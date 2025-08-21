El rey Felipe VI viaja ‘en secreto’ a Mallorca para conocer el estado de salud de su amigo Jaume Anglada

Jaume Anglada, íntimo amigo del rey Felipe VI, durante la recepción de Marivent(RAÚL TERREL / EUROPA PRESS)

La evolución de Jaume Anglada tras su grave accidente en Palma de Mallorca muestra signos positivos, dos semanas después del suceso. El cantautor, de 52 años, fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, mientras circulaba con su moto por la avenida Joan Miró, en la zona de Cala Mayor, en Mallorca. El accidente le ocasionó un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples fracturas en la cadera y costillas, además de varias lesiones internas.

El mallorquín ha estado doce días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tiempo en el que se sometió a varias intervenciones y permaneció en estado grave. Afortunadamente, este miércoles, 20 de agosto, Anglada fue trasladado a una zona de observación menos restringida, una etapa previa a su futura ubicación en planta.

Desde el primer momento, el músico ha contado con el apoyo constante de su esposa, Pilar Aguiló, y sus dos hijos, Jaime y Julia, quienes han seguido de cerca su evolución en el Hospital Universitario Son Espases de Palma. La permanencia del músico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) limitó las visitas personales, aunque el respaldo emocional de la familia ha sido constante.

El viaje secreto de Felipe VI a Mallorca

Jaume Anglada también ha sentido el apoyo de su círculo cercano. Y es que el pasado fin de semana Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, amigos íntimos del artista, no dudaron en acudir al hospital para conocer de primera mano el estado de salud del artista. Aunque la pareja optó por no dar declaraciones ante la prensa, lo cierto es que el rostro de ambos dejó entrever cierta tranquilidad entre todo el caos vivido. Ahora, se ha sabido que el rey Felipe VI también estuvo en Mallorca en las mismas fechas.

Entonces, se conocía que el marido de la reina Letizia tenía previsto viajar para el lunes 18 de agosto. Sin embargo, hubo un cambio de planes ‘secreto’ de última hora. Así, finalmente, se trasladó a Mallorca el domingo, 17 de agosto. El desplazamiento del padre de la princesa Leonor hasta Palma de Mallorca quedó registrado en los movimientos oficiales del Falcón de la Casa Real.

El rey Felipe VI durante el concierto de Jaime Anglada en Palma de Mallorca (Raúl Terrel / Europa Press)

La salida del aparato consta el domingo 17 de agosto a las 17:52 horas y el aterrizaje se produjo alrededor de las 18:50. Los datos públicos disponibles confirman el vuelo, aunque no existen imágenes ni testimonios gráficos que documenten la visita del monarca al hospital. Todo indica que la presencia de Felipe VI se llevó a cabo de forma muy discreta, sin generar atención mediática en el centro hospitalario.

Tampoco se conoce si el monarca viajó acompañado por la reina Letizia, ya que el registro solo indica que el avión fue utilizado por la Casa Real. La estancia en Palma fue breve, puesto que a las 19:30 horas tomó otro vuelo de regreso a Madrid. Este traslado express confirma la preocupación personal de los monarcas españoles por el estado de salud de Jaume Anglada. Ambos habían seguido de cerca la evolución del artista, incluso cuando se encontraban de vacaciones privadas en Grecia y mantuvieron contacto constante durante el periodo de máximo riesgo.

La visita de Felipe VI se produjo poco después de que se conociera la mejoría en el estado de Anglada. Según el último parte médico, el artista ha experimentado una “sensible mejoría” en su estado de salud. No obstante, el informe añade que se prevé una nueva intervención quirúrgica en la muñeca a lo largo de esta semana, después de que el músico ya ha pasado por cirugía en la cadera y la mandíbula el pasado jueves. Aunque el ritmo de recuperación continúa siendo lento, pero el equipo médico mantiene un pronóstico optimista.