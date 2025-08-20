Fotos y videos de la escapada romántica de Lamine Yamal y Nicki Nicole en Mónaco: las coincidencias en un hotel y yate de lujo

La cantante Nicki Nicole y la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, llegaron al aeropuerto privado de Barcelona tras pasar dos días juntos en Mónaco. (Photo © 2025 Emilio Utrabo/The Grosby Group)

Nicki Nicole y Lamine Yamal fueron vistos en el hotel The Maybourne Riviera de Mónaco, y publicaciones en redes sociales reavivaron las versiones sobre una relación sentimental entre la artista argentina y el joven delantero del FC Barcelona. Las coincidencias evidenciadas en fotos, videos y accesorios compartidos generaron tendencia internacional y pusieron nuevamente en el foco el vínculo entre ambos.

El periodista español Javi Hoyos Martínez explicó a través de sus redes y en diálogo con medios locales que fue el propio Lamine Yamal quien difundió imágenes de una mesa en el exclusivo hotel, hospedaje ubicado sobre un acantilado con vistas al Mediterráneo. El comunicador destacó: “Fue el propio futbolista quien nos mostró esta escapada romántica a Mónaco. ¿Por qué motivo? Porque compartió una imagen de esta mesa en la que vemos varios detalles interesantes”. En la misma línea, resaltó el nombre y los rasgos visuales del hotel, ampliamente reconocible en las publicaciones.

Las coincidencias de Lamine Yamal y Nicki Nicole en un hotel de Mónaco

Las similitudes avanzan más allá de una simple coincidencia. En las imágenes distribuidas por ambos, se observa un cuadro particular y el cabecero marrón de una cama, señalados por el periodista como pruebas de que Nicki Nicole y Yamal se hospedaron juntos. “Nicki compartió un video en el que se ve este cuadro de fondo y también el color marrón del cabecero de la cama. Es el mismo. Por lo tanto, están en el mismo hotel”, explicó Hoyos Martínez.

En esas publicaciones recientes, la cantante argentina presenta un collar previamente utilizado por el futbolista, sumando un nuevo indicio que los seguidores, medios y portales de espectáculos identificaron como un gesto de cercanía. “En un video, Nicki Nicole lleva un collar que ya le habíamos visto antes a Lamine Yamal”, describió el periodista, situación interpretada como otro guiño entre ambos.

Las fotos en el yate que compartieron Lamine Yamal y Nicki Nicole

El vínculo entre Nicki Nicole y Lamine Yamal ha tenido episodios públicos en fechas previas. El primer registro conocido se remonta a la fiesta de cumpleaños número 18 del futbolista, en la que la cantante formó parte del círculo de invitados. Posteriormente, la presencia de Nicki Nicole en el partido de Barcelona ante Como reforzó la atención mediática en su entorno. En ese encuentro, disputado por el Trofeu Joan Gamper, Yamal se destacó con dos goles, mientras la artista siguió desde la tribuna acompañada por el entorno directo del número 10 azulgrana.

Las cámaras a lo largo del evento captaron las reacciones y festejos de Nicki Nicole, luciendo la camiseta del club y celebrando los tantos del futbolista. Una instantánea viralizada mostró que Yamal tenía una imagen de la artista como fondo de pantalla en su teléfono móvil. Al finalizar el partido, ambos se retiraron juntos del estadio, intensificando las especulaciones.

Lamine Yamal y Nicki Nicole pasearon juntos en Mónaco

Nuevos videos y fotos los exhibieron paseando por Mónaco. En las imágenes se los ve de espaldas caminando por la vía pública antes de dirigirse al hotel. El material audiovisual y las fotografías generaron fuerte repercusión, con comentarios y discusiones en plataformas digitales acerca de la naturaleza de la relación entre los dos referentes juveniles.

En la esfera de redes sociales, los rumores sobre el presunto romance crecieron a partir de pequeñas señales: desde la interacción en posteos hasta la aparición conjunta en salidas y eventos deportivos. “Escapada romántica de Nicki Nicole y Lamine Yamal a Mónaco. (...) Son la pareja del momento”, señaló públicamente Javi Hoyos Martínez.

Lamine y Nicki viajaron el pasado domingo, en cuanto acabó el entrenamiento del Fútbol Club Barcelona. La pareja viajó en un avión privado alquilado por el joven futbolista, quien, como ha declarado, seguirá disfrutando de su vida sin dar explicaciones por sus viajes, fiestas y horarios intempestivos. (Photo © 2025 Emilio Utrabo/The Grosby Group)

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, recibió recientemente a Nicki Nicole durante su visita al estadio para presenciar el encuentro. Este gesto institucional fue interpretado como una señal más de la cercanía entre la cantante argentina y el delantero español, aunque desde los entornos oficiales ninguno de los protagonistas ha confirmado o desmentido el romance.

En los foros de fanáticos y entre usuarios de redes, la relación se consolida como tema de interés. Las imágenes difundidas desde Mónaco, sumadas a las apariciones públicas y los gestos compartidos en eventos de alto perfil, contribuyeron para que la probable pareja se convierta en tendencia. La conversación pública gira en torno a los encuentros recientes y la expectativa sobre eventuales confirmaciones o declaraciones formales.

Por el momento, ni Nicki Nicole ni Lamine Yamal han realizado comentarios oficiales sobre la relación, y todo lo que circula gira en torno a coincidencias, registros en redes y las conclusiones de seguidores y periodistas. Mientras tanto, las especulaciones continúan y las señales recopiladas desde distintos contextos sugieren que el vínculo entre la cantante y el futbolista se consolida como uno de los focos de mayor atención en el cruce entre deportes y música en el verano europeo.