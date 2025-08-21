Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre: realizó una operación en su casa para amputarle varios dedos

Policía Nacional (Europa Press)

La Policía Nacional ha arrestado a un médico de Alicante acusado de homicidio tras el fallecimiento de su padre, de 94 años, el martes por una sepsis. El cirujano decidió aprovechar sus conocimientos para llevar a cabo una operación casera, que acabó con el pero resultado posible y con un terrible drama.

Según han adelantado Levante e Información, el especialista habría intentado amputar en su domicilio varios dedos del pie de su progenitor, que padecía gangrena por problemas circulatorios. Tras concluir la intervención y pasar unos días en el domicilio de hijo, el anciano regresó a la residencia donde vivía, y allí se percataron de lo ocurrido.

Europa Press ha confirmado la detención del hombre, tras consultar fuentes policiales, aunque todavía se desconoce más información. Realizar una operación por decisión propia de un profesional, alejado del lugar de trabajo, puede conllevar graves consecuencias legales, especialmente en este caso al terminar con el fallecimiento del paciente.

La operación casera que ha terminado con su vida

El hombre de 94 años volvió a la residencia de mayores donde residía habitualmente tras pasar un periodo con su hijo médico. El personal del centro notó que el anciano presentaba un vendaje en uno de sus pies y que le faltaban varios dedos. Al detectar el empeoramiento de su estado, los responsables decidieron trasladarlo al Hospital de Sant Joan d’Alacant para recibir atención médica urgente.

Durante su estancia hospitalaria, las complicaciones derivadas de la intervención casera y la presencia de gangrena provocaron un deterioro progresivo de su estado de salud. Ante esta situación, el paciente fue remitido al Hospital Doctor Balmis de Alicante para continuar con el tratamiento especializado. Finalmente, a pesar de los esfuerzos médicos, el hombre falleció el martes pasado a causa de una sepsis.

Según han publicado estos medios, el hijo habría realizado la operación casera que terminó por provocarle el problema de salud que ha terminado con su vida. Estaría detenido a la espera de su declaración y nuevas investigaciones y análisis que puedan arrojar luz al asunto.

Consecuencias legales de una operación ilegal

En casos de mala praxis, como puede ser una operación casera realizada fuera de un entorno hospitalario, el médico puede enfrentar una demanda de responsabilidad civil o patrimonial para cubrir los daños causados por sus actuaciones, incluyendo gastos médicos, pérdida de ingresos, tratamiento adicional y el dolor físico o emocional sufrido por el paciente.

Si el profesional no respeta los estándares aceptados de atención médica antes, durante o después de una intervención quirúrgica, y este incumplimiento ocasiona un daño al paciente, puede considerarse negligencia. Cuando la intervención se realiza en un domicilio, esta falta resulta aún más evidente y grave.

Las repercusiones legales por la muerte de un paciente dependen de las circunstancias que la originaron. En caso de negligencia médica, los familiares tienen la posibilidad de presentar una demanda civil por homicidio culposo para reclamar una indemnización y determinar responsabilidades. Este caso cruza la línea de negligencia, al ser una operación ilegal fuera del control oficial.