos. Y esta vez, quizás los niños tengan que empezar a compartirlo con los mayores.

