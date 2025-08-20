Jaume Anglada sale de la UCI 12 días después del accidente: su próxima operación y su estado actual

Jaime Anglada. (Josefina Blanco / Europa Press)

Tras días de preocupación por fin llegan noticias positivas para el entorno de Jaume Anglada. Doce días después del grave accidente que sufrió tras colisionar la motocicleta que conducía contra un coche en Palma de Mallorca, el cantante ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos, donde ha permanecido en estado grave desde su ingreso.

Anglada, conocido no solo por su trayectoria musical sino también por su amistad con el rey Felipe, ha sido trasladado a una zona de observación menos restringida, una etapa previa a su futura ubicación en planta. Así lo han comunicado en el programa radiofónico Es la mañana de Federico, que presenta Federico Jiménez Losantos en Es Radio.

El pasado 18 de agosto, el Hospital Universitario Son Espases difundió el último parte médico, confirmando la evolución favorable del paciente. El informe reflejaba una “sensible mejoría” en los últimos días y detallaba que se mantendría en la UCI hasta asegurarse de que su evolución continuara bien. Alcanzado ese objetivo, el equipo médico decidió su traslado a la unidad de cuidados intermedios, donde seguirá bajo estrecha vigilancia.

A pesar de esta mejoría, Anglada aún debe pasar por una intervención más. Según adelantó el citado espacio radiofónico, en los próximos días será operado de la muñeca para reparar una de las lesiones provocadas por el siniestro. Esta operación se suma a las varias intervenciones quirúrgicas que el músico ha tenido que afrontar desde el accidente.

Jaume Anglada

“Estable dentro de la gravedad”, así han resumido su estado fuentes médicas en las últimas jornadas. Desde su ingreso, Anglada ha pasado por varias cirugías de gran complejidad, entre ellas una operación de cadera en la que se le instalaron placas en la pelvis y se recolocó la cabeza del fémur. También requirió la extirpación del bazo y, en los próximos días, será sometido a nuevas intervenciones para tratar lesiones en la mandíbula aparte de la ya mencionada en la muñeca. Un aspecto alentador es que, según personas de su entorno, el cantante ya no precisa respiración asistida ni sedación, una señal evidente de mejoría y recuperación.

La familia de Jaime no se ha separado de él desde el primer momento. Su esposa, Pilar Aguiló, y sus hijos, Julia y Jaume, de 17 y 15 años, permanecen acompañándolo en el hospital, aunque solo pueden acceder en los horarios permitidos por la UCI. Amigos y compañeros del artista también han mostrado su apoyo constante, arropando tanto a Anglada como a sus familiares durante estos días.

El accidente de Jaume Anglada en Mallorca

El incidente tuvo un fuerte eco en Mallorca, sobre todo entre quienes conocen la estrecha amistad entre Anglada y el rey Felipe. El monarca suele asistir a los conciertos del músico en Palma durante las vacaciones veraniegas y, una semana antes del accidente, disfrutó de uno de sus recitales en el Club Náutico. Incluso había participado en la recepción oficial en Marivent celebrada en agosto, reflejo de la buena sintonía entre ambos.

El rey Felipe VI durante el concierto de Jaime Anglada en Palma de Mallorca (Raúl Terrel / Europa Press)

El accidente ocurrió la madrugada del 8 de agosto, en la avenida Joan Miró, a la altura de Cala Mayor. Jaime Anglada circulaba en su motocicleta cuando un turismo lo embistió. El conductor del coche, lejos de socorrerlo, abandonó el lugar. Gracias al testimonio de varios testigos presenciales, que facilitaron la matrícula a la Policía Local, el presunto responsable fue localizado y detenido poco después en su domicilio. Se trata de un joven de 20 años que triplicaba la tasa de alcohol permitida, y actualmente está en prisión provisional, acusado de delitos contra la seguridad vial, lesiones imprudentes y omisión del deber de socorro.