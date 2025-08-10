Deportes

Las repercusiones en los medios de Barcelona de la relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal: “Le dan tinte de romance”

La cantante estuvo en el amistoso del FC Barcelona por la Joan Gamper y los periódicos locales se hicieron eco de ello

La imagen de Nicki Nicole luciendo una camiseta personalizada con el nombre y el número de Lamine Yamal durante el partido del FC Barcelona frente al Como en el Estadi Johan Cruyff ha intensificado las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo con el joven futbolista. La artista argentina, acompañada por un grupo de allegados que también vestían la indumentaria azulgrana, se convirtió en el centro de atención tanto para los asistentes como para los medios catalanes que se hicieron eco de su presencia.

Este gesto, lejos de pasar inadvertido, ha servido para alimentar los rumores de una posible relación más allá de la amistad entre ambos. Luego de describir a la cantante, el diario Mundo Deportivo escribió: “Con Lamine Yamal ha entablado una relación de amistad a la que algunos medios incluso le dan tinte de romance”.

La presencia de celebridades en los partidos del FC Barcelona no resulta extraña, pero la elección de Nicki Nicole de portar una camiseta personalizada ha sido catalogado como aliento especial hacia Lamine. “Su gesto fue interpretado como una clara muestra de apoyo al futbolista, que a sus 18 años se ha convertido en una de las grandes estrellas del club”, indicó el medio catalán, Sport.

Lamine Yamal en el amistoso
Lamine Yamal en el amistoso frente al Como (REUTERS/Bruna Casas)

De todos modos, este medio no se animó a describir a la relación entre la cantante rosarina y el habilidoso futbolista como un romance. “No pasó desapercibida: llegó al estadio con una camiseta azulgrana de Lamine Yamal, el joven talento de Rocafonda con el que mantiene una estrecha amistad”, sentenció sobre la aparición de la interprete de temas como “Ojos verdes” y “Wapo Traketero”.

A pesar de los rumores, ninguna de las partes ha confirmado estas versiones. Lo que sí se ha hecho evidente es la existencia de una amistad sólida, reflejada tanto en sus interacciones en redes sociales como en encuentros públicos. Una de las muestras más recientes de esta cercanía se produjo durante la celebración del 18º cumpleaños de Lamine Yamal, realizada el 12 de julio en la comarca del Garraf, donde la cantante figuró entre los invitados a la fiesta privada. Este hecho ha sido interpretado como una señal de confianza y proximidad entre ambos.

Fue el periodista español Javi Hoyos quien reveló que Yamal y Nicole estuvieron involucrados y se los vio muy cerca en la mencionada fiesta, lo que comenzó con los rumores de romance. “No es solo que se besaron, sino que desde ese día empezaron una especie de relación entre ellos. ¿Por qué digo una especie de relación? Porque hoy en día, no son novios. Es muy temprano", indicó. Estas declaraciones fueron recogidas por varios medios españoles.

Nicki Nicole, con 24 años y más de 21 millones de seguidores en Instagram, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música urbana y pop latinoamericana. Su participación en eventos deportivos de alto perfil, como el Trofeu Joan Gamper, amplía su alcance y refuerza su presencia mediática. La interacción con figuras del fútbol, especialmente con Yamal, contribuye a proyectar una imagen de transversalidad que trasciende los límites de la industria musical.

