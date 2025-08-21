España

La Policía explica el método infalible para no caer en ninguna estafa: cuidado con la inteligencia artificial

Una clave familiar puede ser una herramienta para identificar fraudes y mantenerse protegido

Por Daniel Lázaro

Coche de la Policía Nacional
Coche de la Policía Nacional (Europa Press)

Las vacaciones de verano, las gestiones bancarias o una simple conversación telefónica pueden convertirse en escenarios perfectos para los delincuentes que buscan aprovecharse de la ingenuidad o el descuido de la gente. Hoy en día, las estafas son más sofisticadas que nunca y la inteligencia artificial ha elevado todavía más el nivel de engaño. Voces clonadas, mensajes idénticos a los de un familiar o incluso vídeos falsificados circulan con facilidad y confunden a cualquiera. Ante esta situación, la Policía Nacional de España ha compartido un consejo que podría parecer básico, pero que se ha demostrado muy eficaz: establecer una clave familiar secreta para blindarse ante posibles fraudes.

Claves familiares: la recomendación de la policía

La idea es sencilla y, al mismo tiempo, sumamente efectiva. Se trata de elegir una palabra, una frase o un dato privado que solo conozcan los miembros de la familia o el círculo más cercano. Esa clave se convierte en un salvavidas cuando alguien intenta suplantar la identidad de un hijo, de un padre o de un amigo. Si se recibe una llamada o un mensaje en el que se pide dinero con urgencia, antes de reaccionar basta con preguntar por esa contraseña acordada. Quien no la sepa, no podrá continuar con el engaño. Es un mecanismo tan simple como efectivo frente a estafadores que utilizan técnicas de clonación de voz o suplantaciones digitales que, a primera vista, resultan imposibles de distinguir de la realidad.

La Policía ha recalcado que este truco funciona como una primera línea de defensa contra una amenaza cada vez más común: la del voice hacking. Se trata de un sistema de manipulación mediante el cual los delincuentes clonan voces reales con inteligencia artificial y las utilizan para simular emergencias familiares. Un padre puede recibir la llamada de lo que parece ser su hijo, desesperado y pidiendo ayuda. Sin una clave compartida, cualquiera podría caer en la trampa. Con ella, en cambio, la estafa se desmorona de inmediato.

Agente de la Policía Nacional
Agente de la Policía Nacional (Europa Press)

Otros trucos para evitar estafas

Pero esta no es la única recomendación de las autoridades para mantenerse a salvo. Los fraudes adoptan muchas formas y conviene estar atentos en todos los frentes. En los cajeros automáticos, por ejemplo, los expertos advierten del peligro del skimming, un método que consiste en colocar dispositivos en las ranuras para clonar tarjetas, o del truco de la “regla”, que bloquea la salida de billetes haciéndole creer al usuario que la máquina no funciona. La solución es sencilla: no abandonar nunca el cajero si el dinero no aparece, cubrir el teclado al teclear el PIN y avisar inmediatamente al banco o a la Policía.

También están los fraudes más recientes vinculados al uso de nuevas inteligencias artificiales, como DeepSeek. Estas herramientas, además de mostrar grandes avances tecnológicos, son explotadas por grupos criminales para crear páginas web falsas, dominios fraudulentos o inversiones ficticias en criptomonedas. El consejo en estos casos es mantener actualizado el software de los dispositivos, usar autenticación de dos factores y desconfiar siempre de los mensajes que transmitan urgencia.

Se ganaban la confianza de las víctimas y las engañaban simulando tener una relación amorosa para conseguir beneficios económicos (Guardia Civil)

El problema, además, no es local. Interpol ha advertido que detrás de estas operaciones existen redes internacionales que esclavizan a miles de personas para trabajar en estafas a gran escala, especialmente en Asia. Se calcula que unas 250.000 personas están forzadas a participar en este tipo de actividades, lo que demuestra la dimensión global del fenómeno y la necesidad de reforzar la prevención.

