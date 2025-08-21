España

Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre: realizó una operación en su casa para amputarle varios dedos

El hombre falleció por una sepsis

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Policía Nacional (Europa Press)
Policía Nacional (Europa Press)

La Policía Nacional ha arrestado a un médico de Alicante acusado de homicidio tras el fallecimiento de su padre, de 94 años, el martes por una sepsis. El cirujano decidió aprovechar sus conocimientos para llevar a cabo una operación casera, que acabó con el pero resultado posible y con un terrible drama.

Según han adelantado Levante e Información, el especialista habría intentado amputar en su domicilio varios dedos del pie de su progenitor, que padecía gangrena por problemas circulatorios. Tras concluir la intervención y pasar unos días en el domicilio de hijo, el anciano regresó a la residencia donde vivía, y allí se percataron de lo ocurrido.

Europa Press ha confirmado la detención del hombre, tras consultar fuentes policiales, aunque todavía se desconoce más información. Realizar una operación por decisión propia de un profesional, alejado del lugar de trabajo, puede conllevar graves consecuencias legales, especialmente en este caso al terminar con el fallecimiento del paciente.

Noticias del día 21 de agosto del 2025.

La operación casera que ha terminado con su vida

El hombre de 94 años volvió a la residencia de mayores donde residía habitualmente tras pasar un periodo con su hijo médico. El personal del centro notó que el anciano presentaba un vendaje en uno de sus pies y que le faltaban varios dedos. Al detectar el empeoramiento de su estado, los responsables decidieron trasladarlo al Hospital de Sant Joan d’Alacant para recibir atención médica urgente.

Durante su estancia hospitalaria, las complicaciones derivadas de la intervención casera y la presencia de gangrena provocaron un deterioro progresivo de su estado de salud. Ante esta situación, el paciente fue remitido al Hospital Doctor Balmis de Alicante para continuar con el tratamiento especializado. Finalmente, a pesar de los esfuerzos médicos, el hombre falleció el martes pasado a causa de una sepsis.

Según han publicado estos medios, el hijo habría realizado la operación casera que terminó por provocarle el problema de salud que ha terminado con su vida. Estaría detenido a la espera de su declaración y nuevas investigaciones y análisis que puedan arrojar luz al asunto.

La Policía Nacional detiene en Ibiza a tres importantes miembros de la ´Ndrangheta.

Consecuencias legales de una operación ilegal

En casos de mala praxis, como puede ser una operación casera realizada fuera de un entorno hospitalario, el médico puede enfrentar una demanda de responsabilidad civil o patrimonial para cubrir los daños causados por sus actuaciones, incluyendo gastos médicos, pérdida de ingresos, tratamiento adicional y el dolor físico o emocional sufrido por el paciente.

Si el profesional no respeta los estándares aceptados de atención médica antes, durante o después de una intervención quirúrgica, y este incumplimiento ocasiona un daño al paciente, puede considerarse negligencia. Cuando la intervención se realiza en un domicilio, esta falta resulta aún más evidente y grave.

Las repercusiones legales por la muerte de un paciente dependen de las circunstancias que la originaron. En caso de negligencia médica, los familiares tienen la posibilidad de presentar una demanda civil por homicidio culposo para reclamar una indemnización y determinar responsabilidades. Este caso cruza la línea de negligencia, al ser una operación ilegal fuera del control oficial.

Temas Relacionados

MédicosMedicinaPolicía NacionalPolicíaHospitalDetenciónDetenidosCrimenDelitosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El turismo de catástrofes: los pueblos arrasados por las llamas denuncian a los “curiosos” que solo acuden a ver la destrucción

“Vienen con la expectativa de ver el pueblo quemado, y eso nos termina haciendo daño”, dice uno de los vecinos

El turismo de catástrofes: los

“No es legal trabajar con este calor”: esta es la normativa que tu empresa no cumple, según un abogado

Un experto se hace viral en TikTok al recordar cuál es la temperatura máxima permitida en el trabajo

“No es legal trabajar con

Así son las “hormigas de fuego”, la epidemia que está desatando el terror en Australia: “Deberíamos dedicar cada dron a eliminar este brote”

Esta plaga ha afectado a diferentes empresas y supone una amenaza para el ecosistema del país

Así son las “hormigas de

Cómo un ‘abandono’ de un vecino se convirtió en una ‘invasión’ de gallinas en Torrevieja que ahora nadie es capaz de solucionar: ponen precio a su captura

La empresa que ganó la licitación para atraparlas y llevarlas a un santuario ha renunciado al contrato

Cómo un ‘abandono’ de un

Una pareja se va de vacaciones y le roban la caravana: el viaje tuvo un feliz desenlace

El vehículo fue localizado en un área de servicio tras una operación conjunta entre la policía alemana y la francesa

Una pareja se va de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los incendios

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | María Guardiola asegura que desde que Extremadura pidió ayuda hasta que respondió el Gobierno “pasaron 48 horas”

Cómo compartir tu DNI de manera segura en internet: estas son las recomendaciones de la OCU

La historia detrás del helicóptero de la DGT que se estrelló nada más despegar contra un bar de carretera

Defensa decide anular la polémica compra de drones chinos para Melilla: la empresa está vetada por EEUU por espionaje

Los españoles cada vez conducen más rápido: denunciados más de 68.000 conductores por exceso de velocidad en una semana

ECONOMÍA

Las dos ayudas económicas que

Las dos ayudas económicas que tienes que pedir si tienes más de 50 años, según un experto

Resultados del Super Once del Sorteo 4 del 21 de agosto 2025

La Audiencia Nacional permite a los propietarios que residen en el extranjero deducir gastos del alquiler de sus viviendas en España

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Una pareja se gasta 18.000 euros en un crucero esperando que fuese la mejor experiencia de su vida y terminan viviendo un infierno: “Fue horrible”

DEPORTES

Dos ilustres exjugadores del Real

Dos ilustres exjugadores del Real Madrid analizan la irrupción de Mastantuono: “El Bernabéu está excitado, pero si las cosas no van bien se excita al revés”

Rafa Nadal explica su rutina diaria como extenista, de su entrenamiento a su dieta: “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”

El FC Barcelona, entre la espada y la pared por la reapertura del Camp Nou y la visita de la UEFA para acoger los partidos de la Champions

El debut fantasma del Rayo en la Conference tras 25 años sin jugar en Europa: ni retransmisión por televisión ni público en las gradas

Ralf Schumacher tiene claro lo que debe hacer Aston Martin: “Si quieren ser campeones deben despedir a Stroll”