España

El rey Felipe VI viaja ‘en secreto’ a Mallorca para conocer el estado de salud de su amigo Jaume Anglada

El marido de la reina Letizia ha estado muy al pendiente de la evolución del músico de 52 años, quien sufrió un grave accidente de tráfico

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
Jaume Anglada, íntimo amigo del
Jaume Anglada, íntimo amigo del rey Felipe VI, durante la recepción de Marivent(RAÚL TERREL / EUROPA PRESS)

La evolución de Jaume Anglada tras su grave accidente en Palma de Mallorca muestra signos positivos, dos semanas después del suceso. El cantautor, de 52 años, fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, mientras circulaba con su moto por la avenida Joan Miró, en la zona de Cala Mayor, en Mallorca. El accidente le ocasionó un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples fracturas en la cadera y costillas, además de varias lesiones internas.

El mallorquín ha estado doce días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tiempo en el que se sometió a varias intervenciones y permaneció en estado grave. Afortunadamente, este miércoles, 20 de agosto, Anglada fue trasladado a una zona de observación menos restringida, una etapa previa a su futura ubicación en planta.

Desde el primer momento, el músico ha contado con el apoyo constante de su esposa, Pilar Aguiló, y sus dos hijos, Jaime y Julia, quienes han seguido de cerca su evolución en el Hospital Universitario Son Espases de Palma. La permanencia del músico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) limitó las visitas personales, aunque el respaldo emocional de la familia ha sido constante.

El viaje secreto de Felipe VI a Mallorca

Jaume Anglada también ha sentido el apoyo de su círculo cercano. Y es que el pasado fin de semana Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, amigos íntimos del artista, no dudaron en acudir al hospital para conocer de primera mano el estado de salud del artista. Aunque la pareja optó por no dar declaraciones ante la prensa, lo cierto es que el rostro de ambos dejó entrever cierta tranquilidad entre todo el caos vivido. Ahora, se ha sabido que el rey Felipe VI también estuvo en Mallorca en las mismas fechas.

Entonces, se conocía que el marido de la reina Letizia tenía previsto viajar para el lunes 18 de agosto. Sin embargo, hubo un cambio de planes ‘secreto’ de última hora. Así, finalmente, se trasladó a Mallorca el domingo, 17 de agosto. El desplazamiento del padre de la princesa Leonor hasta Palma de Mallorca quedó registrado en los movimientos oficiales del Falcón de la Casa Real.

El rey Felipe VI durante
El rey Felipe VI durante el concierto de Jaime Anglada en Palma de Mallorca (Raúl Terrel / Europa Press)

La salida del aparato consta el domingo 17 de agosto a las 17:52 horas y el aterrizaje se produjo alrededor de las 18:50. Los datos públicos disponibles confirman el vuelo, aunque no existen imágenes ni testimonios gráficos que documenten la visita del monarca al hospital. Todo indica que la presencia de Felipe VI se llevó a cabo de forma muy discreta, sin generar atención mediática en el centro hospitalario.

Tampoco se conoce si el monarca viajó acompañado por la reina Letizia, ya que el registro solo indica que el avión fue utilizado por la Casa Real. La estancia en Palma fue breve, puesto que a las 19:30 horas tomó otro vuelo de regreso a Madrid. Este traslado express confirma la preocupación personal de los monarcas españoles por el estado de salud de Jaume Anglada. Ambos habían seguido de cerca la evolución del artista, incluso cuando se encontraban de vacaciones privadas en Grecia y mantuvieron contacto constante durante el periodo de máximo riesgo.

La visita de Felipe VI se produjo poco después de que se conociera la mejoría en el estado de Anglada. Según el último parte médico, el artista ha experimentado una “sensible mejoría” en su estado de salud. No obstante, el informe añade que se prevé una nueva intervención quirúrgica en la muñeca a lo largo de esta semana, después de que el músico ya ha pasado por cirugía en la cadera y la mandíbula el pasado jueves. Aunque el ritmo de recuperación continúa siendo lento, pero el equipo médico mantiene un pronóstico optimista.

Temas Relacionados

Jaume AngladaJaime AngladaFelipe VIReina LetiziaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Policía explica el método infalible para no caer en ninguna estafa: cuidado con la inteligencia artificial

Una clave familiar puede ser una herramienta para identificar fraudes y mantenerse protegido

La Policía explica el método

El ‘Ken español’, un joven que se ha hecho más de 50 operaciones para parecerse al novio de Barbie: “Lo hago para gustarme a mí”

La imagen se ha convertido en el centro de la vida contemporánea. La presión estética es un reflejo de una sociedad donde dicha imagen fluctúa entre las aspiraciones personales y las exigencias de belleza

El ‘Ken español’, un joven

Un experto explica si es mejor la gasolina 95 o 98: “Todo el mundo piensa lo mismo”

A través de un video en su cuenta de TikTok un mecánico descifra las claves de cuándo hay que emplear cada combustible

Un experto explica si es

Adrián Rodríguez comienza una nueva vida en Cádiz para curarse de sus adicciones: su nuevo trabajo y su tratamiento

El actor, conocido por su rol en ‘Física o Quimica’, continúa tratándose para superar su adicción a las drogas

Adrián Rodríguez comienza una nueva

Julio Iglesias, muy preocupado por los incendios en Galicia: su nueva casa familiar en peligro

‘Vanitatis’ saca a la luz que el mítico cantante permanece atento a la evolución de los incendios forestales en el norte de España

Julio Iglesias, muy preocupado por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía explica el método

La Policía explica el método infalible para no caer en ninguna estafa: cuidado con la inteligencia artificial

El ‘Ken español’, un joven que se ha hecho más de 50 operaciones para parecerse al novio de Barbie: “Lo hago para gustarme a mí”

Un experto explica si es mejor la gasolina 95 o 98: “Todo el mundo piensa lo mismo”

La Guardia Civil detiene a un hombre de 81 años por conducir en dirección contraria en cuatro carreteras diferentes durante el mismo día

Un experto en plantas explica cómo evitar que la punta de las hojas se pongan marrones: “No es un problema de riego”

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Estos son los riesgos de no renunciar a una herencia a tiempo: asumir préstamos, hipotecas y cargas fiscales que pueden arruinar tu patrimonio

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Un funcionario de la Seguridad Social indica el mejor y el peor momento para solicitar la jubilación: “Las pensiones se revalorizarán”

Este es el precio de la gasolina este 21 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Rafa Nadal explica su rutina

Rafa Nadal explica su rutina diaria como extenista, de su entrenamiento a su dieta: “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”

El FC Barcelona, entre la espada y la pared por la reapertura del Camp Nou y la visita de la UEFA para acoger los partidos de la Champions

El debut fantasma del Rayo en la Conference tras 25 años sin jugar en Europa: ni retransmisión por televisión ni público en las gradas

Ralf Schumacher tiene claro lo que debe hacer Aston Martin: “Si quieren ser campeones deben despedir a Stroll”

Juan Cruz podría utilizar como excusa la baja de paternidad para intentar salir del Leganés