España

Alex Yáñez, nutricionista: “Una simple pizca de canela tiene más hierro que un puñado de lentejas”

Según afirma, “incluso en pequeñas cantidades, es uno de los alimentos con más hierro”

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
Tazón de arroz con leche
Tazón de arroz con leche espolvoreado con canela en polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La canela, incluso en pequeñas cantidades, es uno de los alimentos con más hierro”, sostiene el nutricionista Alex Yáñez, quien ha resaltado este valor nutricional a través de sus redes sociales y destaca la posibilidad de sumar este mineral esencial para el organismo mediante una simple pizca diaria. Muchos relacionan el hierro exclusivamente con alimentos como carne roja o legumbres, pero, según Yáñez, “incluir una simple pizca de canela en el día a día puede aportar más hierro que un puñado de lentejas, uno de los vegetales tradicionalmente reconocidos como fuente de este nutriente”.

El dato sobre la cantidad de hierro presente en la canela se confirma al revisar la tabla del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, según la cual “100 gramos de canela en polvo tienen cerca de 8,3 mg de hierro”. Esta cifra supera la de otros alimentos populares: “La misma cantidad de lenteja cocida tiene 3,3 mg, espinaca cruda tiene 2,7 mg, frijol negro cocido tiene 1,5 mg y carne de res a la parrilla, 2,4 mg”.

Aunque difícilmente alguien consume 100 gramos de canela en una sola vez, incluso una pequeña dosis representa un aporte significativo, de acuerdo con el nutricionista. “Una cucharadita (2 gramos o 0,07 onzas) ya ofrece aproximadamente 0,16 mg de hierro, contribuyendo a la ingesta diaria, principalmente en quienes buscan fuentes alternativas más allá de las carnes y leguminosas”, comenta Yáñez.

El hierro cumple funciones esenciales en el organismo, en particular para la formación de hemoglobina, y su deficiencia puede causar síntomas como fatiga, palidez, caída del cabello y dificultad de concentración. En promedio, los adultos necesitan de 8 a 18 mg de hierro por día, siendo mayor el requerimiento en mujeres en edad fértil por la pérdida menstrual. “Aunque no sea la fuente principal, puede ayudar a complementar la dieta y, de paso, aportar otros beneficios a la salud”.

Receta fácil de salpicón de marisco, un entrante fresco y saludable.

Mejor entre comidas

En cuanto a las estrategias para aprovechar mejor el hierro de la canela, el especialista recomienda: “Combina con vitamina C: frutas como naranja, limón o cerezas potencian la absorción. Prueba espolvorear canela en una rebanada de papaya o plátano”. También sugiere cuidar el momento de consumo, ya que “el té y el café junto con las comidas pueden dificultar la absorción”. Entonces, “si vas a tomar té de canela, mejor entre comidas”.

Como consejo práctico, el experto resalta: “Añade al desayuno: espolvorear la especia en la avena o el yogur es una forma práctica de incluirla en el día a día”. Además, “úsala en recetas dulces y saladas: aparte de en los postres, la canela combina muy bien con carnes asadas, pollo y guisos”.

En síntesis, finaliza Yáñez, aun cuando la canela “no sustituye a las principales fuentes de hierro, como carnes, leguminosas y vegetales de hoja verde oscuro”, su “alta concentración de este mineral en pequeñas dosis” la hace una opción valiosa para complementar la alimentación. Todo ello, sumado a “los beneficios extra de la especia: acción antioxidante, efecto antiinflamatorio e incluso ayuda en el control de la glucemia”, sentencia.

Temas Relacionados

Productos EspañaArroz con LecheDietasDieta SaludableAlimentación SaludableEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Chiara Ferragni presenta a su nueva pareja, un año después de su ruptura con Fedez: así es Giovanni Tronchetti

La empresaria italiana ha compartido su primera imagen junto al hombre que ahora ocupa su corazón

Chiara Ferragni presenta a su

Una empresa de parking pide más de 10.000 euros en multas a una mujer porque tardaba más de cinco minutos en pagar: los tribunales condenan a la compañía

La joven acumuló más de 60 multas porque, según ella, no le funcionaba bien la aplicación

Una empresa de parking pide

Ranking Spotify en España: top 10 de los podcasts favoritos

Caracterizados por ser uno de los formatos digitales más íntimos, este tipo de producciones auditivas han ganado fama y popularidad gracias a las diversas plataformas de streaming

Ranking Spotify en España: top

Los bomberos dan por estabilizado el fuego en Larouco, el peor incendio de la historia de Galicia

En la provincia de Ourense, no se han registrado confinamientos ni desalojos en las últimas horas, aunque los protocolos de protección ciudadana permanecen activos

Los bomberos dan por estabilizado

Los alcoholímetros de la Feria de Málaga se convierten en los protagonistas de un reto viral entre los jóvenes: “Van en grupo y soplan a ver quién da más”

El creador de los dispositivos explicó a ‘El País’ que los instaló para que los asistentes decidieran si conducir o recurrir a otras alternativas de transporte

Los alcoholímetros de la Feria
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre que “bebe litro

Un hombre que “bebe litro y medio de whisky” al día agrede su mujer y su hijastro y les amenaza con un cuchillo: condenado a ocho meses de prisión

El pueblo Sant Joan de Vilatorrada deberá pagar 255.500 euros a un vecino por utilizar sus terrenos como aparcamiento de una escuela

Protección Civil destaca el descenso significativo de los incendios: “El final está más cerca”

“Yo llevo 16 años en la vida militar, tú eres un mierda”: el Supremo rebaja de un año a seis meses de cárcel la condena a un cabo por insultar a un superior

Una limpiadora es dada de baja de su trabajo porque pide la jubilación anticipada, pero pide volver cuando la Seguridad Social se la deniega: la Justicia obliga a contratarla

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España para el domingo 24 de agosto: cuáles son las horas más baratas y las más caras

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 23 agosto

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El ‘pasaporte dorado’ que permite jubilarse en un crucero y sale más barato que una residencia: “Un solo pago asegura una vida de aventuras”

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

DEPORTES

Juanfran de la Cruz, autor

Juanfran de la Cruz, autor de ‘Crónica sobre ruedas: la Vuelta a España’: “Es evidente que aquí no hay Alpes, pero hay otras muchísimas montañas que están empezando a aparecer”

Simeone a una periodista: “Te felicito. Atravesando el mejor momento de una mujer, cuando está embarazada”

Cuándo empieza la Vuelta a España 2025: horario, recorrido y dónde verlo en televisión

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen

La historia de Natasha Zvereva, la tenista que se hizo profesional con 14 años y que desafió a la URSS por quedarse su dinero