Precio de la luz en España para el domingo 24 de agosto: cuáles son las horas más baratas y las más caras

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, checa cuál es el mejor momento del día para usar la luz.
Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más cara y más baja del servicio para este domingo 24 de agosto, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
Precio de la energía eléctrica
Día: 24 de agosto
Tarifa promedio: 62.28 euros por megavatio hora
Tarifa máxima: 114.99 euros por megavatio hora
Tarifa mínima: -0.6 euros por megavatio hora
El precio de la electricidad cada hora
A lo largo de este domingo 24 de agosto, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 106.0 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 101.12 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 97.52 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 94.24 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 93.76 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 94.0 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 94.24 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.96 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 75.0 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 25.0 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.05 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.6 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -0.6 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.5 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.1 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 12.93 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 61.15 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 98.57 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 114.99 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 114.32 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 111.92 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 105.77 euros por megavatio hora.