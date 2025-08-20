La nueva coincidencia entre Nicki Nicole y Lamine Yamal que alimenta los rumores de romance

Crecen los rumores de romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Entre gestos en redes, paseos y encuentros, los rumores de romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal aumentan cada vez más. Como si fuera poco, la presencia de la artista en uno de los últimos partidos del FC Barcelona, luciendo la camiseta personalizada de Lamine Yamal y sentada entre familiares y amigos del futbolista, pareciera dejar en claro su vínculo. En ese marco, este miércoles, una nueva coincidencia entre los jóvenes dio cuenta de su relación.

En esa ocasión, el futbolista compartió en sus redes una imagen de una pantalla partida, es decir para dos jugadores, la cual mostraba los resultados de una carrera en el popular juego Mario Kart. “Roy siempre gana”, escribió junto al emoji de una cara que muestra su lengua. En la foto podía verse como ese personaje lideraba la tabla con 54 puntos. Además, en el posteo se veía un joystick de PlayStation 5 junto a un tenedor, lo que marcaba el relax y el nivel de intimidad de la tarde del jugador.

La llamativa coincidencia entre Nicki Nicole y Lamine Yamal en sus cuentas de Instagram (Instagram)

Tres minutos después de que Yamal compartiera esto, la intérprete de “Wapo traketero” publicó la misma foto del televisor. Con la idea de agregar algo de misterio, la joven tachó el nombre del personaje que ocupaba el primer puesto y resaltó con una línea blanca su usuario llamado “Peach de oro rosa”, el cual se ubicaba en el sexto lugar de la tabla. Más allá de esto, la artista dejó una frase junto a una serie de emojis con ojos de enamorada: “Soy la mejor”.

Nicki Nicole compartió en sus redes la misma imagen que Lamine Yamal (Instagram)

Tiempo atrás, el hotel The Maybourne Riviera de Mónaco sirvió como escenario para el reciente encuentro entre la cantante argentina Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona. Las primeras pistas sobre su presencia conjunta surgieron a partir de fotos y videos que ambos compartieron en redes sociales, con evidentes coincidencias en los escenarios y accesorios, lo que no tardó en avivar los rumores sobre una posible relación sentimental.

En las publicaciones, se observan elementos visuales que rápidamente fueron identificados como propios del lujoso hospedaje ubicado sobre el acantilado con vistas al Mediterráneo, uno de los establecimientos más exclusivos de la región. Los contenidos distribuidos muestran detalles de la mesa en la que ambos habrían compartido un momento, así como ambientes del hotel que coinciden en los perfiles de Nicki Nicole y Yamal. No se limitaron solo a capturas dentro del hotel: nuevos videos y fotografías recientemente viralizados los exhiben paseando juntos por Mónaco. En dichas imágenes se los ve caminando de espaldas por la vía pública poco antes de dirigirse al alojamiento.

Las fotos en el yate que compartieron Lamine Yamal y Nicki Nicole

Por su parte, el periodista español Javi Hoyos Martínez señaló que esta imagen, compartida por Yamal en sus redes, permitía reconocer el entorno del establecimiento, gracias a la especificidad del mobiliario y la decoración visible en la publicación. Dentro de este análisis, el periodista resaltó el nombre y los rasgos visuales del hotel, ampliamente reconocibles, lo cual limitaba la posibilidad de que fuera una simple coincidencia.

La cantante Nicki Nicole y la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, llegaron al aeropuerto privado de Barcelona tras pasar dos días juntos en Mónaco (Photo © 2025 Emilio Utrabo/The Grosby Group)

Las coincidencias no quedaron solo en el ambiente. En videos y posteos de Nicki Nicole, se identificó el mismo cuadro y el cabecero marrón de una cama presente en la habitación, elementos que habían aparecido en contenido previo del futbolista. Hoyos Martínez subrayó este hecho como una prueba de que ambos se hospedaban juntos o, al menos, compartían espacio en el mismo hotel, al observar idénticos componentes en los fondos de las grabaciones de cada uno.

Un accesorio también sirvió como posible indicio del acercamiento entre la cantante y el jugador: “Nicki Nicole lleva un collar que ya le habíamos visto antes a Lamine Yamal”, precisó el comunicado del periodista, sumando este objeto como otro detalle que abonó a la teoría sobre la existencia de una relación. Tales observaciones fueron reproducidas y amplificadas luego por medios y portales de espectáculos, consolidando la narrativa de una escapada romántica en la Costa Azul.