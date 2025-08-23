La díficil situación que atraviesan Makoke y Gonzalo Fernández: “Os aseguro que cualquiera hubierais cancelado la boda”

Makoke y Gonzalo Fernández en una imagen de archivo (Europa Press / Pilar López)

La boda de Makoke y Gonzalo Fernández, prevista para el 12 de septiembre en Ibiza, ha sido aplazada. Ambos tenían todo preparado para celebrar un enlace íntimo rodeado de familiares y amigos, pero un hecho inesperado les ha obligado a cancelar la fecha y a postergar la celebración.

La propia Makoke, colaboradora de televisión, comunicó públicamente que la decisión de retrasar la boda respondía a la enfermedad de una persona cercana. A través de dos comunicados compartidos a través de sus redes sociales revelaba algunos detalles sobre lo sucedido y buscaba poner fin a las especulaciones surgidas tras conocerse la amarga noticia. Según Makoke, “el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano. Pido respeto máximo, ya que estamos pasándolo muy mal. Con mi futuro marido estamos más unidos que nunca y está a mi lado”, afirmó en un story compartido en su cuenta de Instagram.

Poco después de que la que fuera participante de Supervivientes 2025 explicase la razón por la que su boda se cancelaba, Marta López, amiga de la pareja, intervino en el programa TardeAR para defender a Makoke y Gonzalo Fernández de los rumores y comentarios infundados. “Están pasando una situación complicada. De verdad, que ella lo pide y yo también, respeto y que no se especulen con cosas que no son”, ha pedido durante su intervención en el espacio de Telecinco.

Makoke y su novio Gonzalo. (Instagram)

Marta López insistió en que la pareja se encuentra bien a pesar de la adversidad y que la decisión fue tomada por responsabilidad y sensibilidad hacia la persona afectada. Las dudas sobre el aplazamiento surgieron por el momento en que se anunció, apenas unos días después de que el pasado de Gonzalo Fernández se debatiera en el programa Fiesta de Telecinco, donde se señalaron supuestos problemas sentimentales y un incidente que habría llevado a Fernández al calabozo. “Os aseguro que, cualquiera de los que estáis ahí sentados, si os hubiera pasado esto hubierais cancelado la boda y pospuesto todo”, ha afirmado la colaboradora de televisión, volviendo a poner el foco de atención en que ha sido la salud de un allegado lo que llevó al dúo a tomar esta decisión, y no cuestiones relacionadas con las polémicas recientes.

“La única verdad es esta”

Marta López subrayó que toda interpretación ajena a la información oficial carece de fundamento. “Es alguien muy cercano. Es la privacidad de la persona que en estos momentos necesita, si lo quiere contar ella lo hará. La gente se preguntará lo que quiera y podéis especular lo que queráis, pero la única verdad y realidad es esta”, ha afirmado a los colaboradores del programa de Mediaset.

Makoke emite un segundo comunicado aclarando los motivos por los que ha cancelado su boda con Gonzalo Fernández (Instagram / @makoke_)

“Están superenamorados, quieren seguir adelante con la boda. Gonzalo está a su lado, se está portando fenomenal y no le preocupa absolutamente nada de lo que dijisteis, no tiene nada que ver con eso”, ha manifestado la colaboradora de televisión. “Lo conozco desde que empezó, es un tío estupendo y me da pena que le intentan hacer daño con algo tan feo. Le duela a quien le duela es una pareja feliz y unida, más que nunca”, ha añadido sobre la relación.

“Están pasando una situación complicada. Ella lo pide, y yo también, respeto, que no se especule con cosas que no son”. De acuerdo con el testimonio de López, la pareja se encuentra ahora centrada en la recuperación de la persona enferma. “Alguien de la anterior vida de Gonzalo está yendo por detrás malmetiendo. No tiene nada que ver, no es verdad. Lo dijo claramente Makoke, que no había cometido ningún delito. Si queréis seguir por ahí, seguid. Lo que ha pasado es que se cancela la boda por una enfermedad de una persona bastante importante y sería imposible hacer esta”, ha zanjado la amiga de la pareja.