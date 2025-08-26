“Se marcha de la empresa con casi 50.000 euros porque no la trataban bien”: un abogado explica los motivos (Montaje Infobae España)

Más allá del sueldo y las condiciones de un empleo, el ámbiente laboral y el trato recibido por parte de superiores u otros compañeros son claves para que un trabajador pueda desarrollar su actividad laboral correctamente. Muchas veces, cuando se experiencian situaciones incómodas que dificultan el bienestar en el puesto, el empleado puede incluso desear terminar la relación laboral por esta razón. Además, si un juez considera que existen pruebas suficientes para justificar esta decisión, puede obligar a la empresa a pagar una compensación económica por los daños sufridos.

Una reciente sentencia respalda este derecho y ha obligado a una empresa a indemnizar con casi cincuenta mil euros a una trabajadora después de que esta solicitara la extinción inmediata de su contrato debido a un ambiente laboral hostil. Este caso, difundido en redes sociales por el abogado laboralista Sebastián Ramírez, ha generado debate sobre los derechos de los empleados que sufren situaciones de malos tratos en el trabajo.

“La justicia le dio la razón”

Según expone Ramírez, la empleada decidió no acudir “ni un día más” a su puesto, alegando que “la trataban mal y tenía que soportar cosas que no debe aguantar ningún trabajador”. Ante esta situación, la afectada optó por solicitar la resolución de su contrato y recurrió a los juzagados, que finalmente fallaron a su favor con una indemnización acorde al daño sufrido. “La justicia le dio la razón y ahora le tienen que pagar casi cincuenta mil euros”, señaló el abogado en un video colgado en su cuenta de TikTok (@leyesconsebas).

En la publicación, el abogado especializado en el área laboral, que a menudo comparte en sus perfiles de redes sociales como TikTok, Instagram o YouTube consejos sobre los derechos de los trabajadores o ejemplos de casos reales de conflictos con empresas, ha reslatado al importancia de este suceso cubierto por el medio NoticiasTrabajo, en el que la empleada “se marcha” porque “no la trataban bien”.

Protección frente al acoso

La situación de esta trabajadora se corresponde con la figura del autodespido, que ocurre cuando el trabajador rompe voluntariamente el contrato laboral por culpa del empleador. En el caso de malos tratos, ofensas o acoso, se considera que la empresa incumple gravemente su obligación de garantizar un entorno seguro y digno. El trabajador puede acudir al juzgado para solicitar la extinción del contrato, que se reconoce como un despido improcedente. Esto le da derecho a indemnización y prestación por desempleo, a diferencia de una renuncia. Así, el autodespido protege al empleado frente a situaciones de violencia, hostigamiento o trato humillante por parte del empleador o sus representantes.

Este caso destaca la posibilidad legal que existe para quienes se ven forzados a dejar su empleo debido a estas circunstancias adversas. “Si en tu trabajo no te sientes a gusto, no te tratan bien, lo que tienes que hacer es marcharte y con una indemnización como corresponde”, afirmó Ramírez, recalcando que ningún trabajador debe permanecer en una situación de maltrato y poniendo en valor la importancia de priorizar el bienestar de los trabajadores. Con este video, el abogado también pone en relieve el papel de los tribunales en la protección de los derechos laborales y señala la importancia de denunciar situaciones de acoso o maltrato en el entorno profesional.